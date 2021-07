2021 Chevrolet Blazer RS AWD

La 2021 Chevrolet Blazer RS ya no es la pequeña SUV de dos puertas, ahora la nueva Chevrolet Blazer es una SUV grande con capacidad familiar y a todo terreno pero además su estilo es muy llamativo y deportivo. Es un crossover grande, elegante y mediano con un diseño completamente moderno, una conducción muy cómoda con las últimas características de alta tecnología.

La Chevrolet Blazer RS cuenta con asientos delanteros con calefacción, su volante forrado en piel con calefacción también, una perilla de cambios forrada en piel, una pantalla táctil a color de 8.0 pulgadas con navegación, detalles interiores rojos y molduras rojas. En su interior la cabina es de estilo, es muy facil de usar, hay una pantalla táctil en color HD agradablemente integrada tiene controles simples y fáciles de usar. Su sistema ofrece una perilla de control de volumen pero no una perilla de sintonización; el cambio de estación se puede lograr mediante botones a ambos lados de la perilla de volumen o mediante la pantalla táctil.

Su sistema de control de clima funciona a través de botones separados debajo de la pantalla táctil y encima de las grandes rejillas de ventilación centrales. Los anillos exteriores de las rejillas de ventilación centrales también funcionan como controles de ajuste de temperatura para el conductor y el pasajero, una integración inteligente.

La Blazer RS tiene dos filas que crea cinco asientos y hace que el asiento trasero sea cómodo y espacioso en el Chevrolet Blazer 2021 con capacidad para 5 personas. La Blazer ofrece a los pasajeros del asiento trasero mucho espacio para las piernas y los asientos se pueden reclinar para mayor comodidad. La Blazer también tiene un generoso espacio de carga trasero; el RS incluye un sistema de gestión de carga con una valla de carga móvil para evitar que los artículos se rueden por el área. La cerca se puede ajustar a diferentes posiciones deslizándola a lo largo de los rieles hasta la ubicación deseada y luego bloqueándola en su lugar.

En su exterior como lo puede ver en la foto, viene en un color gris metalico y a diferencia del diseño cuadrado del Blazer original, el modelo completamente nuevo posee un aspecto elegante y moderno con una parrilla audaz, un capó inclinado y una línea de techo fluida. La RS es la versión más deportiva del Blazer, el RS tiene una parrilla negra audaz, detalles en negro y ruedas oscuras para crear un comportamiento más llamativo.

La 2021 Chevrolet Blazer RS está acompañada por un motor V6 de 3.6 litros que produce 308 caballos de fuerza y 270 libras-pie de torsión, combinado con una transmisión de 9 velocidades y tracción total avanzada, el sistema de tracción total no cambia automáticamente entre tracción en 2 ruedas y AWD según sea necesario, un selector giratorio en la consola central permite al conductor elegir entre tracción en 2 ruedas, tracción en las 4 ruedas, tracción en las 4 ruedas deporte, resbaladizo y remolque.

El Chevrolet Blazer no desconecta automáticamente el eje trasero cuando no se necesita tracción en las cuatro ruedas; debe realizarse manualmente.

En cunestion de seguridad, como es de esperarse, el 2021 Chevrolet Blazer ofrece la última tecnología de seguridad, y el RS y viene equipada con visión envolvente HD disponible, un espejo de cámara trasera, control de crucero adaptativo, un indicador de distancia de seguimiento, frenado automático hacia adelante, alerta de colisión hacia adelante, peatón delantero frenado, asistencia para mantenerse en el carril con advertencia de cambio de carril y alerta de seguridad en el asiento. La alerta de cambio de carril con alerta de zona ciega lateral, alerta de tráfico cruzado trasero y asistencia de estacionamiento trasero entre otras caracteristicas más.El paquete de conveniencia mejorado incluye asientos traseros exteriores con calefacción, una columna de dirección telescópica inclinable eléctrica, un sistema de audio Bose Premium y asientos delanteros ventilados. El MSRP inicial para la Blazer RS es de $43,700 y el Blazer que yo maeje de prueba vino equipado con un paquete de conveniencia mejorada, un paquete Driver Confidence II y un paquete de optimización de almacenamiento por un costo promedio de $ 48,380.