Afiliados de Planned Parenthood solicitaron y recibieron indebidamente $80 millones en fondos de estímulo

Treinta y siete afiliados de Planned Parenthood solicitaron y recibieron un total de $ 80 millones en préstamos del Paycheck Protection Program (PPP), se enteró “Tucker Carlson Tonight” de Fox News, y ahora el gobierno federal quiere recuperar el dinero, diciendo que los afiliados deberían haber sabido que no eran elegibles para los pagos de estímulo de coronavirus.

La Administración de Pequeños Negocios (SBA) se está comunicando con cada afiliado de Planned Parenthood involucrado explicando que los afiliados de organizaciones más grandes con más de 500 empleados no son elegibles para distribuciones de PPP, se le dice a Fox News. La Federación de Planned Parenthood de América (PFFA) sola ha tenido más de 600 empleados.

Un afiliado de Planned Parenthood en Metropolitan Washington (PPMW), por ejemplo, recibirá una carta indicando que, aunque se autocertificó que era elegible para un préstamo de $ 1,328,000 PPP de acuerdo con las reglas de afiliación de la SBA, deberá devolver el dinero.

La solicitud de PPMW de dinero de la administración Trump se produjo pocos meses después de que la presidenta y directora ejecutiva de la filial, Laura Meyers, prometiera rechazar los fondos federales.

“Planned Parenthood nunca permitirá que la administración Trump-Pence nos intimide para que retengamos información crítica de salud de nuestros pacientes”, dijo Meyers en agosto pasado, después de que la Casa Blanca prohibió a las clínicas de Planned Parenthood hacer derivaciones de abortos si querían continuar recibiendo servicios federales. fondos. En ese momento, Planned Parenthood prometió renunciar a fondos federales por completo, en lugar de cumplir con la orden.

La SBA advirtió que son posibles más “sanciones severas”, más allá del reembolso obligatorio. En particular, las certificaciones de elegibilidad incorrectas o falsas por parte de los beneficiarios de PPP podrían resultar en sanciones penales o civiles si la SBA determina que los prestatarios hicieron declaraciones falsas a sabiendas, se lee en la carta de la SBA.

La carta explicaba que los afiliados de PPFA estaban claramente cubiertos por las reglas de afiliación de PPP. “Los estatutos de PPFA, una versión de la cual está disponible públicamente, revelan que convertirse en un afiliado de PPFA requiere una certificación de la junta de PPFA”, continuó el documento. “Una vez certificado”, [e] cada Afiliado se regirá por estatutos escritos, que se ajusten a las políticas de PPFA “.

El préstamo individual más grande del gobierno fue una asignación de $ 7.5 millones a los Condados de Planned Parenthood de Orange y San Bernardino en California. Un afiliado de Planned Parenthood recibió un préstamo pero lo rechazó.

Después de que se publicó este informe, los senadores Marco Rubio, R-Fla. Y Josh Hawley, R-Mo., Pidieron una investigación y dijeron que el dinero debía ser devuelto, advirtiendo que el enjuiciamiento penal podría ser apropiado. Rick Scott, R-Fla., Y James Lankford, R-Okla., También exigieron que Planned Parenthood devuelva los fondos.

Rubio, quien se desempeñó como presidente del Comité del Senado sobre Pequeñas Empresas y Emprendimiento, dijo que la violación de Planned Parenthood de las reglas de PPP fue “clara”.

“No hay ambigüedad en la legislación aprobada o en el registro público en torno a su aprobación de que organizaciones como Planned Parenthood, cuya organización matriz tiene cerca de 500 millones de dólares en activos, no son elegibles para el Programa de Protección de Cheques de Pago”, dijo Rubio. “Esos fondos deben ser devueltos de inmediato. Además, la SBA debería abrir una investigación sobre cómo estos préstamos se otorgaron en clara violación de las reglas de afiliación aplicables y si Planned Parenthood, los bancos o el personal de la SBA violaron la ley a sabiendas, se deben buscar todas las opciones legales apropiadas “.

Más tarde, el martes por la noche, Hawley tuiteó: “El dinero debe recuperarse y, si alguien falsifica a sabiendas las solicitudes, debe ser procesado”.

Scott agregó: “Otro ejemplo más del mal uso del programa #PPP. Los contribuyentes de la Florida no deberían estar dispuestos a rescatar a una gran organización como Planned Parenthood. Este dinero debe ser devuelto de inmediato”.

Mientras tanto, Lankford escribió que “cada dólar que Planned Parenthood le quitó a PPP fue un dólar que no llegó a las pequeñas empresas legítimas”.

“Con un presupuesto anual de más de mil millones de dólares y las reglas explícitas de afiliación de la Administración de Pequeñas Empresas dejaron en claro que Planned Parenthood no era ni es elegible para el Programa de Protección de Cheques de Pago”, escribió Lankford. “Al igual que otras grandes organizaciones que devolvieron dinero para el que no eran elegibles, Planned Parenthood debería reembolsar inmediatamente al pueblo estadounidense el dinero que obtuvieron de merecer pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro”.

La lista de Susan B. Anthony, una organización sin fines de lucro pro-vida, destacó por separado el papel de Planned Parenthood como proveedor de abortos.

“En todo el país, Planned Parenthood se negó a suspender su operación de aborto a raíz de la pandemia, atesorando equipos de protección personal y poniendo en riesgo a su personal y sus mujeres”, dijo un portavoz de la Lista de la SBA a Fox News.

“Es rico que, a su vez, se sientan con derecho a los dólares de los contribuyentes destinados a ayudar a las empresas que lo necesitan”, continuó el portavoz.

“Después de décadas de alimentarse en el comedero de los contribuyentes mientras dirigen la operación de aborto más grande de la nación, tienen más de mil millones de dólares en activos netos. Deberían devolver estos fondos de inmediato. Agradecemos al presidente Trump por su fuerte compromiso para detener el financiamiento de los contribuyentes al aborto y a los abortistas. como Planned Parenthood “.

En enero pasado, Planned Parenthood reportó un número récord de abortos y fondos gubernamentales. Los afiliados de Planned Parenthood afirmaron haber realizado 345,672 abortos desde el 1 de octubre de 2017 hasta el 30 de septiembre de 2018.

Al mismo tiempo, Planned Parenthood afirmó que el aborto constituía solo un pequeño porcentaje – 4 por ciento en 2018-2019 – de sus servicios, y que los fondos federales no se destinaron directamente al aborto.

Alrededor del 98 por ciento de los préstamos PPP han sido menos de $ 1 millón; El programa ha otorgado un préstamo promedio de $ 118,000. Los fondos cancelados o devueltos se pueden usar durante futuras rondas de PPP.

Los republicanos se han resistido fuertemente a los esfuerzos informados por algunos demócratas para impulsar el gasto relacionado con el aborto en medio de la pandemia.

En marzo, The Daily Caller informó que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata de California, trató de incluir fondos federales para el aborto en la ley de estímulo de coronavirus.

Varios altos funcionarios de la Casa Blanca dijeron al medio que, hablando con el secretario del Tesoro Steve Mnuchin, Pelosi buscó una provisión de hasta $ 1 mil millones para “reembolsar las reclamaciones de laboratorio”.

Eso podría sentar un precedente para el gasto relacionado con la salud sin las protecciones de la Enmienda Hyde, un compromiso que restringe los fondos federales para el aborto en la mayoría de los casos.

“Una nueva fuente de financiación obligatoria que no tenga protecciones Hyde no tendría precedentes”, dijo un funcionario de la Casa Blanca. “Con el pretexto de proteger a las personas, el presidente Pelosi está trabajando para asegurarse de que los dólares de los contribuyentes se gasten para cubrir el aborto, lo que no solo es al revés, sino que va en contra de las normas históricas”.