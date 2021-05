Alcanzados por la bendicion de Dios

Por Pastor Pedro H Gonzalez

Profundizando en el tema de la fe y con el único ánimo de traer información correcta al lector que se dé a la tarea de indagar en las escrituras y que no solamente se vaya por lo que aquí se escribe. Esto a fin de que el creyente normal tenga la herramienta adecuada para hacer la transición y llegar a la identidad que nos dejó el maestro Jesus, la identidad del hijo.

La semana pasada tocamos el tema de la mente de Cristo, recordando a cada lector lo que Dios nos notifica en la escritura, que nosotros tenemos la mente de Cristo, lo que elimina de una vez por todas el falso enunciado de los creyentes acerca de que no conocemos los pensamientos de Dios; es que, si en verdad tenemos la mente de Cristo, entonces tenemos pleno acceso a los pensamientos de Dios.

Los creyentes de cualquier religión buscan ser bendecidos, desde los tiempos de Jacob (que luego sería Israel) se puede notar ese patrón de búsqueda. Para todos los creyentes la bendición de Dios es una constante búsqueda, pero no para los hijos de Dios, aquellos que han entrado en la identidad del hijo, ya se saben bendecidos. Ellos han entendido Efesios 1:3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,

Aquí la clave es saber que es en Cristo, lo demás no existe para llegar a alcanzar bendición , pero una vez en Cristo, ya no me preocupo de alcanzar porque ya fui alcanzado, con toda bendición. Conviene que veamos Gálatas 3:14 Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Solo para dejar afirmado lo que decimos con fundamento no solo bíblico sino también Cristico.

No podemos vivir por debajo de nuestras creencias o convicciones, no podemos profesar una fe que no entendemos, pero una vez que la entendemos, lo más coherente sería empezar a vivir bajo ese estándar para no hacer a Dios mentiroso.

Es triste ver a millones de creyentes por el mundo, ir de fracaso en fracaso, de golpe en golpe sin encontrar respuesta a sus porque. De suyo hay un para que en cada situación adversa, todos los retos que le llegan a un hijo, llegan para que el Padre se glorifique y todos los retos que le llegan a un creyente llegan para que revise donde está en términos de la práctica de su fe. La pregunta que le fue hecha a Adán en el Edén le es hecha a cada creyente hoy también “Donde estas”?

Es una pregunta que lo confronta, que le exige cuestionarse si está posicionado en su identidad o la ha abandonado por oír otras voces que aunque suenen correctas solo son cantos de sirena que lo desvían de su identidad y le roban su posición.

Pregunta Dios donde estas tu hoy? No es que él no sepa, porque todo lo sabe, pero es para que usted se entere…Donde estas?

Enterate que eres hijo, ya no busques bendiciones, disfrutalas, manifiestalas, vívelas, cada día, en cada situación, en toda circunstancia, cada minuto eres bendecido.

Muévete desde lo consumado y ya no vivirás como los demás gentiles, en la vanidad de tu mente. La mente vana es la mente humana, la mente de Cristo es efectiva y altamente productiva porque tiene incorporado el diseño divino. No se vaya por menos cuando puede tener todo, no se quede con alguna bendición cuando ya tiene toda bendición.

