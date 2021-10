Amigos de Tay Anderson le están dando la espalda

Al parecer, los amigos de Tay Anderson están dandole la espalda.

Cientos de estudiantes de secundaria de Denver exigieron que el director de la junta escolar, Tay Anderson, renunciara o se retirara durante una huelga esta semana.

Casi 1,400 personas también han firmado esta petición instando a que se retire a Anderson.

Incluso los izquierdistas de los harapos de los periódicos de izquierda, el Aurora Sentinel, le han dado la espalda al otrora popular socialista demócrata.

En lugar de sufrir más por la desesperada distracción y el daño de Anderson durante dos años, los votantes de Denver deberían recordarlo, dejando en claro a él y a los demás que la comunidad no tolerará a los líderes adultos que “coquetean” con los niños para quienes han sido elegidos para proteger y servir.

Mientras tanto, Anderson ha dejado en claro que simplemente no entiende de qué se trata tanto alboroto y no tiene planes de renunciar.

Ni una sola víctima se presentó como testigo en su contra en los meses de investigación de la junta escolar.

Esos tuits intimidantes que envió no tenían la intención de ser un mensaje que amenazara a cualquiera que pudiera testificar en su contra, insiste Tay.

Tay no sabía que la chica de secundaria con la que coqueteaba era menor de edad y dice que se disculpó por su espeluznante relación con esa otra chica.

La conclusión es que Tay no cree que sus acciones estén mal, y eso es lo que está mal.

Si bien Anderson puede encontrar su retroceso, justificación y minimización significativos en sus relaciones personales, las racionalizaciones de su grave abuso de niñas menores no es más que una ofensa adicional.

El hecho de que Tay Anderson sea incapaz de comprender la gravedad y el peligro de su comportamiento solo subraya lo poco calificado que está para trabajar con niños o hablar en su nombre.

La respuesta de Tay a la indignación pública fue pisotear su habitación y cerrar la puerta detrás de él.

Ha desactivado sus cuentas de Twitter a la vista del público y ha aguantado la respiración hasta que todos dejan de ser malos con él.

Anderson no entiende o no quiere ver que los estudiantes no lo quieren mas, que lo quieren fuera del distrito y fuera de las escuelas pero lo preocupante es que quizás al propio distrito tampoco le importa que este predador este cerca de los estudiantes y no le importa que los estudiantes se sienten intimidados y sienten que están en peligro…