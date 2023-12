Vive cada día con sabiduría

El Salmo 90 fue una oración que realizo Moisés, aquel hombre que aun cuando creía que no tenia la capacidad como para realizar la obra que Dios le mandaba a que realizase, pero que fue un caudillo y el instrumento que Dios utilizo para rescatar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, eso denota que aun cuando creemos no poder realizar determinada tarea, Dios es quien nos respalda y nos hace cumplir con cosas que jamás se nos pasaron por la mente que podríamos cumplir.

Este verso del Salmo 90 encierra una verdad tremenda, es una de esas verdades que de ponerlas en práctica nuestra vida no seria la misma y nuestro caminar diario seria perfecto.

Lo que Moisés quería transmitir a través de este verso, era el sentimiento de intentar que los días de nuestra existencia puedan ser vivimos conforme a la voluntad de Dios.

Cada día que pasa nos hacemos mas viejos, yo hace diez años no me imaginaba que iba a tener una familia y responsabilidades fuertes dentro de ella como las tengo ahora, es mas, cuando uno es muy joven ni siquiera pasa por la mente que un día llegara a ser viejo, pero después de diez años estoy viendo como mi juventud ahora se esta convirtiendo en una adultes.

La Biblia dice que Moisés murió lleno de años y que sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor (Deuteronomio 34:7), muestra de que su diario vivir fue lleno de sabiduría.

Que lindo fuera que cada uno de nosotros viera cada día como una oportunidad mas para agradar a Dios, que hermoso fuera que el objetivo numero uno al levantarnos cada mañana fuera el hacer la voluntad de Dios, creo que si eso fuera así nos evitaríamos muchos errores que muchas veces nos cuestan la felicidad.

La fuente de la sabiduría solo se encuentra en Dios y lejos de el la demás sabiduría es vana y sin importancia, la Biblia nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, eso quiere decir que la única forma de encontrar la sabiduría es a través de mantener un temor reverencial a Dios, lo cual nos llevara a vivir una vida santa y apartada del mal.

Cuando a nuestra mente humana viene la palabra “sabiduría” lo primero que se nos viene a la mente es “inteligencia”, pero hay una gran diferencia entre estas dos palabras, por un lado la inteligencia es para todos siempre y cuando se apliquen en el estudio secular, pero la sabiduría es algo que no es dado por el hombre ni por el mundo, sino por Dios a través de leer su Palabra y tener una verdadera comunión con El.

Traer sabiduría al corazón es confiar y practicar la Palabra de Dios, es tratar por todos los medios posibles agradar a Dios, es evitar caer en el pecado cuando este se presente, es decir no aun cuando quiero decir si, la sabiduría me lleva a negarme a mi mismo y hacer la voluntad de Dios no la mía.

Cuando a nuestro corazón traemos esta sabiduría, no tenemos que preocuparnos por los años que vengan ni de hacernos viejos, pues cada año vivido será una año del cual Dios se sentirá orgulloso de nosotros.

No hay nada mejor que desgastar nuestros años sirviendo a Dios y haciendo su voluntad.

“Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, Que traigamos al corazón sabiduría”

Salmos 90:12