La Ley de Reducción de la Inflación reforzó al IRS. Esto es lo que significa para las pequeñas empresas.

La Ley de Reducción de la Inflación reservó $ 79 mil millones para reforzar el IRS, lo que generó preocupaciones sobre el impacto del aumento de las auditorías en muchos rincones.

Pero los expertos dicen que es probable que muchas pequeñas empresas no se vean afectadas por un aumento en las auditorías, pero dependerá de su tamaño y su definición de pequeña empresa.

“¿Ahora todos van a ser auditados? Por supuesto que ese no será el caso”, dijo Eric Hylton, excomisionado del IRS para la división de pequeñas empresas/ empleados por cuenta propia y actual director nacional de cumplimiento de Alliantgroup, quien enfatizó que la agencia ha dicho que no aumentaría la actividad de auditoría en individuos y pequeñas empresas que ganan menos de $400,000 por año. “Si es más de $400,000, verá un impacto. Si tiene menos de $ 400,000, no verá un impacto”.

Los aproximadamente $ 79 mil millones en financiamiento, repartidos en 10 años, se dividen entre diferentes categorías, con $ 45,6 mil millones destinados a cumplimiento, $ 25,3 mil millones para apoyo a las operaciones, $ 4,8 mil millones en modernización de sistemas comerciales y $ 3,2 mil millones para servicios al contribuyente, según Tax Foundation.

Parte de ese gasto en realidad beneficiará a los dueños de negocios, dijo Hylton, al mejorar el servicio al cliente y los tiempos de respuesta y al ayudar a reducir la acumulación de declaraciones de impuestos que ha crecido a más de 21 millones de declaraciones.

Esos retrasos perjudicaron a algunos propietarios de pequeñas empresas que estaban tratando de obtener un Préstamo por Desastre por Daños Económicos de la Administración de Pequeñas Empresas o participar en otros programas de ayuda de Covid-19.

“Esta financiación es muy necesaria para modernizar el servicio de modo que puedan ayudar en general con parte de este retraso”, dijo Hylton. “Creo que verá un enfoque significativo en el servicio al cliente desde el punto de vista del IRS. Mejorar la cartera de pedidos, pero también solo mirar la tecnología, el análisis de datos solo para mejorar el servicio general para los contribuyentes”.

Mientras tanto, lo más probable es que la aplicación adicional se centre en los contribuyentes y corporaciones de altos ingresos y patrimonio neto que representan una parte desproporcionada de los impuestos no pagados, enfatizó, pero para los cuales el IRS tenía recursos limitados para abordar.

En una carta del 4 de agosto de 2022 al Congreso, el comisionado del IRS, Charles Rettig, dijo que la Ley de Reducción de la Inflación permitirá que la agencia regrese a áreas desafiantes, incluidas las grandes corporaciones y los contribuyentes globales de alto patrimonio neto.

“Estos recursos no tienen nada que ver con aumentar el escrutinio de auditoría de las pequeñas empresas o los estadounidenses de ingresos medios”, dijo Rettig en la carta. “Los sistemas de TI mejorados y los servicios para los contribuyentes en realidad significarán que los contribuyentes honestos podrán cumplir mejor con las leyes tributarias, lo que resultará en una menor probabilidad de ser auditados y una menor carga para ellos”.

Hizo hincapié en que la agencia tiene menos examinadores experimentados de primera línea en el campo que en cualquier otro momento desde la Segunda Guerra Mundial, y menos empleados en total que en cualquier momento desde la década de 1970.

Una hoja informativa de la Casa Blanca sobre la Ley de Reducción de la Inflación indicó que las pequeñas empresas tendrán un mejor acceso a los beneficios a los que tienen derecho debido a la financiación adicional del IRS en la legislación. Y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, declaró en una directiva al IRS que la tasa de las pequeñas empresas que ganan menos de $400,000 que son auditadas no aumentará debido a la financiación de la legislación.

La Federación Nacional de Empresas Independientes, que apoyó una enmienda a la legislación que protegía a las empresas más pequeñas del aumento de las auditorías que finalmente fue derrotada, dijo en una publicación de blog de agosto que la legislación se centraba demasiado en la aplicación en lugar de abordar la acumulación de declaraciones de impuestos de la agencia. “El IRS está lidiando con más de 21 millones de declaraciones en papel sin procesar, un problema que se informa constantemente a la NFIB como un problema importante para muchos propietarios de pequeñas empresas”, dijo el vicepresidente de Relaciones con el Gobierno Federal de la NFIB, Kevin Kuhlman, en un comunicado después de la aprobación del proyecto de ley.

La NFIB también enfatizó que las cargas de cumplimiento adicionales podrían absorber el tiempo y los recursos que las pequeñas empresas necesitan para lidiar con los desafíos económicos actuales, como la inflación y la escasez de mano de obra. Y también le preocupaba que una mayor aplicación del IRS pudiera afectar a los propietarios de pequeñas empresas.

“Aquellos que apoyan la legislación argumentan que la aplicación estricta solo afectará a los ricos que defraudan impuestos, pero la NFIB sigue preocupada de que estos esfuerzos tengan un impacto negativo en los dueños de negocios respetuosos de la ley. El lenguaje en el proyecto de ley establece que el título de ingresos no tiene la intención de aumentar los impuestos a ningún contribuyente o pequeña empresa con un ingreso imponible inferior a $400,000, pero no se otorgan protecciones similares a las actividades de cumplimiento incrementadas”, declaró la NFIB.

Mientras tanto, casi 1,6 millones de contribuyentes y propietarios de pequeñas empresas pueden recibir un alivio de hasta $1,200 millones en multas por presentación tardía de impuestos.

El IRS dijo en un aviso reciente que las personas, y los propietarios de pequeñas empresas, que presentaron impuestos a fines de 2019 y 2020 podrían ser elegibles automáticamente para una condonación o un reembolso de las multas ya pagadas, según el aviso. Por lo general, a los que presentan la declaración tarde se les impone una multa del 5 % por mes, hasta el 25 % de la factura de impuestos no pagada cuando se presenta tarde un formulario de impuestos federales sobre la renta, según el IRS.

Y las pequeñas empresas que están luchando todavía tienen una oportunidad de alivio de Covid-19 potencialmente lucrativa disponible en forma de Crédito de retención de empleados.