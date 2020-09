Activvando La Prosperidad

Por Pastor Pedro H Gonzalez

Deuteronomio 30:19 A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia.

En la religión evangélica es normal escuchar una frase muy bonita pero que está completamente desligada de la realidad del Dios a quien servimos. Se dice muy alegremente (sin pensar siquiera) Dios está en control. Realmente eso no es cierto, ya que aunque Dios gobierna, no está en control.

Si así fuera le estaríamos dando la razón a los ateos y detractores de Dios que constantemente cuestionan a Dios por permitir que ciertas cosas horrendas pasen. Podemos citar por ejemplo porque hay guerras si Dios está en control. Porque hay padres violando a sus hijas si Dios está en control y el es bueno, porque hay hambre en el mundo si Dios está en control, y un sin fin de cosas que no deberían pasar si Dios estuviera verdaderamente en control.

Pero entonces quién está en control? ¿Acaso satanás están en control? Tampoco porque si así fuera cómo es posible que haya gente alimentando a otros? Esforzándose por ayudar, porque hay filántropos? Porque hay misericordia en el mundo, porque hay padres y madres sacrificándose para que sus hijos vivan bien, porque hay médicos salvando vidas? ¿Por qué hay sillas ocupadas en las iglesias? Todo eso nos muestra que satanás tampoco está en control y que realmente quien está en control es el hombre. Humanismo? No, de ninguna manera, eso es por el contrario, deísmo en su más pura expresión. Es que Dios le delegó al hombre el poder de decidir y lo que él busca es un corazón que decida por Él, por sus modelos, por sus diseños, por lo que Él ha estipulado en Su palabra; en resumidas cuentas Dios busca hoy en día hombres y mujeres que voluntariamente se rindan ante Él para ser usados como instrumentos o herramientas y a través de ellos gobernar en la 􀀕erra, así opera el reino de los cielos aquí.

Abundan los ejemplos en la biblia que nos muestran ese mismo diseño como hilo conductor de la manera como Dios Padre opera su reino en este mundo. Lo que ocurre es que no lo entendemos y por eso repe􀀕mos como lora mojada que “Dios está en control”

Dios Padre se complace en que sus hijos elijamos y se complace aún más cuando elegimos bien, pero si pensamos que El esta en control perdemos de vista la responsabilidad que tenemos como electores y tomamos malas decisiones para luego echarle la culpa del resultado a Dios cuando fuimos nosotros los causantes del desastre.

En noviembre tenemos como país y sociedad una elección que como toda elección es un caso de vida o muerte. Basta mirar la agenda de cada candidato para poder decidir bien, recordando las palabras del versículo base de este articulo. He puesto delante de ti la vida y la muerte, escoge, elige pues la vida.

Busque quien es el candidato que se alinea con la vida, con la verdad, con los diseños de Dios y al elegir a ese candidato estaremos eligiendo vida para nosotros y para nuestra descendencia.

Lo que está en juego en las elecciones no es el nombre de un candidato para los próximos cuatro años, lo que verdaderamente está en juego es la libertad, la vida de los bebés que serán abortados o no dependiendo de a quien elijamos, está en juego la libertad de expresión, la paz, la economía, la familia como Dios la diseñó es decir hombre, mujer e hijos, está en juego mucho más que la agenda de un par􀀕do, está en juego el futuro de nuestras generaciones, el derecho a decidir cómo serán educados nuestros hijos. Dios nos recuerda hoy porque es hoy (lea el texto) que ha puesto delante de nosotros la vida y la muerte. Elija pero después no se queje y menos piense en reclamarle a Dios.

