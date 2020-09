Adams 12 implementa módulos de aprendizaje en persona

Estudiantes inscritos en Adams 12 Schools comenzaron el aprendizaje remoto el jueves y algunos niños regresaron al edificio para aprender en módulos de aprendizaje para ayudar a las familias a enfrentar desa􀀸os durante el aprendizaje remoto.

No hay duda de que los educadores y las familias de todo el estado han expresado su preocupación por los desafios que enfrentan las familias de bajos ingresos durante el aprendizaje remoto.

Las escuelas Adams 12 implementaron módulos de aprendizaje para ayudar a las familias de bajos ingresos mientras el distrito permanece en línea hasta el 25 de septiembre.

Los módulos de aprendizaje son gratuitos para los estudiantes de las escuelas Adams 12.

Las familias solicitaron usar las cápsulas de aprendizaje y los estudiantes fueron aceptados si no tenían acceso a Internet confiable o una comida caliente para el almuerzo.

Los estudiantes inscritos en las cápsulas de aprendizaje estarán en la escuela durante un día escolar tradicional.

Según su sitio web, Adams 12 Schools dijo que hasta ahora ha podido atender al 80 por ciento de sus solicitantes de módulos de aprendizaje. Actualmente está buscando “líderes de grupos de aprendizaje” para puestos temporales pagados para atender a más estudiantes.

Los estudiantes que se inscribieron en las cápsulas de aprendizaje tendrán mejores oportunidades de aprender en persona como un día tradicional de aprendizaje y con ello podrían estar adelante en los resultados en las enseñanzas.

Sabemos que no es fácil para los padres estar al frente de la educación remota ya que los padres no estudiaron para ser maestros y no cuentan con el conocimiento del sistema para asesorar a sus hijos en este tan complicado camino de la educación que se ha visto afectado por el coronavirus.