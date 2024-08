El arzobispo Viganò y obispos

de todo el mundo condenan

la blasfemia de los Juegos

Olímpicos

El obispo Andrew Cozzens denunció que la parodia de la ‘Última Cena’ en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de 2024 fue “representada de manera atroz, dejándonos en tal conmoción, dolor y rabia justa que las palabras no pueden describirla”.

Los obispos católicos de todo el mundo, incluido el arzobispo Carlo Maria Viganò, condenaron la blasfema burla de la Última Cena en los Juegos Olímpicos de 2024 en los términos más enérgicos, calificándola de “atroz” y de “vil ataque a Dios”.

“Las ceremonias de apertura de los Juegos Olímpicos han dado escándalo, no sólo por la arrogante exhibición de lo feo y lo obsceno, sino por la subversión infernal del Bien y del Mal, por la insana pretensión de poder blasfemar y profanar todo, incluso lo más sagrado, en nombre de una ideología de muerte, fealdad y mentira que desafía a Cristo y escandaliza a quienes lo reconocen como Señor y Dios”, escribió Viganò en una declaración que publicóen X.

El arzobispo subrayó además que la burla era una ofensa ante todo a Dios, y un “vil ataque” contra Él: “La tolerancia no puede ser la coartada para la destrucción sistemática de la sociedad cristiana… ¡Esta prevaricación debe terminar! Y debe terminar no tanto y no sólo porque hiere la sensibilidad de los creyentes, sino porque ofende a la Majestad de Dios”.

El obispo Andrew Cozzens, presidente de la junta directiva del Congreso Eucarístico Nacional, lamentó la descarada parodia de la Última Cena en un correo electrónico a los asistentes del Congreso Eucarístico Nacional compartido con X el sábado.

“Durante las ceremonias de apertura de los Juegos Olímpicos de verano, la famosa obra maestra de Da Vinci, La Última Cena, fue representada de manera atroz, dejándonos en tal conmoción, dolor y enojo justo que las palabras no pueden describirlo”, escribió Cozzens.

Destacó el hecho de que incluso en medio de tanta maldad, Dios produce el bien, y citó las Escrituras al respecto: “Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia” (Rom 5:20).

“Jesús experimentó su Pasión nuevamente el viernes por la noche en París cuando su Última Cena fue difamada públicamente. Como su cuerpo vivo, estamos invitados a entrar en este momento de pasión con él, este momento de vergüenza pública, burla y persecución”, continuó el obispo Cozzens, y agregó que “lo hacemos a través de la oración y el ayuno”.

“Y nuestra mayor oración —a tiempo y fuera de tiempo— es el Santo Sacrificio de la Misa. Cuando la Iglesia de todo el mundo se reúna mañana en el Altar del Señor, hagámoslo con renovado celo. Oremos por la sanación y el perdón de todos los que participaron en esta burla”.

“Comprometámonos esta semana a una mayor oración y ayuno en reparación por este pecado. ¿Quizás podría asistir a Misa una vez más esta semana o hacer una hora santa extra?”

Entonces el domingo, el arzobispo Paul S. Coakley de Oklahoma City opinó sobre X, diciendo: “Estoy triste y asqueado por la deplorable burla de la Última Cena que fue parte de la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de París.

Tome en cuenta que esto se esta viendo como que fue un ataque flagrante a la Misa católica que consideramos tan sagrada”.

Cabe recalcar que el obispo José Ignacio Munilla de Orihuela-Alicante en España observó que la ceremonia es una señal de que “nuestra cultura está dando sus últimos suspiros en medio de la decadencia progresista” en una especie de “suicidio” espiritual.

El obispo John Keenan, de la diócesis de Paisley, en Escocia, escribió una reflexión sobre el grotesco espectáculo en la que observó:

Estos misterios centrales de nuestra fe cristiana fueron ridiculizados por una ideología que cree que puede convertirse en la nueva religión de una Europa secular a costa de desfigurar sus raíces cristianas.

Y, sin embargo, al elegir la Santa Misa como el corazón de su ceremonia global, esta nueva ideología manifestó paradójicamente cómo la Eucaristía es siempre el punto de referencia de todo esfuerzo humano, ya sea para construir o destruir, para crear o derrocar.

El obispo Robert Barron, de la diócesis de Rochester, Minnesota, calificó la exhibición de los Juegos Olímpicos como una “burla burda y frívola de la fe cristiana”.

“Ver a las drag queens retozando imitando La Última Cena de Da Vinci, ¿cómo pueden los cristianos no interpretar eso como una bofetada?”, dijo el obispo Barron a Fox News el sábado.

“Sacudí la cabeza al escuchar algunos de los reportajes… todo ese énfasis en la ‘inclusión’.

Sí, supongo que todos están incluidos, excepto los cristianos.

Pueden ser objeto de burlas, marginación y burlas todo lo que quieran”.