American Airlines registra cancelaciones de vuelos de al rededor de 2,300 en 4 días

Durante los últimos dos meses, hemos visto cancelaciones de vuelos en gran cantidad y de diferentes aerolines, en este caso ahora le toco el turno a American Airlines que registra cancelaciones de vuelos de al rededor de 2,300 en tan solo cuatro días.

Pero quizás usted también se preguntara el porque?, y según American Airlines, esto es debido al clima tan severo y la escasez de personal que han obligado a American Airlines a enfrentar la cancelación de vuelos durante cuatro días consecutivos. Pero viene otra pregunta: ¿Cómo es posible que le echen la culpa al clima, si en algunas ciudades al igual que aquí en Denver, el clima estuvo muy bien durante esos días de las cancelaciones de vuelos?.

Ademas, un punto muy importante y que vale la pena recalcar, es que como puede ser posible que el clima haya causado la cancelación de estos vuelos de American Airlines y no a otras aerolíneas, esto nos dice mucho, verdad…

Bueno, con más cancelaciones de vuelos agregados el lunes 1 de noviembre, la aerolínea más grande del mundo fue testigo de cancelaciones totales de aproximadamente 2,300.

El lunes, la aerolínea registró 340 vuelos cancelados, lo que representa el 6% del total de vuelos planificados, a las 11 a.m. ET.

Junto con Southwest Airlines Co. y Spirit Airlines Inc. en particular, American Airlines ha aumentado sus horarios de vuelos en preparación para la temporada navideña. Sin embargo, su desafío más importante es la falta de pilotos y asistentes de vuelo.

Según el sindicato de auxiliares de vuelo APFA, la dotación de personal de auxiliares de vuelo en American es intensa debido a los problemas relacionados con la pandemia que afectan a la industria.

El mes pasado, el sindicato de pilotos de American anunció planes para realizar protestas este verano en los principales centros de la aerolínea por los horarios de trabajo, la fatiga y las adaptaciones inadecuadas.

El clima severo también afecta la falta de personal cuando la capacidad de llegada de American Airlines ha disminuido en más de la mitad debido a los fuertes vientos en el Aeropuerto Internacional de Dallas / Fort Worth.

El analista de UBS, Myles Walton, dijo a Reuters que: “La aerolínea tenía problemas climáticos particulares y que luego se convirtieron en cancelaciones onduladas y se vieron agravados por la incapacidad de completar los horarios de sus reservas laborales”.

La compañía de aviación con sede en Texas ya está sufriendo el impacto de los aumentos de los costos de combustible y mano de obra en la industria, ahora tiene que lidiar con las cancelaciones de vuelos mientras Estados Unidos se prepara para eliminar las restricciones a los viajeros completamente vacunados.

Sin embargo, con casi 1,800 asistentes de vuelo que regresaron de la licencia el lunes, la compañía esperaba reducir algunos de los impactos.

Las acciones de American Airlines han recuperado pérdidas para cotizar hasta un 1%.

La portavoz de la compañía, Sarah Jantz, indicó en un comunicado que dice: “Esperamos una mejora considerable a partir de hoy con algún impacto residual del fin de semana”.

Mientras tanto, la situación de las aerolíneas rivales parece ser mucho mejor.

El lunes, Delta Air Lines Inc. dijo que hasta ahora no había registrado ninguna cancelación relacionada con el clima, mientras que United Airlines dijo que no se habían enfrentado a “cancelaciones generalizadas”.

Entonces, el mensaje de Delta Airlines confirma y responde a la pregunta de que como era posible que otras aerolíneas no hayan tenido cancelaciones por culpa del clima.

Entonces, este es otro ejemplo de que los grandes medios son cómplices de las grandes empresas y en realidad no nos dicen lo que realmente esta pasando y nos hacen creer cualquier otra cosa que a veces no tiene relación con lo que realmente esta pasando y todo porque no quieren perder.