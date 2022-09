Esta fue la primera vez quemaneje la 2022 Genesis GV70 3.5T. Y simple- mente puedo decir que es la mEjor crossover que he manejado y es la ma- jor entre otros crossovers. Al momento de verla pense, nunca hantes había vis- to este tipo de crossover/USV y desde el primer momento se me hizo muy lla- mativa, especialmente por su color rojo, es una crossover SUV compacto que si vale la pena.

En ester crossover Genesis GV70 usted podrá ver y disfrutar de la combinación de el lujo y el rendimiento en el mismo paquete, especialmente cuando se trata de una SUV pequeña. A veces, los vehículos de rendimiento pueden ser demasiado duros o pesados para fun- cionar como lujosos conductores diario, mientras que los vehículos que condu- cen bien y al mismo tiempo disfrutas del lujo y la comodidad miman a sus propi- etarios puede ser lo suficientemente atléticos para satisfacer a su comrador en todas las áreas.

El Genesis GV70 2022, tiene una cabina elegante además un aspecto exclusivo que hara esa experiencia emocionante detrás del volante y será inolvidable. Me gusto tanto este Genesis GV70 que lo defino como mi SUV favorita de este año.

Hablemos de las características del GV70 te ofrece un manejo ágil, potente y un diseño interior y una experiencia única en la industria. La versión especí- fica que manejamos para esta revisión fue la GV70 3.5T Sport Prestige, la ver- sión superior de la línea.

La Genesis vino con un motor biturbo V-6 de 3.5 litros que compite con los modelos de rendimiento medio de mar- cas como BMW, Audi y Mercedes. Pero el V-6 del SUV Genesis genera 375 caballos de fuerza y 391 libras-pie de torque, y canaliza esa salida a través de una trans- misión automática de ocho velocidades y hacia las cuatro llantas gracias a un sistema de trac- ción total estándar. Entonces el Gen- esis es una SUV de tamaño mediano que te deslumbr- ara, especialmente el modelo Sport Prestige como el que yo maneje que además tiene un diferencial trasero de deslizamiento lim- itado con vectorización de torque, de modo que cuando la potencia se desvía al eje trasero, puede repartir esa poten- cia a la rueda izquierda o derecha para mejorar la agilidad.

El Genesis acelera a 60 en 5.4 segundos, mientras que un GLC43 puede hacerlo en 4.7

El Genesis GV70 se siente muy podero- so, potente, más impactante y ágil que cualquier otro crossover SUV pequeño. Al conducir el GV70 en el modo Sport activado te dará una impresión verdad- eramente convincente de un automóvil Deportivo real. La transmisión automáti- ca de ocho velocidades cambia suave- mente y mantiene las marchas hasta que es necesario.

La suspensión adaptativa del Genesis GV70 está excelentemente programada, y todos sus diversos modos hacen un gran trabajo al minimizar las vibraciones o la intrusión de impactos en la cabina. La cabina del Génesis es única, tiene un enfoque diferente, la empresa dis- eña cabinas únicas para sus vehículos y cuando lo hace en los modelos GV70 y GV80 de Genesis, existen grandes dife- rencias.

El GV70 adopta un tema ovalado alred- edor de la cabina, que le da un realce diferente. Se inspiró en la sección trans- versal de las alas de los aviones, y estas formas se pueden ver en los paneles de las puertas, la consola central y el table- ro. La simple adopción de una forma simple altera por completo la sensación de estar dentro del GV70 en compara- ción con otros. El Genesis vino con sus pantallas táctiles de 14.5 pulgadas, los botones metálicos del tablero y el selec- tor de marchas de cristal que son muy fáciles de usar. Sin embargo, se sienten especiales y únicos, algo que no sucede con gran parte de la competencia.

El modelo Sport Prestige de esta entre $64,045 y tiene todas las ventajas que pu- eda necesitar o desear, incluido un forro del techo de gamuza afel- pada, un cargador de dispositivo inalámbrico y asientos con calefacción y ventilación. Si falta algo, es la funcionalidad inalám- brica Apple CarPlay/Android Auto, ya que actualmente solo están disponibles a través de un cable USB. Pero el GV70 tiene algunas características que pocos otros vehículos ofrecen, como la asis- tencia de estacionamiento inteligente remota, que le permite retroceder o mover el vehículo hacia adelante us- ando la llave remota sin que usted esté adentro, así como un sistema bien eje- cutado que muestra una vista de cámara de su vehículo. punto ciego cuando se activa la señal de giro a ese lado.

El 2022 Genesis GV70 es un SUV atracti- vo que brinda comodidad y rendimiento de manera efectiva sin problema y no cuesta una fortuna. La cabina bien eq- uipada, el hermoso diseño exterior y la emocionante experiencia de manejo del GV70 hizo que me enamorara de la SUV compacta de lujo.