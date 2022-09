2022 Toyota Tundra Limited 4×4 TRD Off-Road

Para mi gusto, la 2022 Toyota Tundra es mucho más atractiva, con una línea de cintura baja y un invernadero vertical que se ven mucho más musculosos que el capó corto. Sus pilares A y B oscurecidos se suman al atractivo y le dan a la nueva Tundra un efecto de exqusito envolvente que te cautiva. La cama de material compuesto moldeado es resistente a la corrosión y las abolladuras, algo que muchos compradores habían estado esperando. Otro detalle que también me gusto mucho fue los guardabarros gruesos y esculpidos, que se combinan con la pintura Supersonic Red brillante para capturar la luz en formas y patrones interesantes.

Pero no Podemos olvidar que la Tundra tiene un diseño frontal escandaloso o atraedor podríamos decir, con un borde cromado en forma de C y una barra protectora oscurecida que conecta visualmente la parrilla y la placa protectora en una gran abertura. En mi opinión, es una camioneta de mucha calidad, no olvidemos que la marca Toyota tiene una gran reputación, esto hace que las camionetas o cualquier vehiculo de esta marca sea muy buscado.

Hablemos del interior, la Tundra viene con una pantalla táctil estándar de 14.0 pulgadas que te facilita mucho el uso de sus aplicaciones. Con esta pantalla y un amplio detalle en el tablero que demuestra que los diseñadores de Toyota dominaron la Geometría de su diseño, además de que los reposabrazos, las inserciones en los paneles de las puertas y otros puntos de contacto comunes están hechos con materiales agradablemente cómodos. Cabe destacar que también me gustó mucho el cuero sintético negro de esta Toyota Tundra que lo llama SofTex, que hace que se sienta suave, flexible y desde luego duradero.

La nueva camioneta Toyota es muy competitiva con los acabados de alto volumen en términos de calidad del material utilizado en ella para darle ese estilo tan exquisito.

La 2022 Toyota Tundra es una camioneta cómoda, especialmente para los dos pasajeros de la primera fila. Durante la semana de prueba que maneje esta Tundra, ni yo ni mi familia tuvimos ninguna queja después de una semana completa de navegación en ella por las carreteras de nuestro bello Colorado.

Además el espacio en la parte delantera también es más que adecuado para una persona de estatura superior alta, y puede viajar en una posición cómoda que hara de su viaje un tiempo agradable. La calefacción y la ventilación estándar de los asientos solo se suman al factor elegante de la Tundra Limited.

Esta Tundra Limited cuenta con super paquete TRD Off-Road, que incluye amortiguadores ajustados para condiciones difíciles, llantas para todo terreno entre algunas otras ventajas. A pesar de estar optimizada para la tierra y en todo terreno, la Tundra hizo muy bien su trabajo tanto en la Carretera a largo viaje como en la ciudad. Cabe destacar que el ruido del viento o el rugido de los neumáticos son limitados, y los nuevos resortes helicoidales en las cuatro esquinas de la Tundra mejoran la comodidad de conducción sobre pavimento Carretera en mal estado y los baches.

Cada Tundra 2022 viene de serie con frenado de emergencia automático con detección de peatones, control de crucero adaptativo, centrado de carril y prevención de salida de carril, y luces altas automáticas (todo incluido en el paquete tecnológico Toyota Safety Sense 2.5). La nueva Tundra también tiene monitoreo de punto ciego estándar y detección de tráfico cruzado trasero, mientras que mi vehículo de prueba Limited lucía frenado trasero automático opcional.

La larga lista de características de seguridad estándar es una bendición para el comprador de la Tundra: obtener la tecnología de centrado de carril y el control de crucero adaptativo a menudo requiere algunas opciones que marcan la diferencia con los competidores.

La 2022 Toyota Tundra viene con la nueva interfaz de la marca, con un nombre poco imaginativo, Toyota Audio Multimedia, es el nuevo softwareque viene en la pantalla táctil estándar de 8.0 pulgadas en los modelos SR y SR5, mientras que Limited y superiores obtienen la mejor pantalla del segmento de 14.0 pulgadas. La pantalla es hermosa a la vista y fácil de usar.

En 300 millas de manejo congestionado por el tráfico y alrededor de 30 millas de conducción todoterreno a baja velocidad, observé 15.6 millas por galón, una vez más, una gran mejora con respecto a la vieja Tundra, pero casi a la par con otras camionetas modernas. Como la mayoría de sus competidores, la Tundra funciona con una dieta de gasolina regular sin plomo, y

aunque el EcoBoost de 3.5 litros de Ford puede funcionar con gasolina regular, genera más potencia con la premium, mientras que el V8 de 6.2 litros de GM lo exige.

Los precios de las camioentas Toyota Tundra empiezan desde $53,595 en forma de tracción en las cuatro ruedas, la Tundra Limited tiene un valor decente en comparación con otras camionetas de su clase. El paquete TRD Off-Road es el artículo de línea más caro con $3,085, mientras que un paquete de tecnología con cargador de teléfono inalámbrico y dos tomacorrientes de 120 voltios en la cama y la cabina cuesta $385. En total, la camioneta que yo maneje costó $60,188 con un monton de paquetes y opciones, venia completamente equipada, no le faltaba nada.