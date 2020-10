Anuncia alivio económico de $375

» Gobernador de Colorado

El miércoles, el gobernador Jared Polis firmó una orden ejecutiva para brindar más alivio económico a los habitantes de Colorado que ganan menos de $52,000 al año y han solicitado beneficios por desempleo durante la pandemia de coronavirus.

Polis dijo que el pago único de 375 dólares se destinaría a más de 400.000 personas a principios de diciembre.

Agrego que los pagos se hicieron necesarios después de que quedó claro que era poco probable que el Congreso aprobara otro paquete de ayuda COVID-19 antes de las elecciones.

“Simplemente no podemos esperar cuando las familias no pueden pagar el alquiler, no pueden poner comida en la mesa, están preocupadas por no recibir su próximo cheque de pago”, dijo Polis. “Para que Colorado pueda llenar ese vacío, al menos para ayudar un poco con este pago único”.

Pero los residentes de Colorado que califiquen para ese pago único, deberán esperar hasta principios de Diciembre, esta espera puede ser desesperante para muchos coloradenses que están pasando por dificultades económicas. Y muchos de esas personas quisieran ya tener ese dinero para comprar comida.

La orden ejecutiva se aplica a las personas que recibieron entre $25 y $ 500 en beneficios semanales.

Aunque $375 no es una gran cantidad y no va muy lejos para nadie en estos días, pero son $ 375″.

“Puede ser la diferencia entre que ellos paguen el alquiler y no lo hagan. Tal vez incluso poder tener una cena de Acción de Gracias o Navidad para su familia ”, dijo Polis. “Y es importante para nuestra economía en su conjunto, pero como sabemos, este dinero se gastará en negocios locales, ayudará a reducir los desalojos”.

El dinero federal para dar a las personas un beneficio de desempleo semanal adicional de $600 terminó a fines de julio.

Más tarde en el verano, el estado pidió a algunos trabajadores que reembolsaran lo que se describió como un pago excesivo en los beneficios de desempleo causado por la confusión en los formularios estatales. Desde entonces, el Departamento de Trabajo y Empleo de Colorado ha dejado de cobrar ese dinero a unas 9.000 personas y planea eliminar las deudas que les quedan por pagar en exceso.

“Bueno, sí, eso ayudará”, dijo una residente de nombre Abbye Silverstein, de 67 años, de Fort Collins, sobre el pago de $ 375.

Ella es una entrenadora de carrera por contrato con el Departamento de Rehabilitación Vocacional de Colorado. Su trabajo con clientes mayores y discapacitados se ha agotado desde marzo, dejándola para sobrevivir con el Seguro Social y alrededor de $223 por semana en beneficios de desempleo.

“Lo que significa para mí es que lo guardaré porque no sé qué va a pasar a fines de diciembre porque mi desempleo se agota entonces. Si no tienen un nuevo estímulo (federal) … entonces eso significa que viviré de todo lo que guardé y de las asignaciones que tenga para seguir trabajando “, dijo Silverstein.

Otro residente, Jack Ciaccia, de 78 años, tuvo que dejar de conducir para Uber debido a la condición médica de su esposa, y desde entonces se mudaron a New Hampshire para vivir con sus hijas.

“Es mes a mes. No hay ahorros en este momento. Hace mucho que tuvimos que pasar por todo eso ”, dijo. “$375 no va muy lejos para nadie en estos días, pero son $ 375”.

Polis dijo que consideraría otro pago de emergencia si fuera necesario, pero que tiene la esperanza de que el Congreso llegue a un compromiso sobre un segundo paquete de ayuda.

Los republicanos han estado tratando de unirse en torno a un proyecto de ley de alivio del coronavirus “dirigido” y “enfocado”, mientras que los demócratas apoyan fondos y dinero adicionales para los gobiernos estatales y locales. Y mientras que Pelosi quiere cubrir otras cosas y dar dinero a otros departamentos que no tienen relación con coronavirus, los estadounidenses tendrán que esperar.

Definitivamente con estas acciones de Nancy Pelosi, dice mucho, dice que realmente no le preocupan los estadounidenses, su gran preocupación es darle dinero a sus departamentos y mantenerlos contentos.

Los pagos directos costarán a Colorado $168 millones, que es la cantidad de dinero no gastado en la reserva de emergencia del estado que podría liberarse para este propósito, dijo Polis. Su oficina utilizó el dinero no gastado en el fondo para desastres y transfirió $5 millones adicionales del fondo fiduciario de mantenimiento controlado y casi $149 millones del presupuesto del Departamento de Política y Financiamiento de Atención Médica.

Polis agregó que quiere trabajar con los legisladores estatales para realizar inversiones únicas para proporcionar un estímulo económico en el próximo presupuesto del estado. Segun Polis, su oficina está elaborando una propuesta, que presentará al poderoso comité de presupuesto conjunto de la legislatura estatal el 12 de noviembre. Ese documento sirve como punto de partida para las negociaciones presupuestarias con los legisladores estatales. Pero mientras tanto solo es una propuesta.

Hasta el 15 de octubre, Colorado pagó un total de $ 371.5 millones en otro programa estatal / federal que le dio a cada trabajador $ 300 adicionales por semana.

Desde finales de marzo, el estado ha pagado $5.77 mil millones en todos los beneficios por desempleo, incluidos los programas respaldados por el gobierno federal.