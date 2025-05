Water World nombrado el segundo mejor parque de Estados Unidos

El parque acuático de Colorado, Water World es un parque muy preferido durante el verano, con 70 acres de piscinas de olas, toboganes y atracciones. Ahora está siendo reconocido a nivel nacional como uno de los mejores parques acuáticos del país por USA Today y sus lectores.

El parque acuático de Federal Heights fue nombrado el segundo mejor parque al aire libre de EE. UU.

Con aproximadamente 70 acres, es uno de los parques acuáticos más grandes del país, con piscinas de olas, toboganes imponentes, opciones interactivas y ríos serpenteantes que van desde suaves hasta impetuosos. Atracciones como la telecabina Alpine Springs Express llevan a los visitantes por encima de los toboganes para disfrutar de una vista aérea que evoca los telesillas de invierno, y Warp Speed permite a los visitantes refrescarse con un viaje a través de un agujero de gusano interestelar que es a la vez juego y atracción”, afirmó USA Today en su clasificación. Estos son los otros parques acuáticos que figuran en la lista:

1.Splashway Waterpark – Sheridan, Texas

2.Water World – Federal Heights, Colorado

3.Aquatica Orlando – Orlando, Florida

4.Splashin’ Safari – Santa Claus, Indiana

5.Lost Island Waterpark – Waterloo, Iowa

6. Island H2O Water Park – Kissimmee, Florida

7. Soaky Mountain Waterpark – Sevierville, Tennessee

8. Water Country USA – Williamsburg, Virginia

9. Adventure Island – Tampa, Florida

10. Aquatica San Antonio – San Antonio

Este no fue el único galardón nacional de Water World este año. Según la lista de los 10 Mejores de USA Today, Water World también tuvo la tercera mejor montaña rusa acuática, Mile High Flyer, el quinto mejor río lento y el tercer mejor tobogán acuático, Voyage to the Center of the Earth.

Mile High Flyer se describe como una “atracción hidromagnética de alto vuelo que lanza a los visitantes por caídas pronunciadas, curvas cerradas y subidas impetuosas”. USA Today anunció que es la primera atracción hidromagnética de alto vuelo de las Montañas Rocosas, que lanza a los visitantes por caídas pronunciadas, giros bruscos y subidas impetuosas. El río lento de Water World fue reconocido por ofrecer una flotación relativamente lenta y plana, ideal para toda la familia, ya que no hay límite de altura.

¿Qué sería de un parque acuático sin toboganes? El tobogán “Viajar al Centro de la Tierra” de Water World lleva a los grupos a través de giros y espirales junto a dinosaurios y otras criaturas prehistóricas en un tubo de gran tamaño. Lo que llamó la atención de USA Today es que esta atracción dura cinco minutos: “uno de los toboganes acuáticos más largos de su tipo”.

Water World abrirá sus puertas para la temporada 2025 el 24 de mayo. Los pases de temporada y las entradas se pueden comprar en línea.