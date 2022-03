8 personas arrestadas contra el tráfico de personas

El fiscal general de Ohio anunció el lunes que ocho personas fueron arrestadas en una operación contra el tráfico de personas durante el fin de semana del All-Star de la NBA en Cleveland.

La redada, llamada Operación Fouled Out, fue dirigida por la Fuerza de Tarea Regional contra la Trata de Personas de Cuyahoga en los días previos al partido del domingo, según un comunicado de prensa.

El fiscal general Dave Yost dijo que los siguientes hombres fueron arrestados después de supuestamente intentar comprar sexo:

Brian Barlock, 45 años, estación de Columbia

Bryan Fathauer, 51, Berea

Benny González, 25, Lorain

George Keaton, 43, Broadview Heights

David O’Boyle, 49, Brookpark

Dana Parnell, 48, Mayfield Heights

Brandon Ruyten, 49, Rootstown

Michael James Smith, 48 años, Cuyahoga Falls

Según el comunicado, las autoridades rastrearon a 15 personas que supuestamente vendían sexo y conectaron a posibles víctimas de trata de personas con organizaciones de servicios sociales y de atención médica.

“Estamos orgullosos de mostrar nuestra ciudad a la nación y al mundo en este fin de semana All-Star, pero queremos dejar claro que la violencia sexual y la trata de personas no tienen cabida aquí.

Además aplaudimos a las agencias que trabajan en colaboración para responsabilizar a los delincuentes sexuales hoy y todos los días”.

Sondra Miller, presidenta y directora ejecutiva del Centro de Crisis por Violación de Cleveland

“Las operaciones de aplicación de la ley como Operation Fouled Out no tienen éxito sin el trabajo de muchas partes interesadas. Con nuestras sólidas asociaciones no solo aquí en el condado de Cuyahoga sino en todo el estado de Ohio, estamos listos para actuar no solo para combatir este delito, sino también para ayudar a las víctimas en su identificación y conectarlas con recursos que se especializan en las necesidades de las víctimas de la trata de personas”.

Alguacil Christopher Viland, Departamento del Alguacil del Condado de Cuyahoga

Yost dijo que las siguientes agencias participaron en la operación: Grupo de Trabajo Regional de Trata de Personas de Cuyahoga, Departamento del Sheriff del Condado de Cuyahoga, Oficina del Fiscal del Condado de Cuyahoga, Investigaciones de Seguridad Nacional, Grupo de Trabajo de Trata de Personas del Valle de Mahoning, Oficina de Investigación Criminal, Unidad de Investigación de Ohio, Delitos de Internet de Ohio Grupo de trabajo contra los niños, División de policía de Cleveland, Departamento de policía de Middleburg Heights, Departamento de policía de Warrensville Heights, Departamento de policía de MetroHealth, Despacho de Chagrin Valley, Centro de crisis por violación de Cleveland y Centro de defensa de niños Canopy.