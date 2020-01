Alzan su voz en apoyo a la vida

Los coloradenses tienen una oportunidad única de poner fin al aborto tardío en Colorado. Y es por ese motivo que miles de personas, el sábado se dieron cita en el Capitolio de Denver en muestra de apoyo a la “iniciativa 120” para poner fin a los abortos tardíos en Colorado e invitar a más coloradenses a apoyar esta iniciativa.

La reunión el sábado por la tarde para el “2020 Celebrate Life Rally”, es un evento anual, y este año fue con un nuevo enfoque: promover el apoyo a la

iniciativa 120, que prohibiría los abortos en Colorado después de 22 semanas de embarazo. Los partidarios de la iniciativa deben reunir y entregar 124,632 firmas válidas antes del 4 de marzo para calificar y que se agregué esta misma a la boleta electoral para la votación de este noviembre.

David Bereit, cofundador de 40 Days For Life, dijo: “No vamos a descansar porque lo que comenzó en Colorado terminará en Colorado”. Agrego también que en el pasado “Colorado ha intentado otras iniciativas de votación en el lado pro-vida y que han fallado. Pero esta es la iniciativa en la que la gran mayoría de la gente está de acuerdo “.

Desde el año 1967, Colorado se convirtió en el primer estado en despenalizar el aborto en casos limitados. Actualmente no hay ninguna restricción sobre cuándo una mujer embarazada puede abortar.

Miles de personas que no apoyan ningún tipo de aborto dicen que si la Iniciativa 120 llegara a aparecer en la boleta electoral votarán por en apoyo a la misma. Seria un paso, una esperanza para poder proteger la vida de muchos bebes inocentes.

Las miles de personas que se dieron cita, marcharon desde el Capitolio hasta la avenida Colfax, rodearon el Civic Center Park y luego regresaron. Portaban diferentes carteles y algunos que decían: “Los derechos civiles comienzan en el útero” y “Yo soy la generación pro vida”.

Otros tenían imágenes de 6 pies de altura de Nuestra Señora de Guadalupe, otros que decían “Defiende la vida”, “¿Tienes vida? ¡Gracias a Dios y a mamá!.

La creencia de todos los que asistieron a este rally tienen como creencia que “Creemos que toda vida debe ser respetada, especialmente porque Dios nos creó a todos y nos ama y no creemos que el aborto es lo correcto”.

“La vida comienza desde la concepción”, y eso nada lo puede cambiar, ni siquiera los legisladores. Dios da la vida y los políticos no la pueden quitar.

Los partidarios de mantener el aborto legal durante el embarazo señalan que algunos de los problemas de desarrollo más graves no se diagnostican hasta que el feto está bien avanzado en el segundo o tercer trimestre.

El arzobispo de Denver, Samuel J. Aquila,durante su mensaje dijo: que años atrás trabajó en un hospital y vio fetos después de que se realizaron abortos y que esas experiencias es lo que lo empujó a ser pro-vida.

“Es trágico y recuerdo que me sorprendió”, dijo. “Solo las personas cuyas conciencias están muertas, que no tienen conciencia, pueden participar en tales cosas”.

Si la iniciativa 120, recibe las firmas suficientes los votantes tendrán la oportunidad de votar en favor para prohibir del aborto después de las 22 semanas hasta el nacimiento.

Con menos de 45 días para la fecha de vencimiento para entregar las firmas necesarias, hasta el momento no se a dado ningún dato de cuantas firmas se han recolectado.

