Los demócratas de Colorado votan para censurar al gobernador Polis por la conmutación de la pena de Tina Peters.

Algunos miembros del partido piden su juicio político.

El gobernador de Colorado, Jared Polis, fue formalmente censurado por su propio partido este miércoles debido a su decisión, tomada la semana pasada, de conceder clemencia a Tina Peters, la exsecretaria del condado de Mesa condenada por múltiples delitos graves por su papel en una vulneración del sistema electoral de su oficina.

Más de 200 miembros del comité central del Partido Demócrata de Colorado votaron de manera abrumadora a favor de adoptar una resolución que censura a Polis por una “conducta inconsistente con el compromiso (del partido) hacia las instituciones democráticas, la integridad electoral y la rendición de cuentas pública”, y que le prohíbe indefinidamente participar formalmente en eventos patrocinados por el partido.

Los resultados preliminares mostraron que la medida fue aprobada con un 89,8 % de apoyo, según informaron funcionarios del partido.

“Colorado ha pasado años construyendo confianza en nuestras elecciones y demostrando que son seguras”, reza la declaración. “En un momento en que la democracia y los derechos de voto están bajo ataque en toda la nación, debilitar la exigencia de rendición de cuentas a alguien condenado por socavar esa confianza es un error”.

La medida adoptada por el comité central estatal de los demócratas se produce después de que más de 700 miembros del partido firmaran una “queja formal por controversia” dirigida al comité de normas del partido, en los días posteriores a la orden de conmutación emitida por Polis.

“Cientos de demócratas de todo Colorado se unieron para exigir rendición de cuentas, coherencia y una defensa más firme de nuestros valores”, escribió este miércoles en una actualización Ian Coggins, miembro del Partido Demócrata de Denver y organizador de la petición. “Esta conversación creció mucho más allá de una simple queja. Se convirtió en un recordatorio de que las bases de este partido todavía esperan valentía de sus líderes y están dispuestas a presionar para conseguirla”.

La decisión del gobernador —la cual se produjo tras una campaña de un año de presiones legales y coacción por parte del presidente Donald Trump y otros negacionistas de las elecciones de extrema derecha que buscaban la liberación de Peters— fue rotundamente condenada por otros destacados demócratas de Colorado, así como por el fiscal de distrito republicano que la procesó y por la Asociación de Secretarios de Condado de Colorado, dominada por el Partido Republicano (GOP).

La Asamblea General debería volver a reunirse para investigar y exigir responsabilidades a (Polis). Y si conmutó la sentencia de Tina Peters a instancias de Donald Trump, renunciando así a la autoridad soberana de Colorado, debería ser sometido a juicio político. – David Seligman, candidato demócrata a fiscal general de Colorado

Cayman Haltiner, miembro del comité central en representación del condado de Mesa, habló a favor de la censura durante la reunión.

«Nuestro fiscal de distrito republicano local, Dan Rubinstein, asumió un gran riesgo al enfrentarse a Trump y trabajar con (el fiscal general Phil) Weiser en este caso», dijo Haltiner. «Conceder (clemencia a) Tina Peters —quien infringió la ley sin remordimientos a causa de mentiras sobre la integridad electoral y el fraude en las elecciones— es una bofetada a su labor».

En un comunicado, Eric Maruyama, portavoz de Polis, afirmó que el gobernador había tomado su decisión «basándose en los hechos del caso y en lo que consideraba que era lo correcto».

«A veces, lo correcto no es lo que resulta popular para todo el mundo», señaló. «La democracia es más fuerte cuando el desacuerdo se afronta con debate y diálogo, y no con censura».

Peters, una de las personas que con mayor prominencia niegan la legitimidad de las elecciones en el país, fue condenada a nueve años de prisión tras ser hallada culpable en 2024 de cargos relacionados con la vulneración de los equipos electorales seguros de su oficina, en un intento fallido por hallar pruebas de fraude. Durante el juicio, Peters continuó difundiendo teorías conspirativas sobre las máquinas de votación; horas después de que se le conmutara la pena, su abogado declaró que ella planeaba continuar sus esfuerzos para «deshacerse de estas máquinas de votación fraudulentas» en el futuro.

Llamamientos a un juicio político:

Polis dictó la conmutación de la pena de Peters dos días después de que la Asamblea General de Colorado clausurara su sesión legislativa de 2026. Según informó la semana pasada *The Denver Post*, los legisladores demócratas —quienes ostentan amplias mayorías en ambas cámaras de la Legislatura— habían barajado la posibilidad de celebrar una votación de censura propia en caso de que Polis hubiera concedido la clemencia a Peters antes de que concluyeran las sesiones.

Algunos miembros del ala progresista del partido han instado a los legisladores a volver a reunirse en una sesión extraordinaria para censurar a Polis, o incluso para someterlo a un juicio político.

David Seligman, candidato demócrata a fiscal general de Colorado, publicó a principios de esta semana una carta abierta dirigida a los legisladores, en la que los exhortaba a «considerar todas las medidas de rendición de cuentas disponibles».

Seligman elogió la votación de censura realizada por el partido el miércoles, pero afirmó que esta «no es suficiente».

«La Asamblea General debería volver a reunirse para investigar y exigirle rendición de cuentas. Y si conmutó la sentencia de Tina Peters a instancias de Donald Trump —renunciando así a la autoridad soberana de Colorado—, debería ser sometido a juicio político», declaró Seligman en un comunicado. «Debemos poner fin a la política meramente performativa y utilizar las herramientas del poder público para garantizar una verdadera rendición de cuentas ante los abusos de poder».

Según la Constitución de Colorado, la convocatoria de una sesión extraordinaria sin un llamamiento previo del gobernador requiere una mayoría de dos tercios, lo que significa que los demócratas necesitarían…