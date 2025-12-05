La ciudad de Westminster conmemora el Día de los Veteranos en el Jardín del Homenaje de la misma ciudad.

Mientras ondeaban sobre ella banderas que representaban a Estados Unidos y a sus fuerzas armadas, Keri Sabol, veterana del Ejército estadounidense, habló sobre la importancia de las ceremonias del Día de los Veteranos, como la que se llevó a cabo el martes en el Jardín del Homenaje a las Fuerzas Armadas de Westminster.

“Creo que es fundamental reconocer a quienes sirvieron en las fuerzas armadas y a sus familias”, dijo Sabol. “Nos ayuda a recordar nuestras libertades… y a valorar lo que tenemos”.

Sabol, la oradora invitada de la ceremonia, habló sobre su servicio como sargento del Ejército en la guerra de Irak y su posterior lucha contra el trastorno de estrés postraumático (TEPT) y la drogadicción.

Sabol comentó que, al igual que muchos otros veteranos, regresa del combate cargando con enormes secuelas, tanto físicas como mentales.

“Vivimos con el recuerdo de imágenes y sonidos horribles”, dijo Sabol. “Muchos, como yo, recurren a las drogas y el alcohol.

Pero el problema es que los medicamentos pueden deshumanizarte”.

Sabol comentó que se esforzó por superar sus adicciones para ser una mejor madre para sus dos hijas.

También quería ayudar a otros veteranos, por lo que colabora como voluntaria con la Alianza de Apoyo a los Veteranos en Broomfield.

Además, entrena caballos como parte de su terapia.

“Cuando trabajas con caballos, tienes que estar tranquila y segura de ti misma”, dijo Sabol.

“Los caballos pueden percibir si estás enfadada, así que trabajar con ellos me ayuda a controlar mi ira”.

La ceremonia del martes, que duró una hora, rindió homenaje a quienes han servido en todas las ramas de las Fuerzas Armadas, con más de 1600 personas reconocidas en el Jardín de Homenaje a las Fuerzas Armadas.

Los cadetes del JROTC de la Escuela Secundaria Westminster presentaron los colores, que incluían la bandera estadounidense, antes de la ceremonia. Además, Bailey Brannon-Vlachovich y Alyssa Squalls, de la escuela secundaria Westminster, cantaron el himno nacional estadounidense.

La Banda Municipal de Denver, habitual en ceremonias anteriores, interpretó los himnos de cada rama de las fuerzas armadas, así como otras canciones

patrióticas.

Sabol opinó que la ceremonia fue un merecido homenaje a quienes sirvieron en las fuerzas armadas.

«Creo que todos hicieron un trabajo excelente; fue una gran manera de conmemorar este día», afirmó.