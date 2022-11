Abortos aumentan un 33%

Los abortos en Colorado aumentan un 33% tras la decisión de Dobbs más pacientes hacen viajes de emergencia a Colorado desde estados con nuevas restricciones vigentes.

Un informe que rastrea los abortos legales desde que la Corte Suprema de EE. UU. anuló Roe v. Wade muestra un aumento del 33 % en los abortos en Colorado desde abril hasta agosto, el tercero más alto de cualquier estado.

#WeCount, un esfuerzo nacional de información sobre el aborto de la Society of Family Planning, una organización supuestamente sin fines de lucro, que analiza cómo ha cambiado el acceso al aborto por estado desde la decisión de la Corte Suprema en el caso Dobbs v. Jackson, que eliminó la protección constitucional del derecho al aborto.

El informe dice que los datos muestran que aquellos que buscan abortos tanto en estados con y sin protección del procedimiento se ven afectados por la decisión de la corte.

Al comparar abril de este año con agosto, el número de abortos legales realizados a nivel nacional disminuyó cerca de un 6%. El estudio estimó que se realizaron 85,020 abortos en los EE. UU. en abril en comparación con 79,620 abortos en agosto. El tribunal anunció su decisión en junio.

Los estados donde el aborto sigue siendo legal, como Colorado, experimentaron un repunte, aunque varía según la proximidad a los estados con restricciones al aborto o prohibiciones absolutas.

En Colorado, el número de abortos aumentó en 290, o un 20% de abril a julio, y en 480 de abril a agosto, lo que representa un aumento del 33%, según el informe. Esto se basa en los datos informados por los proveedores de servicios de aborto en el estado, con menos del 10% de los proveedores de Colorado que no informan sus datos para el estudio. Pero también señala que una de las limitaciones clave del estudio es la incapacidad de monitorear cuántos abortos ocurrieron fuera del sistema de atención médica formal.

Karen Middleton, presidenta de Cobalt, una organización de defensa de los derechos reproductivos con sede en Colorado, dijo que a medida que continúan los esfuerzos de información de la Society of Family Planning, es probable que las cifras solo aumenten a medida que más proveedores compartan sus datos de manera oportuna. Pero incluso sin la participación de todos, todavía refleja “lo que estamos viendo sobre el terreno”.

Creo que lo importante que hay que entender es que no solo estamos experimentando este aumento en torno a la atención del aborto, sino que cada área de la atención de la salud reproductiva se ve afectada por el volumen de personas que no tienen otro lugar a donde acudir, y eso es algo muy preocupante. para nosotros.

– Karen Middleton, presidenta de Cobalt

La Dra. Kristina Tocce, directora médica de Planned Parenthood de las Montañas Rocosas, dijo que el informe captura la experiencia que Colorado ha tenido desde la decisión de Dobbs, tanto desde el punto de vista del proveedor como de la salud pública.

Tocce dijo que ha visto un aumento de pacientes fuera del estado, tanto en las instalaciones de Planned Parenthood como con otros proveedores de abortos, durante el año pasado, no solo por la decisión de Dobbs sino también por la prohibición de aborto de seis semanas de Texas, que pasó el año pasado.

“Creo que todas las personas que brindan servicios de aborto en el estado han experimentado esto”, dijo Tocce.

Otro estudio publicado el martes señaló que el tiempo de viaje promedio que le toma a alguien llegar a una clínica de aborto es “significativamente mayor” después de Dobbs que antes de la decisión.

Middleton dijo que está claro que los proveedores de servicios de aborto del estado están sintiendo los impactos del aumento de la demanda, pero hay más que solo personas que buscan abortos.

“Creo que lo importante que hay que entender es que no solo estamos experimentando este aumento en torno a la atención del aborto, sino que cada área de la atención de la salud reproductiva se ve afectada por el volumen de personas que no tienen otro lugar a donde acudir, y eso es algo muy preocupante para nosotros”, dijo Middleton.

Uno de los mayores desafíos que enfrentan los proveedores son los tiempos de espera más largos, que según Tocce solo se suman a los “obstáculos logísticos” que ya enfrentan muchas pacientes que necesitan atención para el aborto, como el tiempo de viaje y los gastos.

“Cuando hablamos de atención médica esencial, como la atención del aborto, es muy sensible al tiempo, por lo que para todos los proveedores ver que nuestros tiempos de espera aumentan hasta 23 días, sabemos el impacto que eso tiene en los pacientes”, dijo Tocce.

Los únicos dos estados con un aumento mayor que Colorado en abortos realizados desde la decisión de Dobbs fueron Carolina del Norte con un aumento del 37% y Kansas con un aumento del 36%.

Tocce dijo que la gente está empezando a darse cuenta de que la decisión de Dobbs tiene un impacto en ellos incluso si viven en un estado protegido como Colorado.

“No importa si vives al final de la calle de un centro de aborto en un estado de refugio seguro o si estás en un estado prohibido, aún te verás afectado por estos tiempos de espera y la dificultad para acceder. los servicios, porque la demanda es muy grande en los estados que aún tienen acceso a la atención”, dijo Tocce. “Entonces, afecta a todas las personas en edad reproductiva en este país, y no es algo que se limite a los estados que tienen estas prohibiciones o restricciones severas. Nos impacta a todos”.

Hemos visto que prohibir o restringir el aborto no disminuye la necesidad de las personas de recibir servicios de aborto, solo bloquea su capacidad de acceder a ellos.

– Dra. Kristina Tocce, directora médica de Planned Parenthood of the Rocky Mountains

Middleton dijo que muchas de las personas que presionaron tanto para que se limitara el aborto “no entendían la complejidad de la atención de la salud reproductiva”, porque las personas embarazadas que experimentan compilaciones de embarazos graves “se están complicando aún más”, dijo.

“Las personas tienen que experimentar un sangrado más intenso o más dolor antes de que puedan recibir tratamiento en una situación de emergencia en uno de estos estados que no brindarán acceso”, dijo Middleton. “Los otros tipos de historias que escuchamos son de personas que conducen hasta aquí en lo que parecen ser circunstancias de emergencia: hay un embarazo ectópico, sufren dolor o sangrado, hay algo que no va bien y sienten que no pueden obtener ayuda de manera segura en su propio estado.”

Otro aspecto del estudio que Tocce destacó es que los estados con las prohibiciones más restrictivas sobre la atención del aborto también resultan ser los estados con las mayores desigualdades, lo que significa que los impactos de la decisión de la Corte Suprema no son los mismos en todos los ámbitos.

“Los descensos en las cifras de aborto se dieron en los mismos estados con las mayores inequidades estructurales y sociales en términos de morbimortalidad materna y pobreza”, se lee en el informe. “Por lo tanto, el impacto de la decisión de Dobbs no se distribuye por igual. Las personas de color y las personas que trabajan para llegar a fin de mes han sido las más afectadas”.

Si bien la lista de recursos que los proveedores de servicios de aborto necesitan para aliviar sus dificultades es “muy larga e intensa”, Tocce dijo que las principales necesidades se dividen en dos categorías: asistencia al paciente y expansión del acceso.