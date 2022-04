10 maneras de enseñar a los niños a hablar sobre el abuso sexual

Hablar con franqueza sobre las partes del cuerpo y una política de no guardar secretos puede empoderar a los niños para que obtengan ayuda cuando la necesiten.

Enseñamos a nuestros niños pequeños todo tipo de formas de mantenerse a salvo. Les enseñamos a mirar la estufa caliente, les enseñamos a mirar a ambos lados antes de cruzar la calle. Pero, la mayoría de las veces, la seguridad del cuerpo no se enseña hasta que son mucho mayores, hasta que a veces es demasiado tarde.

La investigación realizada por los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) estima que aproximadamente 1 de cada 6 niños y 1 de cada 4 niñas son abusados ​​sexualmente antes de los 18 años. ¿Quiere escuchar algo aún más aterrador? Según el Departamento de Justicia de EE. UU. (nsopw.org), ¡solo el 10% de los perpetradores eran extraños para el niño y el 23% de los perpetradores eran niños mismos!

Estas estadísticas no me sorprenden. En mi práctica me encuentro semanalmente con niños que han sido víctimas de abuso sexual. Muchos de ellos tienen menos de cinco años. ¡Casi todos conocían a su perpetrador y la mayoría de las veces, es otro niño!

Los padres me dirán con frecuencia que no pensaron que esto les podría pasar a ellos. Que nunca dejen a sus hijos con extraños. Que siempre tengan a sus hijos a la vista.

¿Tus hijos van a citas para jugar? ¿Van a la guardería o al preescolar? ¿Tienes amigos o familiares en tu casa? ¿Juegan en la casa del vecino? El hecho es que no puede prevenir por completo el riesgo de que su hijo sea abusado sexualmente.

Los niños con los que he trabajado provienen de buenos vecindarios y buenos hogares, y van a muy buenas escuelas. He trabajado con niños que han sido abusados ​​sexualmente en citas para jugar, fiestas de pijamas, en el salón de clases, en el patio de recreo, en el autobús escolar, en su sala de juegos y en su patio trasero.

Ahora que oficialmente te he asustado hasta la muerte, vamos a llevarte de regreso desde ese acantilado. Tenemos que permitir que nuestros hijos salgan al mundo e interactúen con quienes los rodean. Pero podemos armarlos con el conocimiento que podría salvarlos de ser victimizados.

Los padres no siempre hablan con sus hijos sobre la seguridad del cuerpo lo suficientemente temprano. Piensan que los niños son demasiado pequeños. Es demasiado aterrador. Pero nunca es demasiado pronto, y no tiene por qué ser una conversación aterradora. Aquí hay 10 cosas que podrían ayudar a su hijo a ser menos vulnerable al abuso sexual:

El hablar temprano sobre las partes del cuerpo

Nombre las partes del cuerpo y hable sobre ellas muy temprano. Use nombres propios para las partes del cuerpo, o al menos enséñele a su hijo cuáles son las palabras reales para sus partes del cuerpo. No puedo decirle con cuántos niños pequeños he trabajado que han llamado a su vagina su “trasero”. Sentirse cómodo usando estas palabras y saber lo que significan puede ayudar a un niño a hablar con claridad si ha sucedido algo inapropiado.

Enséñeles que algunas partes del cuerpo son privadas

Dígale a su hijo que sus partes íntimas se llaman privadas porque no están a la vista de todos. Explique que mamá y papá pueden verlos desnudos, pero las personas fuera de la casa solo deben verlos con la ropa puesta. Explique cómo su médico puede verlos sin ropa porque mamá y papá están allí con ellos y el médico está revisando su cuerpo.

Enséñele a su hijo los límites del cuerpo

Dígale a su hijo con naturalidad que nadie debe tocar sus partes privadas y que nadie debe pedirle que toque las partes privadas de otra persona. Los padres a menudo olvidarán la segunda parte de esta oración. El abuso sexual a menudo comienza cuando el perpetrador le pide al niño que lo toque a él o a otra persona.

Dígale a su hijo que los secretos corporales no están bien

La mayoría de los perpetradores le dirán al niño que mantenga el abuso en secreto.

Esto se puede hacer de una manera amistosa, como: “Me encanta jugar contigo, pero si le dices a alguien más lo que jugamos, no me dejarán volver”. O puede ser una amenaza: “Este es nuestro secreto. ¡Si le dices a alguien, le diré que fue tu idea y te meterás en un gran problema! Dígales a sus hijos que no importa lo que les digan, los secretos corporales no están bien y que siempre deben decírselo si alguien trata de obligarlos a guardar un secreto corporal.

Dile a tu hijo que nadie debe fotografiar sus partes íntimas

Este es a menudo pasado por alto por los padres. Hay todo un mundo enfermizo de pedófilos a los que les encanta tomar e intercambiar fotos de niños desnudos en línea. Esta es una epidemia y pone a su hijo en riesgo. Dígales a sus hijos que nadie debería tomar fotografías de sus partes íntimas.

Enséñele a su hijo cómo salir de situaciones aterradoras o incómodas

Algunos niños se sienten incómodos al decirle a la gente “no”, especialmente a los adultos o a los compañeros mayores.

Dígales que está bien decirle a un adulto que tienen que irse, si está pasando algo que se siente mal, y ayúdeles a darles palabras para salir de situaciones incómodas.

Dígale a su hijo que si alguien quiere ver o tocar sus partes íntimas, puede decirle que debe irse para ir al baño.

Tenga una palabra clave que sus hijos puedan usar cuando se sientan inseguros o quieran que los recojan

A medida que los niños crezcan un poco, puede darles una palabra clave que puedan usar cuando se sientan inseguros. Esto se puede usar en casa, cuando hay invitados en la casa o cuando están en una cita para jugar o en una fiesta de pijamas.

Dile a tus hijos que nunca se meterán en problemas si te cuentan un secreto corporal

Los niños a menudo me dicen que no dijeron nada porque pensaron que ellos también se meterían en problemas. Este miedo es a menudo utilizado por el perpetrador. Dígale a su hijo que pase lo que pase, cuando le diga algo sobre la seguridad del cuerpo o los secretos del cuerpo, NUNCA se meterá en problemas.

Dígale a su hijo que un toque corporal puede hacerle cosquillas o sentirse bien

Muchos padres y libros hablan de “toque bueno y toque malo”, pero esto puede ser confuso porque a menudo estos toques no duelen ni se sienten mal. Prefiero el término “toque secreto”, ya que es una descripción más precisa de lo que podría suceder.

Dígale a su hijo que estas reglas se aplican incluso con personas que conoce e incluso con otro niño

Este es un punto importante para discutir con su hijo. Cuando le pregunta a un niño pequeño cómo es un “chico malo”, lo más probable es que describa a un villano caricaturesco.

Puedes decir algo como “Mami y papi pueden tocar tus partes íntimas cuando te estamos limpiando o si necesitas crema, pero nadie más debería tocarte allí. Ni amigos, ni tías ni tíos, ni profesores ni entrenadores. Incluso si te gustan o crees que están a cargo, no deberían tocar tus partes privadas”.

No soy lo suficientemente ingenuo como para creer que estas discusiones evitarán por completo el abuso sexual, pero el conocimiento es un elemento disuasorio poderoso, especialmente con los niños pequeños que son el objetivo debido a su inocencia e ignorancia en esta área.

Y una discusión no es suficiente. Encuentre momentos naturales para reiterar estos mensajes, como la hora del baño o cuando corren desnudos. ¡Y por favor comparta este artículo con sus seres queridos y seres queridos y ayúdeme a difundir el mensaje de seguridad corporal!