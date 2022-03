2022 BMW M440i xDrive Gran Coupe

Este BMW desde la primera vista se ve muy bonito y lujoso especialmente para los amantes de BMW. Yo tuve la oportunidad de manejarlo por unos días, tiene sus detallitos que pudieran mejorarlo pero no esta tan mal.

Es un auto sedan, muy practico, Deportivo, elegante y muy ágil. Pero por ser un auto Deportivo el espacio en su interior va a ser reducido. El espacio para las piernas sube a 41.9 pulgadas en la parte delantera y 34.9 pulgadas en la parte trasera, mejoras de 0.1 y 0.4 pulgadas en comparación con el cupé. En general, el fastback de cuatro puertas se siente un poco más cómodo que el de dos puertas para los pasajeros del asiento delantero, mientras que los asientos traseros son mucho más cómodos de lo que serían en el cupé.

Para las personas de estatura alta, el mayor problema es el espacio para la cabeza, que es adecuado solo si mide más o menos algo como menos de 5 pies 9 pulgadas. Es probable que parte de la culpa sea del techo corredizo estándar, que es más grande que en el Gran Coupe de la generación anterior. El mecanismo ocupa una buena cantidad de espacio en el revestimiento del techo sobre los asientos traseros. Pero como dije anteriormente, es un auto Deportivo y no puedes esperar que este Amplio, el ser Deportivo cambia todo.

El Gran Coupe tiene la misma distancia entre ejes de 112.4 pulgadas que el de dos puertas, y con 188.5 pulgadas, es solo 0.6 pulgadas más largo en general. Sin embargo, el liftback es 2.0 pulgadas más alto, lo que reduce la claustrofobia y mejora el espacio para la cabeza. Las puertas delanteras se han acortado para hacer espacio para un par de aberturas traseras, y una escotilla trasera se abre a 16.6 pies cúbicos, por encima de los 12.0 del cupé. Ese número tampoco tiene en cuenta la capacidad del Gran Coupé para guardar la cubierta de carga y apilar cosas hasta el cristal (bien aseguradas, por supuesto).

En la parte de atrás no es un buen lugar espacioso para pasar el tiempo. Con la silla del conductor configurada para un pasajero de 6 pies con piernas largas, hay suficiente espacio para las piernas para un pasajero de tamaño similar en la parte trasera, aunque el espacio para los dedos de los pies debajo de la primera fila es recomendable. El mayor problema es el espacio para la cabeza, que es adecuado solo si mide menos de 5 pies 9 pulgadas.

Pero ahora viene lo bueno, hablemos de la vista del interior que es estándar para las Series 3 y 4. La tapicería de cuero sintético perforado Sensatec viene de serie, pero los vehículos que conduje usaban tapicería de cuero Vernasca opcional que se sentía muy bien. Los materiales son generalmente buenos, con plásticos duros que aparecen solo en la moldura del pilar B y en los paneles inferiores de las puertas.

Cabe destacar que el diseño cuenta con una pantalla de 10,3 pulgadas inclinada hacia el conductor, con la pantalla táctil o un controlador iDrive ejecutando comandos de información y entretenimiento. Una bitácora de control de HVAC redundante es sutil pero también fácil de usar, lo que hace que los pequeños ajustes de clima sean pan comido (las operaciones más complejas requieren un viaje a la pantalla iDrive).

Al igual que el de dos puertas, el Serie 4 Gran Coupé no es necesariamente un auto deportivo intenso, pero eso no significa que no sea una máquina capaz de conducir por un cañón. El 430i solo con tracción trasera viene con un motor turboalimentado de cuatro cilindros en línea y 2.0 litros que genera 255 caballos de fuerza y ​​295 libras-pie, más que suficiente para la conducción diaria y el retozo ocasional en una carretera sinuosa.

Entonces como cualquier Bimmer que se precie, la suspensión es suave y está bien amortiguada sobre imperfecciones menores, dando paso a depresiones y huecos más grandes con un golpe sordo que quita la mayor parte del borde. La visibilidad a través de la retroiluminación trasera es limitada, pero las ventanillas laterales mejoran las cosas al cambiar de carril. En realidad, es bastante bueno si estás al frente, lo que le da a la cabina una sensación de aire e iluminación.

El Gran Coupé se sienten mucho más adecuado para una conducción relajada que para un enfoque de ataque máximo. La dirección es distante y sobreimpulsada en su configuración normal, con Sport y Sport Plus aumentando el esfuerzo pero no la sensación. Hay algo de subviraje a medida que el chasis se acerca a sus límites y, a diferencia de los BMW del pasado, no es fácil equilibrar la Serie 4 levantando el pie del acelerador o aplicando suavemente los frenos. Y el automóvil no está particularmente ansioso por cambiar de dirección, un rasgo dinámico que paga dividendos en estabilidad a expensas de la destreza en la carretera B.

Como dije anteriormente es un auto lujoso, Deportivo, que para los compradores que estan buscando estas caracteristicas en este auto BMW lo puede encontrar. Es un auto muy ágil y tiene buena vista. Además ese color verde milirar brillante que fu eel que yo maneje pues se distingue solo entre los demás.

Entonces realmente no es un mal auto, solo que tiene sus detalles buenos y claro es un BMW, no es un SUV. Y por ser de BMW se que muchos futuros compradores estaran encantados con el.