Anuncia acciones para restaurar la seguridad y paz en ciudades de EE. UU.

El 29 de junio, LeGend Taliferro, de 4 años, fue asesinado a tiros en su cama después de que un hombre armado abrió fuego contra un complejo de apartamentos en Kansas City, Missouri.

Esta tarde, el presidente Trump anunció la expansión de la Operación Leyenda, un esfuerzo de aplicación de la ley entre agencias dirigido por el Departamento de Justicia y que lleva el nombre de LeGend.

Su propósito es sofocar los niveles inaceptables de violencia reciente en las ciudades de EE. UU.

“Mi primer deber como presidente es proteger al pueblo estadounidense, y hoy estoy tomando medidas para cumplir con esa obligación sagrada”, dijo el presidente Trump.

El Procurador General Bill Barr anunció la creación de la Operación Leyenda menos de 10 días después de la desgarradora muerte de LeGend.

El Departamento de Justicia está aumentando a más de 200 agentes de la ley federal en Kansas City para ayudar a frenar el tipo de violencia sin sentido que le quitó la vida al joven.

El presidente anunció que la operación se expandirá a Chicago y Albuquerque. Durante las próximas 3 semanas, el Departamento de Justicia planea expandir aún más la iniciativa en Cleveland, Detroit y Milwaukee.

En Chicago, por ejemplo, más de 300 funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley trabajarán con la policía estatal y local para ayudar a detener a delincuentes violentos.

Justo en estos días hubo otro tiroteo masivo en la ciudad de Chicago que hirió a 15 personas fuera de un servicio funerario.

El Departamento de Justicia proporcionará más de $61 millones para contratar a cientos de nuevos agentes de policía, y unos 200 agentes federales y alguaciles adjuntos que serán reasignados permanentemente a las ciudades de la Operación Leyenda.

“Nunca desembolsaremos a la policía, contrataremos a más policías excelentes”, dijo el presidente Trump. “Queremos fortalecer la aplicación de la ley, no más débil.

Lo que las ciudades están haciendo es una locura absoluta “.

¿El presidente tiene el poder y es tarea de Él de tomar acción ante esta situación?

Bueno, es totalmente el deber constitucional del presidente Trump de hacer cumplir la ley federal.

La Constitución es muy clara y dice que es tarea del presidente hacer cumplir la ley.

“[Él] se encargará de que las Leyes se ejecuten fielmente”. La Constitución dice que ese es el trabajo del presidente, pero no estamos escuchando mucho sobre eso en las conversaciones o en las redes sociales o en cualquier otra charla.

Lo que escuchamos es un montón de bloqueos del complejo de los medios de comunicación d izquierda, que disfrazan debidamente los disturbios en Portland y en otras ciudades como “una protesta mayormente pacífica”, pero es realmente todo lo contrario. Y solo propagan la indignación falsa sobre el supuesto pisoteo del presidente Trump sobre la soberanía del estado al enviar agentes federales para abordar el caos.

Como dije anteriormente, no escuchamos mucho sobre la Constitución y sus leyes y tampoco escuchamos de políticos como el senador Rand Paul, R., Ky., Que no suelen hacerse pasar por constitucionalistas.

La disposición citada en la parte superior del Artículo II, Sección 3. es muy claro e impone al presidente de los Estados Unidos el deber de ejecutar la ley federal.

La Constitución dice que el presidente se compromete y debe cumplir esta obligación. No habla de que si es opcional o no, o si es una opción o algo que él pueda hacer o no hacer como lo considere conveniente. Es un deber solemne. De eso se trata ser el director ejecutivo.

El presidente tiene dos responsabilidades principales estrechamente relacionadas: proporcionar seguridad nacional y velar por el cumplimiento de las leyes.

El último deber incluye en gran medida la protección de la propiedad federal y la ejecución de las leyes que el Congreso ha promulgado constitucionalmente para abordar los delitos violentos.

Y dejeme decirle que en lo que entra en propiedad federal, son todos los edificios federales de gobierno que tenemos aquí en nuestro estado de Colorado, y siendo edificios y propiedad federal, el presidente tiene toda la autoridad y el derecho de protejer esas propiedades federales y aplicar todo el peso de la ley a toda persona que atente contra esas propiedades federales, gustele o no a los de la izquierda, esto no es una cuestión discutible, el presidente tiene la responsabilidad y es su trabajo y tiene la autoridad de desplegar a los soldados a poner orden y lidiar con este tipo de protestas violentas que no traen nada bueno.

Entonces aquí en Colorado, hemos visto violencia y bandalismo sobre estas propiedades federales y se necesita la presencia de las fuerzas armadas y que tomen acción y control ya que el gobierno local no lo puede o no lo quiere hacer.