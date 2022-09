Adoctrinamiento: El video de las Escuelas Públicas de Denver les dice a los niños que los policías son racistas y que no deben denunciar delitos

l video de las Escuelas Públicas de Denver les dice a los niños que los policías son racistas y que no deben denunciar delitos.

El silencio es ensordecedor por par- te de la junta de las Escuelas Públicas de Denver sobre el video de la era de Obama que se mostró a los estudiantes esta semana en el que se afirma que la policía está capacitada para tratar a las personas de color, musulmanes y no conformistas de género como delin- cuentes.

Si el silencio es violencia, entonces Tay Anderson y la pandilla deben estar al- borotados de alegría.

Pero el video obviamente provocó la in- dignación de los padres. ¿Por qué otra razón todo el conglomerado progresista de medios de Denver habría informado sobre el escándalo?

Para aquellos que se lo perdieron, a todo el alumnado de South High School se le mostró un video que instruye a no llamar a la policía para denunciar ataques, alegando que todos los policías son racistas.

“Debido a que la policía ha sido entre- nada para ver a las personas de color, las personas que no se ajustan al género y los musulmanes como delincuentes, a menudo tratan a las víctimas como per- petradores de violencia. Entonces, si la víctima no te ha pedido que llames a la policía, no, repito, no llames a la policía”, dice el conductor del video.

En cambio, el presentador les dice a los testigos que documenten el ataque con un video de teléfono celular, ofrezcan agua a la víctima y la lleven a un lugar seguro, y luego todos deben desafiar la supremacía blanca con protestas.

Como esto:

Cuando los blancos guardan silencio, es consentimiento para la violencia. Pero cuando las minorías son víctimas de delincuentes y permanecen en silencio en lugar de procesar al delincuente, se considera pelear contra el hombre.

La directora de South High, Rachel Goss, afirmó en una carta a las familias que el video fortalecía a los estudiantes que podrían presenciar un ataque.

Afirmó que el video no fue examinado por com- pleto, lo que plantea la pregunta: si los educadores no son capaces de examinar un video de cuatro minutos, ¿realmente creemos que están examinando las herramientas de aprendizaje que se enseñan en las Escuelas Públicas de Denver?