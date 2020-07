En todos estos años de hacer revisiones de autos, no había tenido la oportunidad de revisar y manejar una 2020 Honda CR-V Hybrid AWD Touring hasta hace un par de semanas. Me quede totalmente convencida de que esa sería mi futura SUV.

Haciendo algo de investigación, descubrí que aunque Honda se colocó recientemente como el fabricante de automóviles de línea completa más eficiente en consumo de combustible en Estados Unidos, la marca Honda nunca había ofrecido un SUV electrificado aquí en Estados Unidos. Sin híbridos, sin complementos, sin nada. Honda había evitado un SUV ecológico pero siete años después del que Toyota lanzo el RAV4 Hybrid y alrededor de 23 años después de que Honda introdujo el CR-V, la situación es otra, el fin llego y ahora con el nuevo 2020 Honda CR-V Hybrid ha dejado a muchos competidores atrás.

Pero el CR-V no ha cambiado el estilo deportivo para su clase, ahora Honda está promocionando su vehículo híbrido no solo como el CR-V más eficiente en consumo de combustible, sino también como el más potente y refinado hasta la fecha. Y aunado a esto yo le agrego la comodidad y la visibilidad. Es simplemente una SUV diferente que te atrae desde la primera vista.

En estos últimos anos, no es novedad de que los vehículos eléctricos han llegado y se han destacado de los vehículos regulares. Aunque tardo en llegar el CR-V electrificado, y en un momento en el que los fabricantes de automóviles prometen una transformación completa de la línea y 836 autos eléctricos nuevos en el mercado para 2024, los grandes planes de Honda para el futuro parecen comparativamente conservadores. Su objetivo es que el 50 por ciento de todos los automóviles que vende sean híbridos y el 15 por ciento sean vehículos eléctricos completos para 2030.

Pero eso tiene sentido: el año pasado, los híbridos representaron solo el 7 por ciento de la tarta de Honda, mientras que, al menos en los EE. UU., La compañía aún no ha presentado un automóvil eléctrico listo para la producción. La compañía tiene mucho camino por recorrer y teniendo en cuenta lo mucho que Estados Unidos ama a sus crossovers, hay mucho que andar sobre los hombros del CR-V Hybrid.

El Honda CR-V vino con llantas de 19 pulgadas exclusivas de la versión Touring son notablemente más atractivas que las llantas antiguas, es lo que opino y opinaron algunas amistades al ver esa SUV. La versión híbrida del CR-V que funciona únicamente con gasolina, se encuentran las luces antiniebla de cinco LED para los modelos EX y superiores, un parachoques trasero cromado ligeramente diferente, puntas de escape ocultas y, por supuesto, la insignia azul Honda e híbrida.

Su diseño exterior es muy llamativo, no hay nada exteriormente ofensivo en su diseño, pero también su interior no se queda atras. El CR-V se ve original, llamativo y en especial en ese color gris resaltante. La cabina del CR-V es cómoda, razonablemente espacioso y con muchos compartimentos por todos lados y está diseñado intuitivamente que le da un toque diferente. Ademas las costuras estampadas falsas y los adornos de madera y los plásticos más duros de lo esperado son detalles que resaltan aunque sabemos que no es de lujo pero le da un toque diferente, hay espacio para mejorar. Me gustó mucho la pantalla táctil de infoentretenimiento de siete pulgadas del CR-V, está bien diseñado y encaja con el resto del espacio.