Víctima de trata rescatada: Se necesitan de 5 a 13 años para comprar la libertad

Una carta en posesión de una mujer rescatada de una red de tráfico sexual en Texas dice que se necesitan entre cinco y 13 años para comprar la libertad.

Los agentes del orden le han dicho a The Center Square que puede tomar más tiempo si las víctimas son vendidas más de una vez y tienen múltiples deudas.

The Center Square obtuvo la carta de un oficial de la ley involucrado en el rescate de mujeres asiáticas traficadas en Rockport, Texas. Su nombre de ella no se revela por razones de seguridad.

Dos testigos involucrados en el caso fueron decapitados en Houston, dicen los agentes de la ley, y otros temen exponer una extensa y violenta red de tráfico criminal que opera desde Houston.

En este caso, los oficiales primero rescataron a mujeres detenidas en una operación de tráfico sexual en un spa de pies coreano en Victoria, Texas, donde se estaba produciendo la prostitución forzada.

Más tarde descubrieron que las mismas personas estaban siendo trasladadas y obligadas a ejercer la prostitución en varios lugares. Victoria está a unas pocas horas al sur de Houston; Rockport está al norte de Corpus Christi.

La carta traducida al inglés dice: “Querida hija, en EE. UU. a veces tenemos algo así como un niño esclavo y una niña esclava. Lo llamamos sirviente contratado.

“Una persona va al centro de trabajo para venir a Estados Unidos a trabajar. Esa persona es pobre y no tiene dinero. Firman el control de las visas por un período de tiempo determinado a cambio. Trabajan de 5 a 13 años para pagar. Muchos de estos trabajos son como limpieza, trabajador agrícola, etc. “Muchas mujeres que vienen a los Estados Unidos legalmente desde Nicaragua [con visas de trabajo] vienen como sirvientas contratadas. Creo que está mal ser dueño de otra persona. Si pensara que Annie te pertenece a ti o a otros hasta que paguen el costo de venir a EE. UU., me gustaría pagar la deuda”.

Annie probablemente se refiere al jefe que controla a las víctimas de la trata, explicó un oficial de la ley a The Center Square.

“Por favor, perdóname, no quiero que pienses que creo que China no es un gran país y una nación orgullosa. Por favor, perdóname”, dice la carta. Los traficantes chinos estuvieron involucrados en el caso, dijo el agente de la ley.

El alguacil del condado de Goliad, Roy Boyd, quien trabajó en la aplicación de la ley durante años en el condado de Victoria y ha estado frustrando la actividad criminal a lo largo del corredor de la autopista 59, dijo a The Center Square, “mucha gente piensa que la esclavitud terminó después de la Guerra Civil, pero la esclavitud es en realidad más grande hoy. Simplemente se ve diferente. Los que ingresan de contrabando al país pueden trabajar en hoteles, pero no trabajarán para los hoteles, trabajan para los cárteles”.

Boyd dijo que los agentes de carteles y pandillas no solo retienen los pasaportes de sus víctimas, sino que también controlan sus movimientos, supervisan su trabajo forzado y sus arreglos de vivienda. Ellos controlan dónde viven y los transportan hacia y desde sus trabajos.

“Cobran a sus esclavos modernos por el alquiler y la comida”, dijo, “actuando como contratistas, repartiendo dinero entre los trabajadores. Es posible que hasta 15 personas se alojen en un apartamento de una habitación”. Boyd dijo que los que son objeto de trata para trabajos forzados “pueden trabajar para un grupo y justo cuando están a punto de pagar lo que deben, somos vendidos a otro grupo y su deuda comienza de nuevo”.

Boyd lanzó un grupo de trabajo de la Operación Lone Star que trabaja en varios condados para frustrar la actividad delictiva a lo largo del corredor de la autopista 59 que se extiende desde la frontera sur hasta Houston.

Las más de 90 personas retenidas dentro de una casa de un vecindario de Houston que fueron rescatadas en abril pasado, dijo, fueron rastreadas hasta una red de contrabando y un escondite que él y sus ayudantes descubrieron en el condado de Goliad.

Las fuerzas del orden de Texas que trabajan a través de la Operación Lone Star del gobernador Greg Abbott continúan frustrando las operaciones de contrabando de personas que provienen de la frontera sur.

Están interceptando a los contrabandistas que usan camiones de 18 ruedas, volquetes, camiones de mudanzas, autos y camionetas, aviones privados y vagones de tren para trasladar a las personas traídas ilegalmente a Texas hacia el norte a las principales ciudades de Texas y luego al resto de los EE. UU.

El FBI también advirtió que El Paso se ha convertido en un importante destino de contrabando y tráfico de personas para los operativos de cárteles y pandillas.

“El contrabando de personas implica traer personas que no son ciudadanos a los Estados Unidos a través de la evasión deliberada de las leyes de inmigración, así como el transporte ilegal y el alojamiento de personas que no son ciudadanos y que ya se encuentran en el país ilegalmente”, afirma el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Es “un delito de entrada para delitos penales adicionales, incluida la inmigración ilegal, el robo de identidad, el fraude de documentos y beneficios, la actividad de pandillas, el fraude financiero y el terrorismo”.

Abbott aumentó recientemente la recompensa para cualquier persona que proporcione información sobre las casas de escondite que utilizan las organizaciones criminales transnacionales.

El año pasado, él y la legislatura estatal aumentaron las penas para los traficantes de personas y Texas se convirtió en el primer estado en convertir la compra de sexo en un delito grave.

Según un informe anual de la Oficina del Fiscal General de Texas, mientras que muchas empresas criminales en Texas se desaceleraron debido al COVID-19 en 2020, “la trata de personas floreció”.

Durante los primeros 11 meses de 2020, se publicaron más de 1.5 millones de anuncios sexuales comerciales únicos en el estado de Texas, más del 20% de los cuales anunciaban niños sospechosos, según el informe.

La trata de personas, un delito separado del contrabando de personas, se basa en el contrabando, involucra la trata sexual de adultos, la trata laboral de adultos, la trata sexual infantil y la trata laboral infantil.

El tráfico sexual de adultos implica el tráfico de adultos para el sexo comercial por la fuerza, el fraude o la coerción; El tráfico laboral implica el tráfico de adultos para trabajo por la fuerza, el fraude o la coerción.

El tráfico sexual infantil implica el tráfico de niños menores de 18 años para el sexo comercial por cualquier medio; trata de mano de obra implica la trata de niños menores de 18 años para el trabajo por la fuerza, el fraude o la coerción.

El Centro de recursos para la trata de personas de Texas y la Línea directa nacional para la trata de personas han publicado recursos extensos y la Línea directa alienta las sugerencias anónimas llamando al 1-888-373-7888 o enviando un mensaje de texto al 233733.