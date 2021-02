¡Esta es una camioneta para los que necesitan una camioneta realmente potente!

Esta es una camioneta pickup de 700 hp que es eficiente para el trabajo duro y para aquellos que dependen de una camioneta de este tipo.

La 2021 Ram 1500 TRX es más que una camioneta moderna, es una camioneta solida pero el TRX logra amplificarla aún más.

Algo que note desde el principio, es que esta camioneta Ram es un poco mas grande y voluminosa, es algo notorio especialmente cuando vas en la carretera. Es casi 2 pulgadas más ancha, aproximadamente 2.5 pulgadas más alta y tiene 0.3 pulgadas más de distancia al suelo que otras camionetas.

En este estado, las camionetas son escenciales pero he notado que la Ram 1500 TRX es una de las camionetas que veo más seguido en la carretera.

Tambien es notorio que al ir en la carretera, me di cuenta de que los vehículos más pequeños luego luego se movian a un lado, dejandome el espacio abierto para mi. Pero no solo por ver la camioneta, otro detalle que he notado es que el ruido de la camioneta se escuha agudo y anuado a la vista de la camioneta que es grande y ese ruido agudo transmite el poder de la misma y hace que todo mundo se habra el espacio.

La TRX puede remolcar 8,100 libras, un peso más de lo que otras camionetas pueden remolcar. También tiene la capacidad para transportar 1,310 libras en la caja, más o menos 110 más que otras camionetas de este tipo.

Esta camioenta es muy capaz, comoda, super ligera y llamativa. Es la camioneta adecuada para el trabajo y para los que les gustan las camionetas para irse de paseo al campo, a las montañas a disfrutar del 4X4. La TRX es brillante, deslumbrante y como he escuchado a algunos hombres decir, es la reina de su garaje.

Debajo del capó hay un potente motor Hemi V8 sobrealimentado de 6.2 litros y está ajustado para producir 702 caballos de fuerza y ​​650 libras-pie de torque. Usted nota el poder de esta camioneta desde el momento que coloca su pie en el cortafuegos, el sistema estándar de tracción en las cuatro ruedas le empuja hacia adelante con una super rapidez sorprendente. Y como mencione anteriormente de su sonido agudo, si combina esa sensación de velocidad con el fuerte zumbido del sobrealimentador y el rugido profundo de abajo que proviene de los tubos de escape en la parte trasera, lo convierte en una experiencia sensorial pero además atractiva. He notado que a algunos compradores de camioentas, les gusta el sonido y la furia en la carretera.

La Ram 1500 TRX cuenta con uno de los mejores y más lujosos interiores en el segmento de las camionetas de este tipo y de servicio liviano. Además la TRX está completamente equipada, gracias a un paquete de equipo de $7,920 que incluye asientos delanteros de cuero ventilados, tablero de instrumentos de cuero y molduras del panel de las puertas, pedales ajustables, volante con calefacción, los nueve metros completos.

Además aunado a todos estos lujos de esta cabina, hay un montón de espacio ya sea para las personas o para diferentes cosas. Los asientos traseros son extremadamente espaciosos, lo que ayuda a transportar cosas que no quieres llevar en la cama, aunado a esto, los bolsillos de las puertas y los apoyabrazos se tragan todo, desde carteras hasta tabletas y cualquier otra cosa que traiga.

El tomacorriente de 12 voltios en la parte superior del tablero es un pequeño toque agradable para los fanáticos de los detectores de radar, y hay diez puertos USB esparcidos por el interior, además de un cargador de dispositivo inalámbrico debajo de la pantalla de infoentretenimiento.

Algo que es muy escencial, es la advertencia estándar de colisión frontal y tiene un paquete de $995 que agrega frenado de emergencia con detección de peatones y ciclistas, control de crucero adaptativo con capacidades de parada y arranque y asistencia para mantenerse en el carril. El paquete de equipo de $7,920 también incluye sensores de estacionamiento en la mezcla, porque tratar de colocar esto en un espacio de estacionamiento típico requiere un poco más de esfuerzo de lo habitual.

La Ram TRX 2021 no es una excepción, y su precio esta entre $71,690 y con una gran cantidad de opciones que usted puede agregar de acuerdo a su gusto y posibilidades.

Tal vez esta no sea la camioneta para todos pero si para los que la necesitan para el trabajo pesado y para lucir bien.