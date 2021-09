Aumenta el robos de automóviles en el aeropuerto de Denver

El Aumento de robos de automóviles en el aeropuerto de Denver se ha incrementado en gran manera que desafía a la policía y además frustra a los viajeros.

En tan solo 7 meses que van de este año, son los primeros 7 meses de este año y que los robos de vehículos aumentaron un 125% en comparación con el mismo período en el año 2020.

No puedo ni imaginar llegar al aeropuerto y no encontrar mi carro. Y esto es lo que Terri Finney vivió a su regresó al Aeropuerto Internacional de Denver al final de un viaje de fin de semana y descubrió que su auto no estaba en el garaje al este del aeropuerto, donde lo había estacionado dos días antes. Al final de la semana, la policía de Denver arrestó a los presuntos ladrones y recuperó su Audi A4 sedán.

Pero lo que parecía un final feliz se volvió amargo cuando vio el estado del auto. Su auto era solo siete años viejo y sufrió daños físicos menores que “habrían sido reparables”, recordó Finney, “pero habían fumado tanta metanfetamina que estaba en total desastre”.

Ella es solo una de las personas de tantas que han pasado por situaciones similares.

Ella se encuentra entre las docenas de viajeros de DIA afectados por un gran aumento en los robos de automóviles en sus garajes y lotes este año, ya que la frecuencia de los robos en el aeropuerto de Denver se ha más que duplicado.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, cada vez más, dicen que las redes de robos y los ladrones individuales han visto los acres de estacionamiento y estacionamientos de autos de alquiler del aeropuerto como objetivos fáciles durante l a pandemia, robando un promedio de 16 autos por mes este año.

Cabe recalcar que el robo de automóviles es un problema recurrente en otras industrias como en los hoteles y también en lotes fuera de los límites de DIA.

El robo de automóviles ha aumentado en todo el país en los últimos dos años, junto con otros tipos de delitos.

Pero cabe destacar que los datos policiales muestran que el crecimiento de robo en DIA en casos de robo de automóviles ha superado con creces el área metropolitana de Denver en su conjunto.

Entonces a sabiendas de este incremento de robo en DIA, los viajeros definitivamente tienen que buscar alguna solución o se encontraran a su regreso que ya no tienen auto.

Es una situación muy pero lamentable porque para la mayoría de viajeros es muy común y cómodo dejar el auto estacionado en el aeropuerto.

Pero no solo los viajeros tienen que buscar alguna solución, la solución también debe buscarla el mismo aeropuerto o los lugares de lotes donde ofrecen el servicio de estacionamiento para los viajeros porque al fin que al cabo a estos lugares se les esta pagando por el servicio y hasta cierto punto tal vez son responsables de proveer seguridad para esos autos estacionados.

Como viajero es muy conveniente dejar el auto en el DIA o cerca de ahí en algún lugar de estacionamiento pagando por el servicio y espera llegar y encontrar su auto como lo dejo, el viajero tal vez no imagina que a su regreso el auto no va a estar ahí y que se lo han robado.

Otra de los puntos de interés es que tal vez el viajero piensa que como esta pagando por un servicio en donde deja su automóvil estacionado, piensa que esta seguro, que nada va a pasar ahí al fin y al cabo es un lugar tal vez hasta cerrado y que de alguna manera solo al pagar su costo por los días que lo dejo ahí es cuando lo puede sacar de ese estacionamiento.

Entonces las preguntas tanto las preocupaciones de los viajeros son muchas pero también para los agentes de la ley y para los encargados de los estacionamientos hay muchas preguntas y trabajo que hacer ante esta situación.