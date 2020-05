2020 Chevy Silverado DBL RST AWD

La Chevy Silverado que todos quieren tener!

En días pasados tuve la oportunidad de tener la Chevy Silverado conmigo y manejarla por una semana, una semana que se me fue rápidamente porque me encanto manejar esta camioneta y quería tomar toda oportunidad que se me presentaba para salir en ella y disfrutarla en las carreteras. Aunque por el coronavirus no había mucho a donde ir en esos días, logre disfrutarla.

La Chevrolet Silverado 2020 es una camioneta muy sólida, además su cama es muy grande, puedes cargar lo que sea y transpoortarlo a donde sea.

La 2020 Chevrolet Silverado es un poco más delgada y más larga, y me parece que también es un poco más alta, y que ayuda tanto en el espacio donde te estaciones como su altura te ayuda a ver todo por todos lados.

Viene con un mejor equipo de remolque disponible, más características de seguridad disponibles y un nuevo motor diesel tan esperado y gustado.

El rendimiento del disel si que se nota, durante la semana que la maneje solo le gaste la mitad del tanque, y eso que corri por todos lados en cada oportunidad que se me presentaba.

Uniéndose al diesel se encuentra un turbo-3 de 3L litros con transmisión automática de 8 velocidades, y el familiar V-6 de 4.3 litros, V-8 de 5.3 litros y V-8 de 6.2 litros. La nueva 10 velocidades también se ofrece en los V-8.

La Silverado tiene una combinación muy sólida, es potente y eficiente.

En los asientos traseros tienen más espacio para las piernas, que hace que los pasajeros viajen comodamente.

Remolcar en el Silverado se ha vuelto cada vez más fácil, con dos paquetes de remolque disponibles y un sistema de ocho cámaras que proporciona 15 vistas diferentes te hace la vida más fácil. Además viene con controlador de freno de remolque integrado con memoria es estándar en versiones superiores pero está disponible en todos los demás.

La Chevy Silverado no pierde su estilo cuadrado que la mantiene en estilollamativo.

Más delgado, más largo, más ancho y más alto, el Chevy Silverado 2020 es lo que más le gusta a los comprdores. La Chevy Silverado parecer aún más amplio y audaz. Su interior es básico, sencillo, elegante y sólido.

En el interior, el aspecto es muy familiar, demasiado familiar diria, hasta el cambiador de columnas, creame que muchas personas pueden apreciar esto.

Y la gran noticia para la 2020 Chevrolet Silverado es la edición de una transmisión automática de 10 velocidades y un turbodiesel-6 a su variedad de opciones de tren motriz.

Cabe recalcar que estas opciones ofrecen una potencia líder en su clase, además con una economía de combustible líder en su clase, y en general la camioneta tiene una mayor capacidad de remolque y carga útil que el modelo anterior.

Algo nuevo también de la 2020 Chevrolet Silverado es el turbodiesel-6 de 3.0 litros y 277 caballos de fuerza con una transmisión automática de 10 velocidades produce 460 libras-pie de torque a 1,500 rpm.

Disponible en los niveles superiores de acabado LT, RST, LTZ y High Country, el turbodiésel es muy capaz pero está diseñado para ahorrar combustible.

Cabe destacar que la 2020 Silverado btiene una impresionante combinación de 25 mpg en 4WD, que esta superando a la competencia con una clasificación de carretera de 33 mpg en configuraciones de tracción trasera.

Definitivamente, la 2020 Chevrolet Silverado es la camioneta que te sacara de apuros, es la camioneta adecuada para el trabajo y la familia, con esta 2020 Silverado no necesitas de algun otro vehículo, podrás suplir las necesidades de tu trabajo y las de tu familia.