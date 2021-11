Administrador de la ciudad de Florence, CO Mike Patterson, ha sido arrestado

El ahora exfuncionario de la ciudad de Florence, Colorado, y dijo ex, por sus propias acciones, ha sido arrestado en el aeropuerto de Denver.

El ex ahora administrador de la ciudad de Florence, Mike Patterson, se encuentra actualmente bajo custodia policial después de ser arrestado en el Aeropuerto Internacional de Denver.

Mike Patterson, de 54 años, fue arrestado por el Departamento de Policía de Denver con la ayuda del Departamento de Seguridad Nacional aproximadamente a las 8 p.m. Lunes por la noche, según la policía de Florence.

Se presentó una orden de arresto contra Patterson el 3 de noviembre. El exfuncionario de la ciudad enfrenta dos cargos de acoso, suministro de alcohol a un menor y contacto sexual sin consentimiento.

Patterson fue despedido de su puesto como administrador de la ciudad después de que el ayuntamiento, el alcalde, el jefe de policía de Florence, entrara en sesión ejecutiva el 31 de agosto para discutir un asunto de personal.

Patterson se encuentra actualmente detenido en el centro de detención del centro de Denver y está esperando ser trasladado de regreso al condado de Fremont. No está claro cuándo estará Patterson en la corte para una audiencia de asesoramiento.

El jefe de policía de Florence, Shane Prickett, dice que no está claro cuándo será trasladado de regreso al condado de Fremont. Tampoco dieron más detalles de a dónde planeaba volar Patterson o si estaba llegando de algún viaje en el Aeropuerto Internacional de Denver.

Cada vez se destapan aun más las cosas que se manejan detrás del gobierno y salen a relucir los trapos sucios de los funcionarios que gastan el tiempo en cosas que dañan a la comunidad que los ha elegido en vez de enfocarse y trabajar en beneficio de la comunidad y buscar mejores oportunidades para mejorar la área en la que sirven o para lo que se les paga.

Todo esto es una gran vergüenza de este tipo de personas que no tienen moral, no tienen respeto, no tienen integridad y dejan muy en claro que no les importa hacer nada para beneficio de la comunidad.

Se enfocan en lo que les place y luego hay se andan quejando…