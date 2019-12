Alertan a empresas de Colorado sobre solicitudes de presentación engañosas

La oficina de la Secretaria del Estado de Colorado está alertando nuevamente a los propietarios de pequeñas empresas sobre avisos que son potencialmente engañosos que solicitan una tarifa adicional de un tercero para presentar documentos comerciales.

Cabe destacar que en los últimos días, la oficina de la Secretaria del Estado ha recibido numerosos informes de terceros que envían solicitudes engañosas y erróneas a empresas de Colorado.

La Secretaria del Estado de Colorado mantiene un sistema de presentación en línea fácil de usar para las empresas, y no se requiere el uso de una tercera compañía para completar las presentaciones.

“A medida que el año llega a su fin, nuestra oficina ha visto un aumento de terceras compañías fraudalentas que intentan obtener ganancias de solicitudes engañosas e innecesarias a los propietarios de negocios”, dijo el Secretario Griswold. “La oficina de la Secretaria del Estado de Colorado se enorgullece de tener un sistema de archivo comercial fácil de usar y asequible, por lo que estamos alertando a los dueños de negocios sobre estas dudosas solicitudes”.

Las versiones más recientes de estas solicitudes ofrecen obtener un “Certificado de buena reputación” o un “Certificado de existencia” de la oficina de la Secretaria del Estado por una tarifa de cobro por los servicios de esas terceras compañías.

Es imortante que usted como dueño de negocio sepa que actualmente, cualquier empresa puede descargar estos certificados de forma gratuita desde el sitio web de la Secretaría del Estado. No tiene que contratar a nadie para que lo haga por usted, no tiene que pagar nada.

Entre otras solicitudes engañosas pueden:

*Solicitudes que parecen similares a una forma de gobierno.

*Citaciones de estatutos específicos de Colorado.

*Las solicitudes engañosas contienen el número de identificación comercial real de su entidad comercial y la fecha de formación, como se refleja en los registros comerciales de la Secretaría del Estado.

*Información con el “Número de identificación del cliente” que no coincide con un número que le dio una agencia estatal o federal.

*Contiene una advertencia para asegurarse de que las instrucciones del formulario se sigan exactamente al completar el formulario.

*Requerir que se pague una tarifa.

*Contiene una fecha de vencimiento para su respuesta.

*Ofrece presentar una “Declaración de Delincuencia de Curado” o “Informe Periódical ó anual”.

Tenga en cuenta que la oficina de la Secretaria del Estado de Colorado no envía estas solicitudes.

Se incluye una muestra del último aviso engañoso.

Nuevamente tenga en cuenta que la oficina de la Secretaria del Estado no envía por correo los formularios de presentación de negocios, y no se requiere el cumplimiento de estos avisos.

Todas las presentaciones comerciales se presentan en línea en nuestro sitio web.

Los propietarios de empresas pueden encontrar instrucciones para presentar de manera fácil y directa formularios comerciales en el sitio web de la Secretaría de Estado bajo el encabezado Organizaciones empresariales.

Para recibir una notificación anticipada de cuándo vencen los informes periódicos, las renovaciones de marcas comerciales o las renovaciones de nombres comerciales, los propietarios de negocios pueden suscribirse en línea para recibir notificaciones por correo electrónico gratuitas.

Además, los propietarios de negocios pueden visitar www.sos.state.co.us para verificar su estado comercial, presentar un formulario u obtener una certificación gratuita.

En la página de internet de la Secretaria del Estado publica alertas y avisos sobre presentaciones engañosas, y si usted recibe algo parecido y no esta seguro si es alguna citación veridica, visite la página de internet y verifique si hay alguna notificación sobre lo que usted ha recibido, visite: https://www.sos.state.co.us/pubs/business/alert_notices.html

