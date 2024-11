El cambio de sexo es físicamente imposible y la cirugía de reasignación de sexo no proporciona la felicidad

El estudio de seguimiento más exhaustivo de personas reasignadas de sexo, realizado en Suecia y que se extendió durante 30 años, muestra que entre 10 y 15 años después de la reasignación quirúrgica, la tasa de suicidio de quienes se habían sometido a la cirugía de reasignación de sexo aumentó hasta 20 veces en comparación con sus pares.

Los hombres transgénero no se convierten en mujeres, ni las mujeres transgénero se convierten en hombres. Todos se convierten en falsificaciones o imitadores del sexo con el que se “identifican”.

La realidad es que, debido a que el cambio de sexo es físicamente imposible, con frecuencia no proporciona la plenitud y la felicidad a largo plazo que las personas buscan.

Lo anterior está tomado de un artículo escrito por Ryan Anderson y publicado en 2018. Estamos republicando el artículo de Anderson porque, el viernes, The Telegraph informó que a pesar de la publicación de Cass Review , el Servicio Nacional de Salud (“NHS”) está ignorando las recomendaciones del informe sobre la atención a los niños transgénero.

“El informe de la Dra. Hilary Cass aconsejaba que no se apurara a los menores de 18 años para que se sometieran a un tratamiento del que luego podrían arrepentirse tras las preocupaciones sobre la atención en la clínica Tavistock”, afirmó The Telegraph . Sin embargo, un nuevo centro del NHS, el Servicio de Género para Jóvenes de Nottingham, está promoviendo tanto los bloqueadores de la pubertad como la cirugía sin límites de edad y los activistas temen que el servicio corra el riesgo de convertirse en la “versión 2 de Tavistock”. La reasignación de sexo no funciona. Aquí están las pruebas

La “reasignación” de sexo no funciona. Es imposible “reasignar” físicamente el sexo de alguien, e intentar hacerlo no produce buenos resultados psicosociales.

Como demuestro en mi libro When Harry Became Sally: Responding to the Transgender Moment , la evidencia médica sugiere que la reasignación de sexo no aborda adecuadamente las dificultades psicosociales que enfrentan las personas que se identifican como transgénero. Incluso cuando los procedimientos son exitosos técnica y cosméticamente, e incluso en culturas que son relativamente “trans-friendly”, las personas que se transicionan aún enfrentan malos resultados. El Dr. Paul McHugh, profesor distinguido de psiquiatría en la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, explica :

Cuando “el tumulto y los gritos mueren”, no resulta fácil ni sensato vivir con un disfraz sexual falso. El seguimiento más exhaustivo de personas reasignadas de sexo (que se extendió durante más de 30 años y se llevó a cabo en Suecia, donde la cultura apoya firmemente a los transexuales) documenta su malestar mental de por vida. Entre 10 y 15 años después de la cirugía de reasignación de sexo, la tasa de suicidios de quienes se habían sometido a la cirugía de reasignación de sexo aumentó hasta 20 veces la de sus pares comparables.

McHugh señala la realidad de que, debido a que el cambio de sexo es físicamente imposible, con frecuencia no proporciona la plenitud y la felicidad a largo plazo que las personas buscan.

De hecho, la mejor investigación científica respalda la cautela y la preocupación de McHugh.

Así resumió The Guardian los resultados de una revisión de “más de 100 estudios de seguimiento de transexuales posoperatorios” realizada por el Aggressive Research Intelligence Facility de la

Universidad de Birmingham:

El Centro de Investigación Agresiva e Inteligencia, que lleva a cabo revisiones de los tratamientos de atención médica para el Servicio Nacional de Salud, concluye que ninguno de los estudios aporta pruebas concluyentes de que el cambio de sexo sea beneficioso para los pacientes. Se encontró que la mayoría de las investigaciones estaban mal diseñadas, lo que sesgaba los resultados a favor del cambio físico de sexo. No se evaluó si otros tratamientos, como el asesoramiento a largo plazo, podrían ayudar a los transexuales, o si su confusión de género podría disminuir con el tiempo.

“Existe una enorme incertidumbre sobre si cambiar el sexo de una persona es algo bueno o malo”, dijo Chris Hyde, director del centro . Incluso si los médicos tienen cuidado de realizar estos procedimientos solo en “pacientes adecuados”, continuó Hyde, “todavía hay una gran cantidad de personas que se someten a la cirugía pero quedan traumatizadas, a menudo hasta el punto de cometer suicidio”.

Un motivo de especial preocupación son las personas a las que “se les ha perdido el rastro” en estos estudios. Como señaló The Guardian , “los resultados de muchos estudios de reasignación de género son erróneos porque los investigadores perdieron el rastro de más de la mitad de los participantes”. De hecho, “el Dr. Hyde dijo que la alta tasa de abandono podría reflejar altos niveles de insatisfacción o incluso suicidio entre los transexuales posoperatorios”.

Hyde concluyó: “La conclusión es que, si bien está claro que a algunas personas les va bien con la cirugía de reasignación de género, la investigación disponible no aporta mucha información acerca de cuántos pacientes les va mal y, de ser así, qué tan mal les va”.

La instalación realizó su revisión en 2004, así que ¿quizás las cosas hayan cambiado en la última década?

No es así. En 2014, Hayes, Inc., una empresa de investigación y consultoría que evalúa los resultados de seguridad y salud de las tecnologías médicas, realizó una nueva revisión de la literatura científica. Hayes descubrió que la evidencia sobre los resultados a largo plazo de la reasignación de sexo era demasiado escasa para sustentar conclusiones significativas y otorgó a estos estudios su calificación más baja en cuanto a calidad:

En múltiples estudios no se ha demostrado de manera consistente que se hayan producido mejoras estadísticamente significativas en la mayoría de los resultados… La evidencia sobre la calidad de vida y la función en adultos que cambiaron de sexo fue muy escasa. La evidencia sobre medidas menos integrales de bienestar en adultos que recibieron terapia hormonal cruzada fue directamente aplicable a pacientes [con disforia de género], pero fue escasa y/o contradictoria. Los diseños de los estudios no permiten sacar conclusiones de causalidad y, en general, los estudios también tuvieron debilidades asociadas con la ejecución del estudio. La terapia hormonal puede tener riesgos de seguridad a largo plazo, pero ninguno ha sido probado ni descartado de manera concluyente.

La administración Obama llegó a conclusiones similares. En 2016, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid volvieron a examinar la cuestión de si la cirugía de reasignación de sexo tendría que estar cubierta por los planes de Medicare.

A pesar de haber recibido una solicitud para que se hiciera obligatoria su cobertura, se negaron, con el argumento de que no hay pruebas de que beneficie a los pacientes.

Así lo expresó el ‘ Memorando de decisión propuesta para la disforia de género y la cirugía de reasignación de género ‘ de junio de 2016:

Según una revisión exhaustiva de la evidencia clínica disponible en este momento, no hay evidencia suficiente para determinar si la cirugía de reasignación de género mejora los resultados de salud de los beneficiarios de Medicare con disforia de género. Hubo resultados de estudios contradictorios (inconsistentes): de los estudios mejor diseñados, algunos informaron beneficios mientras que otros informaron daños. La calidad y la solidez de la evidencia fueron bajas debido a los diseños de los estudios principalmente observacionales sin grupos de comparación, posibles factores de confusión y tamaños de muestra pequeños. Muchos estudios que informaron resultados positivos fueron estudios de tipo exploratorio (series de casos y casos y controles) sin seguimiento confirmatorio.

El último memorando de agosto de 2016 fue aún más contundente. Señaló: En general, la calidad y la solidez de la evidencia fueron bajas debido a diseños de estudios mayoritariamente observacionales sin grupos de comparación, puntos finales subjetivos, posibles factores de confusión (una situación en la que la asociación entre la intervención y el resultado está influenciada por otro factor como una cointervención), tamaños de muestra pequeños, falta de herramientas de evaluación validadas y pérdidas considerables de seguimiento. Recuerde que esa “pérdida de seguimiento” podría estar apuntando a personas que se suicidaron.

Y cuando se trata de los mejores estudios, no hay evidencia de “cambios clínicamente significativos” después de la reasignación de sexo:

La mayoría de los estudios fueron estudios no longitudinales, de tipo exploratorio (es decir, en un estado preliminar de investigación o generación de hipótesis), o no incluyeron controles concurrentes o pruebas antes y después de la cirugía. Varios informaron resultados positivos, pero los problemas potenciales mencionados anteriormente redujeron la fuerza y la confianza. Después de una evaluación cuidadosa, identificamos seis estudios que podrían proporcionar información útil. De estos, los cuatro estudios mejor diseñados y realizados que evaluaron la calidad de vida antes y después de la cirugía utilizando estudios psicométricos validados (aunque no específicos) no demostraron cambios o diferencias clínicamente significativos en los resultados de las pruebas psicométricas después de [la cirugía de reasignación de género].

En un análisis del estudio más amplio y sólido (el estudio de Suecia que McHugh mencionó en la cita anterior), los Centros Obama para Servicios de Medicare y Medicaid señalaron la probabilidad 19 veces mayor de muerte por suicidio y una serie de otros resultados negativos: El estudio identificó un aumento de la mortalidad y la hospitalización psiquiátrica en comparación con los controles emparejados.

La mortalidad se debió principalmente a suicidios consumados (19,1 veces mayor que en los suecos de control), pero la muerte por neoplasia y enfermedad cardiovascular también aumentó de 2 a 2,5 veces. Observamos que la mortalidad de esta población de pacientes no se hizo evidente hasta después de 10 años. El riesgo de hospitalización psiquiátrica fue 2,8 veces mayor que en los controles incluso después del ajuste por enfermedad psiquiátrica previa (18 por ciento). El riesgo de intento de suicidio fue mayor en pacientes de sexo masculino a femenino independientemente del género del control. Además, no podemos excluir las intervenciones terapéuticas como causa del exceso de morbilidad y mortalidad observado. Sin embargo, el estudio no fue diseñado para evaluar el impacto de la cirugía de reasignación de género per se.

Estos resultados son trágicos y contradicen directamente las narrativas más populares de los medios de comunicación, así como muchos de los estudios instantáneos que no siguen a las personas a lo largo del tiempo. Como señalaron los Centros Obama para Medicare y Medicaid, “la mortalidad de esta población de pacientes no se hizo evidente hasta después de 10 años”.

Así pues, cuando los medios promocionan estudios que sólo registran los resultados durante unos pocos años y afirman que la reasignación es un éxito sorprendente, hay buenos motivos para el escepticismo.

Como explico en mi libro , estos resultados deberían ser suficientes para detener la precipitada tendencia a recurrir a procedimientos de reasignación de sexo. Deberían impulsarnos a desarrollar mejores terapias para ayudar a las personas que tienen problemas con su identidad de género.

Y nada de esto siquiera comienza a abordar las terapias radicales y completamente experimentales que se están dirigiendo a los cuerpos de los niños para realizar su transición.

El cambio de sexo es físicamente imposible

Hemos visto algunas pruebas de que la reasignación de sexo no produce buenos resultados psicosociales. Y, como sugirió McHugh anteriormente, parte de la razón es que el cambio de sexo es imposible y “no resulta fácil ni sensato vivir con una vestimenta sexual falsa”. Pero ¿en qué se basa la conclusión de que el cambio de sexo es imposible? Contrariamente a lo que afirman los activistas, el sexo no se “asigna” al nacer, y por eso no se puede “reasignar”. Como explico en “ Cuando Harry se convirtió en Sally ”, el sexo es una realidad corporal que se puede reconocer mucho antes del nacimiento con imágenes de ultrasonido. El sexo de un organismo se define e identifica por la forma en que está organizado para la reproducción sexual.

Esta es sólo una manifestación del hecho de que la organización natural es “la característica definitoria de un organismo”, como explican la neurocientífica Maureen Condic y su hermano filósofo Samuel Condic. En los organismos, “las diversas partes… están organizadas para interactuar cooperativamente en beneficio de la entidad en su conjunto.

Los organismos pueden existir en varios niveles, desde células individuales microscópicas hasta cachalotes que pesan muchas toneladas, pero todos se caracterizan por la función integrada de las partes en beneficio del todo”. Los organismos masculinos y femeninos tienen partes diferentes que están funcionalmente integradas para el bien de su totalidad y para el bien de una totalidad mayor: su unión sexual y reproducción. Así, el sexo de un organismo (masculino o femenino) se identifica por su organización para los actos reproductivos sexuales.

El sexo como estatus (masculino o femenino) es un reconocimiento de la organización de un cuerpo que puede participar en el sexo como acto.

Esa organización no es sólo la mejor manera de determinar cuál es tu sexo, sino que es la única manera de entender los conceptos de masculino y femenino. ¿A qué otra cosa podría referirse la “masculinidad” o la “feminidad”, si no a tu capacidad física básica para una de las dos funciones de la reproducción sexual?

La distinción conceptual entre hombre y mujer basada en la organización reproductiva proporciona la única forma coherente de clasificar los dos sexos. Aparte de eso, todo lo que tenemos son estereotipos. https://www.youtube.com/embed/qckkeYlLbIs?feature=oembedSala de respuesta patrimonial: Ryan Anderson habla de “Cuando Harry se convirtió en Sally” con Fox News 3 de marzo de 2018 (4 minutos).

Esto no debería ser motivo de controversia. El sexo se entiende de esta manera en todas las especies que se reproducen sexualmente. A nadie le resulta especialmente difícil (y mucho menos controvertido) identificar a los miembros masculinos y femeninos de la especie bovina o de la especie canina. Los agricultores y los criadores dependen de esta sencilla distinción para su sustento. Sólo recientemente, y sólo con respecto a la especie humana, el concepto mismo de sexo se ha vuelto controvertido.

Y, sin embargo, en una declaración pericial ante un tribunal federal de distrito en Carolina del Norte en relación con la HB2 (una ley estatal que regula el acceso a los baños específicos para cada sexo), la Dra. Deanna Adkins afirmó: “Desde una perspectiva médica, el determinante apropiado del sexo es la identidad de género”. Adkins es profesora en la Facultad de Medicina de la Universidad de Duke y directora del Centro Duke para la Atención de Género de Niños y Adolescentes (que abrió sus puertas en 2015).

Adkins sostiene que la identidad de género no sólo es la base preferida para determinar el sexo, sino “el único determinante del sexo que cuenta con respaldo médico”. Todos los demás métodos son mala ciencia, afirma: “Es contrario a la ciencia médica utilizar cromosomas, hormonas, órganos reproductivos internos, genitales externos o características sexuales secundarias para invalidar la identidad de género con el fin de clasificar a alguien como hombre o mujer”. En su declaración jurada ante el tribunal federal, Adkins calificó la descripción estándar del sexo –la organización sexual de un organismo– como “una visión extremadamente obsoleta del sexo biológico”.

El Dr. Lawrence Mayer respondió en su declaración de refutación: “Esta afirmación es sorprendente. He buscado en docenas de referencias en biología, medicina y genética (¡incluso en Wiki!) y no puedo encontrar ninguna definición científica alternativa. De hecho, las únicas referencias a una definición más fluida del sexo biológico se encuentran en la literatura sobre políticas sociales”.

Así es. Mayer es investigador residente en el Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins y profesor de estadística y bioestadística en la Universidad Estatal de Arizona.

Continuará en la siguiente edición…

Este artículo fue escrito por Ryan T. Anderson y publicado por The Heritage Foundation el 9 de marzo de 2018. Este artículo fue publicado originalmente por The Daily Signal el 8 de marzo de 2018.