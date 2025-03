Virtudes y valores en el matrimonio

A medida que los estándares morales siguen decayendo en la sociedad actual, el divorcio se ha vuelto cada vez más común en los últimos años, y la gente generalmente no se sorprende cuando sucede. Algunos piensan que, si una pareja no se lleva bien, es mejor que se separe, y muchos ven el divorcio y el nuevo matrimonio como algo que una persona debe tener la libertad de hacer, que es su “vida privada”. Estoy profundamente preocupada por el hecho de que los corazones de las personas no están en el lugar correcto. Ven el matrimonio como una mercancía: si no les gusta, simplemente lo devuelven o lo intercambian. Las relaciones extramatrimoniales incluso se han convertido en “una moda”.

Creo que las personas que participan en tal comportamiento pueden no ser conscientes de la importancia de permanecer fieles en el matrimonio, por eso escribí este artículo para recordar a mis compañeros practicantes y a otros lectores la seriedad del matrimonio.

¿Qué son las verdaderas bendiciones?

Según la cultura tradicional, la felicidad se basa en las virtudes de cada uno y se es bendecido si se hace el bien y se tiene una conducta adecuada. Es contraproducente hacer lo que sea necesario para satisfacer los propios deseos egoístas.

En la antigua China, se creía que había cinco tipos de bendiciones: larga vida, riqueza, salud y paz, buenas virtudes y buena muerte. Para mí, la más importante es la cuarta bendición, las buenas virtudes, porque las virtudes son la causa y la base de las bendiciones, y las bendiciones son el resultado y la manifestación de las virtudes.

Las cinco bendiciones reflejan los valores de los antiguos: uno debe contentarse con una buena salud física y mental, abundante comida y ropa, buen carácter, una larga vida y una buena muerte y no codiciar más, como el amor o una apariencia atractiva, dos cosas por las que la gente hoy en día se preocupa tanto.

En comparación con los antiguos, la gente de hoy tiene más posesiones materiales, pero es menos feliz; tiene apetitos insaciables, pero no puede disfrutar de paz y tranquilidad. Algunas celebridades siguen buscando el “amor” a una edad muy avanzada; pueden enamorarse profundamente de repente y, con la misma rapidez, desenamorarse y caer en una depresión.

Esas personas están lejos de experimentar la verdadera felicidad. Se ha observado que un gran porcentaje de la población que comenzó a salir con alguien en su juventud tiene una mayor probabilidad de involucrarse en aventuras extramatrimoniales, abusar de drogas y sufrir depresión, lo que puede ser una forma de castigo divino.

En la antigüedad, la gente consideraba el matrimonio como una relación predestinada, y hacía hincapié en los acuerdos de los padres y en lo que decían los casamenteros en lugar de buscar el “amor”. Hoy en día, la gente que no ve el matrimonio como algo dispuesto por lo divino, define un matrimonio feliz como “sentirse bien” en la relación y haber encontrado a la “persona adecuada”. Es común que las personas tengan múltiples relaciones, vivan juntas antes del matrimonio, tengan aventuras extramatrimoniales y se divorcien y vuelvan a casarse, buscando a una pareja como si fuera una mercancía. Algunas teorías incluso dicen que tener múltiples relaciones puede ayudar a mejorar la capacidad de una persona para elegir al cónyuge “adecuado”.

Algunos estudios han descubierto que los cambios que se producen en el cerebro después de enamorarse son similares a los que se producen después de consumir drogas. Quienes disfrutan de la sensación de “estar enamorados”, si ya no sienten esa emoción, abandonan a esa persona y buscan a otra.

Muchas personas que tienen relaciones extramatrimoniales sienten que han encontrado la cura para su “desafortunado matrimonio”, cuando en realidad fue solo una inyección de anestesia. En la mayoría de los casos, el “amor verdadero” que creen haber encontrado no dura mucho. Una vez que la “felicidad” inicial desaparece, el dolor es aún peor que antes.

Cómo veían las personas en la antigua China la relación entre hombres y mujeres

Las terribles consecuencias de incluso un pensamiento equivocado

En el libro Ancient Guide to Moral Education, se cuenta la historia de un erudito que se creía un escritor talentoso y todos lo alababan. Una noche, llegó a casa borracho y se engañó a sí mismo con el pensamiento: “Si apruebo el examen imperial, tomaré a la hija de mi vecino como mi concubina”. Esa misma noche, había un escriba cuyo espíritu fue tomado por el Dios de la Tierra, quien le mostró un librito con el nombre del erudito escrito en él. En el librito había una nota escrita con tinta roja que decía: “Aunque sus pensamientos son meros delirios, se derivan de errores morales.

Debido a sus malos pensamientos, en algún momento, será castigado con congelamiento y hambre durante días”. Más tarde, el erudito realmente casi muere de frío y hambre.

En otra historia de la Guía antigua de educación moral, el erudito Li fue a quedarse en una posada para tomar el examen imperial. El dueño de la posada estaba excepcionalmente entusiasmado cuando llegó, diciendo que la noche anterior había soñado que el Dios de la Tierra dijo: “Mañana habrá un Sr. Li. Obtendrá el primer lugar en el examen imperial. Trátenlo bien”. Li se alegró mucho al escuchar esto. Comenzó a contemplar la posibilidad de divorciarse de su pobre esposa y casarse con alguien mejor después de convertirse en funcionario. Al día siguiente, el dueño de la posada volvió a soñar con el Dios de la Tierra, quien le dijo: “Este joven erudito no tiene un buen corazón. Ya está pensando en abandonar a su esposa antes de haber obtenido un título oficial. ¡Por lo tanto, suspenderá el examen imperial!”. Li de hecho regresó desesperado después de suspender el examen.

Como ser humano, nuestra conciencia debe ser digna del cielo y de la tierra. Como dice el viejo refrán: “No debe haber nada que no pueda ser contado a los demás ni ningún pensamiento que no pueda ser contado al cielo”.

Cambiar el propio destino:

En un antiguo libro chino, Tratado sobre acción y respuesta de Tai Shang, hay una historia sobre “convertir la desgracia en bendición aconsejando a los demás que hagan el bien”.

Un hombre frívolo y derrochador que frecuentaba burdeles recibió en la calle un libro sobre moralidad. Lo leyó y quedó atónito: “Las conductas descritas en este libro son las mismas que las mías; es como si estuviera escrito sobre mí. ¡Qué estúpido soy! Los santos desaconsejaron el adulterio, pero yo estoy tan apegado a él que hice cosas para destruirme”.

Ese mismo día, quemó incienso y se arrodilló para orar, jurando no volver a cometer adulterio. También prometió imprimir y distribuir mil copias del libro para reparar los pecados que había cometido. Cumplió sus votos y, de hecho, ayudó a cambiar a muchas personas de todas las edades.

Debido a que se arrepintió a tiempo e instó vigorosamente a los demás a hacer el bien, no solo disfrutó de una larga vida, sino que también tuvo muchos nietos virtuosos, que fueron bendecidos con riquezas.

En otra historia, Dios canceló el mérito de un erudito por escribir una carta de divorcio para otra persona. Tales historias explican recompensas y castigos celestiales para los seres humanos. Al principio, no sabía cuál era su error. Luego se dio cuenta de que se debía a que se había desviado demasiado de los valores tradicionales. Comprendió que el divorcio se aparta de la voluntad de Dios y no está en línea con la tradición, que incluso aquellos que ayudan a otros a divorciarse están condenados.

El erudito luego logró persuadir a los dos para que se volvieran a casar e impidió que muchos otros se divorciaran. Después de eso, su carrera política floreció. No es de extrañar que exista un antiguo dicho chino: “Prefiero derribar diez templos que destruir un matrimonio”. Los antiguos creían que el matrimonio es “una unión hecha en el cielo” y es un arreglo de Dios, que no puede destruirse a voluntad.