Víctima en caso de trata de personas aparece muerta semanas antes del juicio

El Portal, Fla. – Donde Little River cruza Northeast Second Avenue en El Portal, los restos de una persona encontrada muerta en el agua el 8 de junio no podían identificarse, hasta esta semana.

Local 10 News se enteró de que esos restos pertenecían a una adolescente conocida como “J.S.”, quien acusó a un destacado médico de Miami Beach de proporcionarle drogas y pagarle por sexo.

El Dr. Jeffrey Kamlet iba a ir a juicio el 3 de julio.

Kamlet, de 68 años, un especialista en adicciones y analgésicos conocido a nivel nacional que aún tiene licencia en Florida, fue acusado de conocer a la niña, que entonces tenía 17 años, en Tinder, darle cocaína y tener relaciones sexuales con ella por varios cientos de dólares.

Una orden de arresto decía que Kamlet sugirió a “J.S.” y otro amigo menor de edad podría vivir con él, si seguía sus reglas.

Afirmó que Kamlet le dijo a “J.S.” que si su “proxeneta” continuaba acosándolos, él “tendría a un par de sus muchachos que lo cuidaran”.

La causa de la muerte y las circunstancias que rodearon cómo “J.S.” llegó a ser encontrada en Little River todavía están bajo investigación.

Cabe destacar que en una audiencia judicial programada previamente el jueves por la mañana, se pospuso el juicio por trata de personas del 3 de julio de Kamlet.

Además de múltiples cargos de trata de personas para actividad sexual y solicitación de un niño, Kamlet enfrenta dos cargos de actividad sexual ilegal con un menor, dos cargos de entrega de una sustancia controlada y dos cargos de interferencia con la custodia de un niño.

Por lo general, los casos de trata de personas son casos sin fianza, pero Kamlet pagó una fianza por los nueve cargos y, en mayo, pudo obtener permiso para viajar.