Aurora: aprueban moción para cerrar 2 escuelas

La junta de las Escuelas Públicas de Aurora aprueba la moción para cerrar 2 escuelas. La junta votó 4-3 sobre un plan recomendado que cerraría las escuelas primarias Sable y Paris.

La Junta de Educación de las Escuelas Públicas de Aurora (APS) se reunió el martes por la noche y votó 4-3 para “mantener el rumbo” en un plan que cerraría la Escuela Primaria Sable y la Escuela Primaria Paris al final del próximo año escolar en 2023.

La reunión del martes por la noche se vio obligada a un receso de cinco minutos después de un fuerte estallido de uno de los padres y cuando se reanudó la reunión, la junta había pasado a otros puntos de la agenda.

La propuesta es parte de Blueprint APS, el plan de educación e instalaciones a largo plazo del distrito, que ha estado en proceso desde 2018. La junta dijo que Blueprint APS “se enfoca en abordar las fuertes disminuciones de inscripción que las Escuelas Públicas de Aurora han experimentado en los últimos años al mismo tiempo que fortalece los programas educativos para el futuro”.

Parte de ese plan recomendaba cerrar las escuelas primarias Paris y Sable en junio del 2023 y reutilizar esos edificios “para un uso alternativo que beneficiaría a la comunidad de APS”.

Esa parte del plan también proponía un nuevo centro de innovación en el campus de North Middle School que incluiría espacio para P-TECH y para la programación de One Health.

En su reunión de marzo, en lugar de aprobar ese plan, la junta ordenó al superintendente Rico Munn que presentara una variedad de opciones para que las consideraran. Esas opciones se presentarán a la junta en su reunión del martes.

Las tres opciones que consideró la junta fueron:

Mantener el rumbo: continuar avanzando con las decisiones sobre la Región 1, ya sea aceptando la recomendación presentada por el Superintendente en marzo de 2022 o proporcionando al Superintendente diferentes criterios para aplicar a la Región 1 al recomendar escuelas para el cierre o la reutilización. Esta opción también podría incluir un mecanismo para “actualizar” el proceso.

Pausa: haga una pausa de 6 meses (hasta enero de 2023) e involucre aún más a las partes interesadas a través de actividades dirigidas por la junta que podrían dar como resultado recomendaciones diferentes o similares, dependiendo de si hay criterios significativamente revisados ​​para el cierre o la reutilización de escuelas.

Abandonar — Abandonar el marco Blueprint APS (incluyendo especializaciones, magnets adicionales) y desarrollar un nuevo marco (es decir, modelo de subsidio escolar pequeño en las Regiones 1, 3, 4, 6, 7 y Plan Maestro para las Regiones 2 y 5).

Antes de que comenzara la reunión el martes, el ex alumno de la Escuela Primaria Paris Angel Aldaba dijo que la escuela era importante para la comunidad.

“Significa mucho ya que me ayudó a pasar fácilmente a diferentes materias como matemáticas y ciencias”, dijo Aldaba. “Me siento nerviosa porque no sé si cerrará o no porque quiero que los niños tengan la misma oportunidad que yo. hizo.”

Durante los comentarios públicos, algunos niños hablaron sobre cómo estas escuelas los ayudaron específicamente a aprender inglés, en algunos casos, de una manera culturalmente receptiva.

Rocío Reza, quien apoya mantener abiertas las escuelas, dijo que el transporte podría ser un problema si las escuelas cierran.

“Necesitamos la escuela. La comunidad necesita la escuela. Nuestros hijos caminan a la escuela casi todos los días, y sería muy lejos y estoy seguro de que no proporcionarían transporte de menos de 2 millas, seamos honestos”, dijo Reza a la junta.

“Nos damos cuenta de que cualquier discusión para cerrar una escuela es difícil y estamos agradecidos de que nuestros estudiantes, familias y personal se sientan tan conectados con sus escuelas”, dijo APS en un comunicado. “Sin embargo, esta discusión es necesaria para que podamos continuar brindando servicios efectivos a nuestros estudiantes en lugar de gastar dinero de los impuestos para operar edificios escolares que tienen una cantidad significativamente baja de inscritos”.