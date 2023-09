Voltear a la derecha enfrenta un futuro incierto en Denver

El girar a la derecha en un semáforo en rojo pronto podría ser cosa del pasado en el área de Denver.

Ha sido legal en muchos estados desde los años 70. Pero ahora, un comité de transición del alcalde Mike Johnston recomendó prohibir la práctica en toda la ciudad.

Los giros a la izquierda en rojo, actualmente legales en dos calles de sentido único, tampoco son seguros. El comité ha recomendado prohibir todos los giros en rojo.

Depende de Johnston si seguirá esta recomendación. Pero el propio plan Vision Zero de la ciudad ya exige el fin de las luces rojas en zonas de alto tráfico como el centro de la ciudad, Colfax y los corredores Lincoln y Broadway.

“Se trata de seguridad. La evidencia es bastante clara de que cuando se permite girar a la derecha en rojo, aumentan los choques con peatones y ciclistas”, dijo Jill Locantore.

Locantore es el director ejecutivo de Denver Streets Partnership. Ella formó parte del comité que recomendó el fin de la derecha en rojo.

Un estudio de los años 80 publicado en el Journal of Safety Research encontró que girar a la derecha en rojo aumentaba los accidentes de bicicletas y peatones entre un 40% y un 107%.

“Y la razón es bastante simple: el conductor mira hacia la izquierda para ver si hay autos que vienen en sentido contrario y un espacio en el tráfico, y no ve bicicletas ni peatones que podrían venir por la derecha”, dijo Locantore.

Eso le ocurrió recientemente al peatón Ezekeyiel Sailas.

“Estaba caminando y este tipo no tenía las luces intermitentes encendidas, así que no sabía que estaba girando y casi me golpean.

No supe cómo sentirme después de eso, como si estuviera un poco asustado”, dijo Sailas. , que vive en el centro y utiliza una patineta para desplazarse.

Aún así, Sailas cree que estar en rojo es seguro siempre que los conductores tengan precaución y hagan señales.

Mientras tanto, los conductores están preocupados por el tráfico y los retrasos.

“Como conductor de la ciudad, sé que es muy conveniente poder girar a la derecha en rojo”, dijo Andy Beyene, que vive y trabaja en Denver.

“Obviamente, tener que esperar a que el rojo se vuelva verde provocará algunos retrasos”, dijo Evan Tatro, que vive en Centennial y viaja al centro de Denver para trabajar.

Pero muchos dicen que seguirían apoyando la prohibición de la práctica.

“Probablemente me inclinaría por tener más precaución y tener más cuidado con la seguridad de las personas”, dijo Tatro.

“Todo es una compensación”, dijo Beyene, “por más que pueda ser un inconveniente, creo que la gente prefiere mantener seguros a sus compañeros y a las personas que viven en la ciudad”.

Una compensación que Locantore espera que acepte Johnston.

“Incluso si añade, ya sabes, unos segundos a tu viaje, vale la pena si nadie resulta herido o incluso muerto como resultado”, dijo Locantore.