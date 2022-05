Actualizacion de Incendios forestales en Colorado

Aboard a Colorado National Guard helicopter, Gov. Jared Polis on Friday, Dec. 31, 2021, gets a flyover tour of Boulder County neighborhoods destroyed by wildfires the previous day. He was accompanied by Brig. Gen. Laura Clellan, Adjutant General of Colorado, and Boulder County Sheriff Joe Pelle. Colorado U.S. Sen. Michael Bennet and Rep. Joe Neguse also toured the area in a separate helicopter.

Cuando los legisladores de Colorado y los funcionarios de emergencia dieron una actualización en abril antes de la temporada de incendios forestales de 2022, su evaluación fue sombría. “Es muy posible que nos dirijamos a la peor temporada de incendios en la historia de nuestro estado”, dijo el presidente del Senado, Steve Fenberg, demócrata de Boulder, en una conferencia de prensa en el Capitolio. “Espero estar terriblemente equivocado al respecto, pero debemos prepararnos para el peor de los casos”. A partir del 17 de mayo, más de la mitad de Colorado permaneció bajo una clasificación de sequía “grave” del Monitor de Sequía de EE. UU., y esa cifra podría aumentar durante el verano después de un agotamiento más rápido de lo habitual de la capa de nieve en todo el estado. Los fuertes vientos y las temperaturas primaverales inusualmente cálidas han exacerbado el riesgo de incendios, especialmente en las estribaciones a lo largo de Front Range y en las llanuras orientales. “Los episodios de fuertes vientos descendentes desde… Front Range hacia el este a través de High Plains fueron mucho más frecuentes e intensos”, escribieron los funcionarios del Centro Nacional Interagencial de Bomberos en una actualización de mayo. “Las oficinas del Servicio Meteorológico Nacional en Wyoming y Colorado informaron números récord de advertencias de vientos fuertes. En abril, Colorado observó 19 días consecutivos con advertencias de bandera roja, lo cual no tiene precedentes”. Cuando comenzó el año, los equipos todavía estaban trabajando para contener oficialmente el incendio Marshall, que arrasó las comunidades suburbanas en el condado de Boulder el 30 de diciembre, mató a dos personas y destruyó más de 1,000 hogares. Desde entonces, varios incendios pequeños han amenazado de manera similar a las comunidades de Front Range, incluido el incendio NCAR en Boulder a fines de marzo y un incendio de pasto el 14 de mayo que provocó una orden de refugio en el aeropuerto de Colorado Springs. Los pronósticos mensuales del NIFC continúan proyectando un riesgo superior al promedio de “incendios forestales significativos” en gran parte de Colorado en mayo y junio. Impulsado por el cambio climático, gran parte de Colorado se ha vuelto más cálido y seco en las últimas décadas, lo que aumenta el riesgo de incendios forestales. Los tres incendios forestales más grandes en la historia de Colorado ocurrieron en 2020, y los 20 incendios más grandes registrados en el estado ocurrieron en los últimos 20 años. Todavía no vamos ni a la mitad del año en curso y aun así ha habido muchisimos daños por los incendios forestales. Aún no estamos en los días calurosos que las temperaturas llegan a los 100 o poco más y ya estamos viendo esta situación con los incendios en diferentes partes del estado.