2019 Pacifica Híbrida

En días pasados, tuve la oportunidad de manejar la 2019 Chrysler Pacifica Hybrida y dejeme decirle que es más atractiva y espaciosa con más estilo que algunas otras minivan de la competencia.

La 2019 Pacifica Hybrid tiene un motor V6 de 3.6 litros aumentado con dos motores eléctricos (260 caballos de fuerza en total).

Usted puede viajar aproximadamente 33 millas solo con energía eléctrica y después de haber corrido esas 33 millas el V6 y la operación híbrida normal se hacen cargo de lo demás.

En aproximadamente dos horas la fuente de alimentación de 240 voltios puede recargar completamente la batería.

El Chrysler Pacifica Hybrid 2019 es unaminivan de tres filas de asientos con capacidad para siete pasajeros.

Está disponible en tres niveles bien equipados: Touring Plus, Touring L y Limited.

Sus asientos delanteros con calefacción y ventilación son ideales. Además del sistema de entretenimiento en los asientos traseros que incluye un reproductor de DVD, hace que este 2019 Pacifica sea la mini van ideal para la familia.

Un detalle importante y resaltante es que los puertos de USB en ambas filas traseras son ideales para que los pasajeros no sufran y puedan conectar los teléfonos y mantenerse entretenidos.

Su sistema de infoentretenimiento es muy fácil de usar. Las sillas fijas estilo capitán son realmente más cómodas.

Esta mini van viene con control de crucero adaptativo, el material de cuero de los asientos es mejorado, un volante que luce mucho mejor, manera de ajustar y con memoria para el asiento del conductor, asientos delanteros ventilados, el sistema de navegación y el contenido de Premium Audio Group.

En su exterior, el Limited agrega control automático de luces altas, espejos plegables eléctricos (con atenuación automática del lado del conductor), limpiaparabrisas automáticos, molduras cromadas y operación con manos libres para las puertas correderas y la compuerta levadiza.

Además de todo el equipo base, obtienes control de crucero adaptativo. Además, el Pacifica Hybrid Limited es el único nivel de equipamiento en el que puede obtener el grupo Advanced SafetyTec opcional que incluye una cámara de 360 grados, control de crucero adaptativo, mitigación de colisión delantera, mitigación de salida de carril, asistencia de estacionamiento paralela y perpendicular y estacionamiento delantero sensores Incluye una gran cantidad de contenido de funciones, incluso si es un poco caro.

Si usted está buscando una minivan que sea de gran rendimiento en gasolina y parte enchufable, la Chrysler Pacifica Hybrid 2019 es la mejor opción.

Para mí en lo personal, no era una mini van que me llamara mucho la atención, pero después de haberla manejado y ver el gran espacio que hay en ella para la familia entre otros detalles, me cambie la mente, me convenció aún más de que sea una de las opciones, pero ciertamente tiene varias virtudes que la hacen que valga la pena considerarla.

Tiene muchísimas características de seguridad y tecnología para que el comprador pueda elegir.