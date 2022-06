Afirma que médicos practican abortos a la mitad de la tasa de la población general

Spain, Asturias, Close up of woman surgeon eye looking at camera with mask and bonnet

Un estudio afirma que los médicos practican abortos a la mitad de la tasa de la población general. Un estudio realizado por miembros del equipo de la Fuerza de Tareas de Fertilidad Médica de la Asociación Estadounidense de Mujeres Médicas descubrió que los médicos tienen menos probabilidades de abortar que la población general; de hecho, aproximadamente la mitad de probabilidades. Un artículo de Medpage Today minimiza estos hallazgos y afirma que “muestran que el aborto es común entre los médicos, aunque un poco menos común que en la población general”. Mientras que el Instituto Guttmacher afirma que aproximadamente una de cada cuatro mujeres, o el 23.7 %, tiene un aborto, de los 1566 médicos que participaron en este estudio reciente, el 11.5 % tuvo un aborto. Esto es aproximadamente uno de cada diez médicos, no una diferencia “leve” entre los dos grupos. Los informes del estudio parecen ser un intento de normalizar el aborto. LEE: ¿Quién tiene más abortos? Los datos pueden (o no) sorprenderte. En una publicación de blog en el sitio web de Secular Pro-Life, Kelsey Hazzard especula por qué es menos probable que los médicos aborten. Ella señala que esta evidencia socava la suposición de que las mujeres necesitan abortar para tener éxito en sus carreras. Primero, Hazzard señala que los médicos tienden a tener ingresos más altos. Dado que las preocupaciones financieras son a menudo una motivación para tener un aborto, esto no sería un problema para los médicos con altos ingresos. Sin embargo, durante la capacitación y la residencia, cuando son más jóvenes y tienen más probabilidades de concebir, los futuros médicos aún no han comenzado a obtener ingresos significativos. Es probable que las finanzas no sean un factor sustancial en la tasa más baja de abortos. Una segunda posibilidad es que los médicos altamente educados tengan más conocimientos sobre los métodos anticonceptivos y sean consistentes en su uso, por lo tanto, crean una tasa más baja de concepción en primer lugar. Finalmente, y lo más prometedor para la causa pro-vida, Hazzard escribe: “… los médicos están mejor informados sobre el desarrollo prenatal y los riesgos de aborto. Solo el 14% de los obstetras/ginecólogos cometen abortos, y eso puede trasladarse a su vida personal”. Un factor más significativo que afecta este fenómeno es que la infertilidad es mayor entre los médicos que en la población general. Por lo tanto, hay una tasa de concepción más baja, por lo que tiene sentido que la tasa de aborto sea más baja. Irónicamente, el mismo equipo que publicó este estudio tratando de demostrar que el aborto es común entre los médicos también ha realizado un trabajo extenso para ayudar a tratar la infertilidad entre los médicos.