Victoria másiva: Colorado NO puede descalificar a Trump

Colorado no puede descalificar a Donald Trump para postularse para presidente bajo la cláusula de insurrección, dictamina la Corte Suprema de Estados Unidos

La decisión se produce un día antes del Súper Martes, cuando Colorado y otros 14 estados celebrarán sus elecciones primarias presidenciales.

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó por unanimidad el lunes que Donald Trump debería aparecer en la boleta primaria presidencial de Colorado y que todos los votos emitidos a su favor sean contados, rechazando una decisión de la Corte Suprema de Colorado de que el republicano está descalificado para postularse nuevamente a la presidencia porque violó el llamado cláusula de insurrección en la Constitución.

Los jueces del tribunal superior dictaminaron que cuando se trata de candidatos presidenciales y otros candidatos federales, el Congreso, no los estados, es responsable de hacer cumplir la cláusula, Sección 3 de la 14ª Enmienda. La sección prohíbe a los “funcionarios de los Estados Unidos” que prestaron “juramento… de apoyar la Constitución de los Estados Unidos” y luego “participaron en una insurrección o rebelión contra la misma, o brindaron ayuda o consuelo a sus enemigos” de ejercer cargos federales. o oficina estatal nuevamente.

“Concluimos que los estados pueden descalificar a las personas que poseen o intentan

para ocupar un cargo estatal”, decía la opinión sin firma de 13 páginas del tribunal. “Pero los estados no tienen poder bajo la Constitución para hacer cumplir la Sección 3 con respecto a los cargos federales, especialmente la presidencia”.

Los jueces razonaron que “la resolución de la cuestión estado por estado

Es muy poco probable que la Sección 3 prohíba el desempeño de un candidato a la presidencia en particular produzca una respuesta uniforme”.

“Los resultados estatales contradictorios con respecto al mismo candidato podrían resultar no sólo de diferentes puntos de vista sobre los méritos, sino también de variaciones en la ley estatal que rige los procedimientos necesarios para tomar determinaciones de descalificación de la Sección 3”, decía la opinión. “Algunos Estados podrían permitir que una impugnación de la Sección 3 tenga éxito basándose en una preponderancia de la evidencia, mientras que otros podrían requerir una mayor demostración”.

Además, la mayoría de los jueces concluyó que el Congreso tendría que aprobar una legislación específica para hacer cumplir la Sección 3 de la 14ª enmienda.

La decisión, que prácticamente resuelve desafíos similares a la campaña de Trump para 2024 en todo el país, se produce un día antes del Súper Martes, cuando Colorado y otros 14 estados celebrarán sus elecciones primarias presidenciales. Es el fallo político más trascendental del tribunal desde 2000, cuando su fallo en Bush v. Gore resultó en que George W. Bush ganara la Casa Blanca.

La secretaria de Estado de Colorado, Jena Griswold, demócrata y máxima funcionaria electoral de Colorado, escribió en las redes sociales que estaba decepcionada por el escándalo. Dijo que los estados deberían poder hacer cumplir la cláusula de insurrección.

“Colorado debería poder excluir de nuestra boleta electoral las insurrecciones que rompan juramento”, añadió.

El Partido Republicano de Colorado celebró el fallo y lo calificó de “victoria masiva”.

Trump en su red Truth Social publicó: “¡¡¡GRAN VICTORIA PARA ESTADOS UNIDOS!!!”

La jueza Amy Coney Barrett, una conservadora nombrada para el tribunal por Trump, discrepó con la conclusión de la mayoría de que el Congreso tendría que aprobar un proyecto de ley para hacer cumplir la cláusula de insurrección. No dio más detalles sobre esa posición – “este no es el momento de amplificar el desacuerdo con estridencia” – pero, añadió en una opinión concurrente, que “los nueve jueces están de acuerdo en el resultado de este caso. Ése es el mensaje que los estadounidenses deberían llevarse a casa”.

Los jueces liberales Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, en su propia opinión concurrente, claramente no estuvieron de acuerdo con que fuera necesario aprobar legislación federal para que el Congreso hiciera cumplir la cláusula de insurrección.

“Aunque la aplicación federal de la Sección 3 no está en cuestión de ninguna manera, la mayoría anuncia reglas novedosas sobre cómo debe operar esa aplicación”, escribieron los tres jueces.

“Tiene como objetivo decidir cuestiones de la Sección 3 que no tenemos ante nosotros y excluir esfuerzos futuros para descalificar a un candidato presidencial bajo esa disposición. En un caso delicado que clama por moderación judicial, abandona ese rumbo”.

En su opinión mayoritaria, el tribunal no reconoció los argumentos de la campaña de Trump de que no debería ser excluido de la boleta electoral porque el motín del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos no constituyó una insurrección o que la cláusula de insurrección No se aplica a la presidencia.

El fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos surge de una demanda que busca impedir que Trump aparezca en la boleta primaria presidencial republicana de Colorado presentada en el Tribunal de Distrito de Denver en septiembre.

El desafío fue presentado por Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington, una organización política liberal sin fines de lucro con sede en Washington, D.C., en nombre de un grupo de votantes republicanos y no afiliados de Colorado.

La principal demandante era la republicana Norma Anderson, ex legisladora estatal de alto nivel. El acusado era Griswold.

La organización sin fines de lucro, que no revela a sus donantes, argumentó que Trump incitó y, por lo tanto, participó en una insurrección cuando sus partidarios irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero y, por lo tanto, no es elegible para aparecer en la boleta primaria presidencial del Partido Republicano en marzo bajo Sección 3 de la 14ª Enmienda, que fue adoptada a raíz de la Guerra Civil.

La jueza del Tribunal de Distrito de Denver, Sarah Wallace, dictaminó el 17 de noviembre que, si bien Trump incitó a una insurrección el 6 de enero, aún puede aparecer en la boleta primaria presidencial republicana de Colorado para 2024 porque no es un “funcionario de los Estados Unidos”.

“Parte de la decisión del tribunal es su renuencia a aceptar una interpretación que descalificaría a un candidato presidencial sin una indicación clara e inequívoca de que esa es la intención de la Sección 3”, escribió Wallace.