Anunció que aprobó la solicitud para el programa federal de Asistencia para Salarios Perdidos

» Departamento de Trabajo

El Departamento de Trabajo y Empleo de Colorado (CDLE) anunció que se aprobó la solicitud de Colorado para el programa federal de Asistencia para Salarios Perdidos (Lost Wages Assistance {LWA}) y el Departamento ha comenzado un esfuerzo de reprogramación del sistema para administrar los nuevos beneficios.

Colorado es uno de los ocho estados que hasta la fecha solicitó el programa de Asistencia para Otras Necesidades (ONA) de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) anunciado a principios de este mes por el presidente Trump. El programa LWA es una de las cuatro medidas dentro del programa de Asistencia para Otras Necesidades y proporciona beneficios de desempleo adicionales a los trabajadores afectados por Covid-19.

El 8 de agosto de 2020, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que autoriza a FEMA a gastar hasta $ 44 mil millones de su Fondo de Ayuda para Desastres para brindar asistencia por pérdida de salarios a los estadounidenses que reciben beneficios por desempleo.

Si bien Colorado aún no ha finalizado el monto de sus pagos LWA, el programa proporcionará a los residentes de Colorado elegibles $300 adicionales además de sus beneficios de desempleo regulares, con $100 adicionales en caso de que los estados puedan identificar fondos estatales.

El Departamento ha comenzado a reprogramar sus sistemas para incluir los nuevos beneficios y estima que los reclamantes comenzarán a recibir los beneficios de LWA a mediados o finales de septiembre.

Para aquellos que son elegibles, los pagos serán retroactivos a la semana que comienza el 26 de julio y se extenderán hasta la semana que termina el 15 de agosto. La solicitud de Colorado para la Asistencia para salarios perdidos se aprobó inicialmente para este período de tres semanas. El Departamento se comunicará con los reclamantes si se aprueba Colorado para semanas adicionales de beneficios de LWA.

Los reclamantes no tienen que tomar ninguna medida para recibir el monto de beneficio adicional proporcionado por el programa LWA. Los beneficios adicionales se agregarán automáticamente para todos los solicitantes que sean elegibles para recibir al menos $100 en pagos semanales de beneficios por desempleo. Esto incluye a los reclamantes que reciben cualquier tipo de beneficios del seguro de desempleo regular, así como a los que reciben los beneficios de Asistencia por desempleo pandémico (PUA).

“Este beneficio adicional de $300 por semana pondrá al menos $265 millones en manos de nuestra fuerza laboral desempleada que se ha visto afectada por la recesión económica causada por la pandemia, y brinda un apoyo fundamental durante este momento de extrema necesidad”, dijo Joe Barela. Director Ejecutivo del Departamento de Trabajo y Empleo de Colorado.

Colorado es uno de los primeros ocho estados en solicitar el programa LWA, y anteriormente fue uno de los primeros estados en implementar los programas Asistencia por desempleo pandémico (PUA) y Compensación por desempleo pandémico federal (FPUC) después de que se firmó la Ley CARES en abril. El programa LWA sucede a FPUC, que anteriormente complementaba los pagos de beneficios por desempleo en $600 por semana y expiró el 25 de julio. Colorado pagó más de $2.4 mil millones en beneficios de FPUC a aproximadamente 560,000 reclamantes entre abril y julio.

Desde el 29 de marzo, más de $4.6 mil millones en beneficios de desempleo estatales y federales se han pagado a más de 560,000 habitantes de Colorado. Colorado ha pagado beneficios de manera constante en más del 80% de las reclamaciones iniciales presentadas y Colorado se encuentra entre los cinco estados principales que pagan los beneficios a tiempo (dentro de los 21 días), según datos del Departamento de Trabajo de EE. UU. El saldo de las reclamaciones presentadas en espera de pago se debe en gran medida a la elegibilidad monetaria de un individuo y errores en los reclamantes que solicitan pagos de beneficios.

¿Cuándo verán los reclamantes el pago de sus beneficios LWA?

Anticipamos a mediados de septiembre

¿Cuánto tiempo durarán los fondos?

Colorado, como todos los estados que han solicitado hasta ahora, ha recibido tres semanas de financiamiento en este momento (que cubren del 26 de julio al 15 de agosto). FEMA está esperando ver cuántos estados en total solicitan (el período de solicitud finaliza el 10 de septiembre) antes de permitir que los estados soliciten semanas adicionales. No es seguro que esto se limite a solo tres semanas, es posible que no lo sepamos por algún tiempo.

¿Los reclamantes deben realizar alguna acción para recibir los nuevos beneficios?

Los reclamantes no tienen que tomar ninguna medida para recibir el monto de beneficio adicional proporcionado por el programa LWA. Los beneficios adicionales se agregarán automáticamente para todos los solicitantes que sean elegibles.