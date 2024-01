En días pasados tuve la oportunidad de manejar el 2023 Hornet GT Plus AWD, que como casi su nombre lo dise, es algo ruidoso pero pareciera que fuera muy veloz y potente pero en realidad es un crossover pacifico de tamaño chico, ideal para una pareja o una persona sola.

En general, el Hornet GT es un gran auto para alguien que busca la agilidad de un sedán deportivo con el tamaño y espacio de carga de un crossover o SUV.

Quizás se puedan hacer muchas mejoras en su software tan terrible, pero no puedo restarle muchos puntos ya que también estamos hablando de un crossover solamente.

En su exterior como usted lo puede ver en las fotos, no es nada deslumnrrante,

ni nada extrabagante, simplemente un crossover, podemos decir que el exterior del coche es una mezcla entre el Mazda CX50 y el Lamborghini Urus.

La marca es discreta y de pronto no lo identificas con su marca, por lo que la primera pregunta generalmente será “¿qué clase de auto es ese?”. Pero tampoco me sorprende, y creo que no es un gran problema porque luego te vas familiarizando con el.

Las rejillas de ventilación del Hornet son casi inútiles cuando se combinan con el orificio de 2″x2″ que atraviesa el metal. Un detalle super importante que quiero recalcar, es de que desplazarse hacia la parte trasera del automóvil, las puertas traseras tienen un diseño muy raro “golpe” fijese bien en la imagen, en el corte de la puerta en la parte de arriba, que al abrirla se acerca incómodamente a su cara y al abrir la puerta casi que te cachetea, este detalle es muy serio porque te puedes dañar a ti mismo con el simple hecho de abrir la puerta rapidamente. Ojala que el ingeniero de diseño de este Hornet tome en cuenta este gran detalle y más por seguridad de los propios pasajeros y futuros compradores.

El interior del coche es elegante pero también algo deportivo.

Este Hornet vino con un tapizado de cuero sintético alrededor del vehículo y un acolchado pesado dentro de los asientos de tela cosidos, me siento más que cómodo mientras conduzco largas distancias o estoy sentado en el tráfico.

Otro detalle que creo que es algo de problema es que el espejo retrovisor está tan bajo que se pierde mucho de cualquier vehículo y deberían de ajustar este detalle también.

El automóvil obtiene un promedio de 19 a 21 MPG cuando se conduce principalmente en carretera. Durante la semana que lo maneje fue aproximadamente 80% por carretera y el resto en la ciudad pero me llevo unos días acostumbrarme a el y asu reducido espacio.

Casi con 270 caballos de fuerza y 295 libras-pie de torsión, se sentirá cómodo sabiendo que puede acelerar fácilmente en una carretera o rodear un camión con remolque.

El Hornet tarda un poco en arrancar pero una vez que arranca, estarás bien. A altas velocidades como a partir de 85 MPH parece disminuir drásticamente, y a veces provocando una intensa pérdida de aceleración. En caminos curviados, no es tan ágil como un sedán, pero tampoco parece que vaya a vuelta de rueda en una curva demasiado cerrada.

El GT viene de serie con sensores de estacionamiento traseros, alerta de tráfico cruzado trasero, detección de punto ciego y frenado automático.

También viene con reconocimiento de señales de límite de velocidad. Cuando ve una señal, siempre muestra 35 MPH. Cuando esta función está deshabilitada en la configuración en pantalla, se vuelve a habilitar después.

El Hornet viene de serie con faros automáticos, luces altas y limpiaparabrisas con sensor de lluvia.

Los faros se encenderán mientras conduce bajo un paso elevado y luego no se apagarán hasta dentro de una o dos millas más. Los limpiaparabrisas automáticos y los faros automáticos cuando los limpiaparabrisas están activados funcionan de maravilla. Hay dos configuraciones de velocidad para detección de lluvia y tres más para uso normal.

Todo lo que puedo decir sobre el Hornet es que es un crossover chico con espacio reducido, pero amplio espacio para ajustes y modificaciones para mejorarlo. Su precio inicial entre 38,840.