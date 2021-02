25% de los habitantes de Colorado dicen que no quieren la vacuna

El principal epidemiólogo del país predice que las vacunas estarán ampliamente disponibles para el público en general en abril, pero parece que una gran parte de los habitantes de Colorado necesitarán ser convencidos para recibir la vacuna.

Segun los resultados de la encuesta, los datos arrogan que entre un cuarto y un tercio de los habitantes de Colorado no quiere una vacuna.

Data Desk analizó dos encuestas sobre la vacilación de las vacunas para ver qué tenían en común: una encuesta de Associated Press y una amplia encuesta federal dirigida por la Oficina del Censo de EE. UU. Según la encuesta del censo, 1.494.000 habitantes de Colorado dicen que no tienen la intención de vacunarse, exactamente una cuarta parte de la población del estado.

Mientras tanto, la encuesta de AP no tiene datos específicos del estado, pero dice que un tercio de los estadounidenses encuestados no quieren vacunas. En general, los jóvenes de Colorado tienen más probabilidades que el promedio de EE. UU. de no querer una vacuna.

Aproximadamente la mitad de los encuestados de Colorado que no quieren una vacuna tienen menos de 40 años.

El grupo de edad de 25 a 39 años es el más grande con un 35% de vacilantes a la vacuna. El tercero más grande es el grupo de edad de 18 a 24 años con un 16%; en particular, este grupo es sólo un grupo de edad de 6 años, mientras que los otros grupos son divisiones de 15 años.

El censo de EE. UU. Dice que la desconfianza en las vacunas se extiende de manera uniforme entre los grupos raciales, en lugar de concentrarse desproporcionadamente como se proclama comúnmente. El porcentaje de encuestados de cada categoría racial coincide con el porcentaje de la población del estado, al menos en las categorías más grandes.

La población de Colorado es 4,6% de color morena y 4.8% de los encuestados que no quieren una vacuna son de color morena. El 68% del estado es blanco no hispano y el 65% de los encuestados que no quieren una vacuna eran blancos no hispanos.

Mientras que el estado tiene un 21.8% de hispanos y los encuestados un 20.6% de hispanos. Entre las encuestas de AP y del Censo de EE. UU., las preocupaciones por la seguridad son las principales razones por las que los habitantes de Colorado no quieren vacunas.

Los efectos secundarios de la vacuna para el COVID-19 son la mayor preocupación, con un 50% -60% comprobando esto entre los dos estudios.

Poco menos de la mitad de los encuestados mostraron preocupación y dijeron que preferirían e iban a “esperar y ver” qué sucede antes de aceptar una vacuna.

Aún no hay certeza acerca de cuánta vacilación ante la vacuna evitará la inmunidad colectiva.

El Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, estimó en diciembre pasado que el 70% -80% de la población necesitaría vacunarse para lograr la inmunidad colectiva, pero esa cifra está lejos de ser oficial.

El CDC dice que no sabe cuántas personas deben vacunarse para lograr la

inmunidad colectiva.

“Los expertos aún no saben qué porcentaje de personas necesitarían vacunarse para lograr la inmunidad colectiva al COVID-19”, se lee en un comunicado.

La Organización Mundial de la Salud dice que tampoco sabe cuántas personas necesitan vacunas.