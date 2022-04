La ciudad de Aurora despide a la jefa de policía Vanessa Wilson, y cita mala gestión.

La jefa de policía Vanessa Wilson fue la primera mujer en dirigir el departamento y fue nombrada jefa cuando la ciudad se enfrentaba al escrutinio por la muerte de Elijah McClain.

Parece que la ciudad de Aurora va de mal en peor. Recuerdo cuando entreviste al Chief Nick Metz y hablo de estar con la ciudad de Aurora y que había mucho que hacer y de repente anuncio su renuncia, de ahí en adelante las cosas siguen en un ir y venir como dijeramos en ir en la montaña rusa.

El administrador de la ciudad de Aurora despidió a la jefa de policía Vanessa Wilson el miércoles, citando una “falta de confianza” en su capacidad para liderar, incluso cuando los críticos calificaron su despido como un revés para los esfuerzos de reforma policial.

Durante una conferencia de prensa el miércoles por la mañana, el administrador de la ciudad, Jim Twombly, reconoció la participación comunitaria de Wilson durante sus dos años como jefa (fue asignada para dirigir el departamento mientras la ciudad enfrentaba el escrutinio nacional por la muerte de Elijah McClain), pero dijo que le preocupaba su “liderazgo general” y La “gestión general” lo llevó a despedirla.

“La jefe Wilson priorizó la participación de la comunidad. Esto es algo que todos reconocemos como una de sus fortalezas”, dijo Twombly. “Sin embargo, hay más para ser jefe que eso, y eso implica la gestión del departamento de policía”.

Twombly se negó a citar problemas específicos con el desempeño laboral de Wilson.

Los abogados de Wilson dijeron que la ahora exjefe fue despedida sin causa, calificando la medida como parte de una “campaña concertada” de algunos miembros del consejo de la ciudad para difamarla, según un comunicado.

“En un esfuerzo por justificar la eliminación de la jefa Wilson, la ciudad y el ayuntamiento se han involucrado en una conspiración para filtrar información errónea a los medios y atribuir falsamente la responsabilidad de los problemas históricos de larga data del departamento a la jefa Wilson”, el comunicado de Paula Greisen. y Scott Medlock leyeron.

“En realidad, la jefe Wilson hizo numerosos intentos de tener conversaciones de buena fe con los líderes de la ciudad sobre estos problemas y buscó repetidamente los recursos necesarios para resolverlos del consejo de la ciudad”.

La concejala nombrada en la declaración, Danielle Jurinsky, no pudo ser contactada para hacer comentarios, y la declaración no reveló la naturaleza de las supuestas filtraciones a los medios.

Wilson no abordó su despido, aunque dijo que espera trabajar en la aplicación de la ley y que estaba orgullosa de lo que logró con los oficiales de policía de la ciudad.

“Estoy orgullosa del progreso que ha logrado este departamento durante la gran cantidad de desafíos que hemos enfrentado”, escribió.

Su despido coronó un mandato inestable centrado en cambiar la cultura del Departamento de Policía de Aurora y reforzar sus lazos con la comunidad. Como jefa, manejó las consecuencias de una serie de controversias, incluida la muerte de McClain después de que la policía lo detuviera y los médicos le administraran una dosis letal de ketamina.

Otros incidentes que dieron lugar a denuncias de vigilancia policial con prejuicios raciales incluyen cuando los agentes de policía de Aurora esposaron por error a un grupo de jóvenes negras durante una investigación de automóvil robado.

Siete legisladores demócratas que representan a Aurora, incluidas las senadoras estatales Rhonda Fields y Janet Buckner, salieron en defensa del exjefe el miércoles, elogiaron el compromiso de Wilson de “reconstruir la confianza de nuestra comunidad en el departamento de policía de nuestra ciudad” y calificaron su despido como un paso atrás en ese esfuerzo.

“El Jefe Wilson ha estado trabajando arduamente para construir una fuerza policial que refleje la diversidad de nuestra comunidad y responsabilice a los oficiales por acciones racialmente sesgadas.

Su despido en medio de estos esfuerzos envía un terrible mensaje a la policía y a la comunidad sobre el compromiso de Aurora de reformar estas prácticas”, dice el comunicado.

Los representantes estatales Iman Jodeh, Naquetta Ricks, Mandy Lindsay, Mike Weissman y Dafna Michaelson Jenet firmaron conjuntamente la declaración.

La destitución de Wilson se produce aproximadamente un mes después de que una auditoría encargada por la ciudad de Aurora revelara una acumulación de más de 2500 informes policiales relacionados con robos de vehículos, abuso infantil y homicidios en toda la ciudad.

Más de 1000 de los informes no procesados ​​eran de 2021.

La auditoría, realizada por PRI Management Group, con sede en Florida, dijo que el departamento estaba al tanto del retraso pero no tomó “medidas suficientes para corregir este asunto de alta responsabilidad”.

La demora en el procesamiento podría permitir que los delincuentes que de otro modo habrían sido investigados y detenidos vuelvan a delinquir, escribió Ed Claughton, el autor de la auditoría.

La auditoría también encontró que varios miles de sellos y cancelaciones de registros ordenados por la corte no se procesaron por completo y más de 1,000 solicitudes de registros públicos no se cumplieron.

“El nivel de riesgo que enfrenta el departamento de policía es asombroso”, escribió Claughton.

Twombly dijo que su decisión de despedir a Wilson no se debió a la acumulación de registros, sino a su “falta de confianza” en su capacidad para dirigir el departamento.

Su decisión se produjo “con una cantidad considerable de pensamiento” y discusiones en curso con los oficiales del departamento, dijo.

Dos fiscales de distrito cuyas oficinas trabajan con la policía de Aurora dijeron el martes que estaban “alarmados” por la acumulación de informes policiales, que dijeron que deben “remediarse de inmediato” para proteger la integridad de los casos en curso.

“Una vez hecho esto, instamos a los líderes de la ciudad a que determinen cómo ocurrieron estas fallas y se aseguren de que no vuelvan a ocurrir”, dijo Brian Mason, fiscal del distrito judicial 17, en representación de los condados de Adams y Broomfield, y John Kellner, fiscal del distrito judicial 18, en representación de Arapahoe. condados de Douglas, Lincoln y Elbert, en un comunicado conjunto.

El alcalde de Aurora, Mike Coffman, dijo que apoyaba la decisión de Twombly de despedir a Wilson y calificó las demoras en los registros policiales como un “fallo monumental de liderazgo” que comprometía la seguridad pública.

Sin embargo, Coffman moderó sus comentarios con elogios y calificó al exjefe como “la persona adecuada en el momento adecuado para la ciudad”.

“Creo que fue fundamental no solo para recuperar su confianza, sino también para poner al departamento en el camino de la reforma, las reformas necesarias”, dijo Coffman.

Antes de la auditoría, Coffman dijo que no sentía que Wilson necesitara ser reemplazado.

Wilson, que ha trabajado casi 25 años en la policía de Aurora, se convirtió en la primera mujer en dirigir el departamento cuando fue nombrada jefa interina en diciembre de 2019, tras la muerte de McClain.

Se movió rápidamente para despedir a tres oficiales, incluido uno que se enfrentó a McClain, de 23 años, por su participación en tomar y compartir fotos de la policía recreando el estrangulamiento que le aplicaron a McClain cuando lo detuvieron.

El asediado Departamento de Policía de Aurora enfrentó numerosas controversias durante el tiempo de Wilson como jefe. En septiembre, la Oficina del Fiscal General de Colorado descubrió que el departamento violó constantemente las leyes estatales y federales con prácticas policiales con prejuicios raciales y prácticas de fuerza excesiva, concluyó la investigación de un año de la oficina.

Los hallazgos incluyeron que los agentes de policía de Aurora usan la fuerza contra personas de color casi 2.5 veces más que las personas blancas según su porcentaje relativo de la población y que casi la mitad de las personas contra las que los agentes de Aurora usaron la fuerza eran negros, aunque los residentes negros constituyen alrededor del 15% de la población de Aurora.

Luego de la publicación del informe, Wilson dijo que el departamento estaba comprometido con el cambio. Desde entonces, el departamento ha emitido un decreto de consentimiento para abordar los problemas citados en el informe y requiere una supervisión independiente de la agencia.

Ese decreto de consentimiento sigue vigente a pesar de la partida de Wilson, dijo el fiscal general Phil Weiser en un comunicado. Se comprometió a “continuar este importante trabajo con el liderazgo de Aurora y el próximo jefe de policía de Aurora”.

El jefe de división, Chris Juul, supervisará temporalmente las operaciones en el departamento mientras la ciudad trabaja para nombrar un jefe interino, dijo Twombly. La ciudad también abrirá una búsqueda a nivel nacional de un jefe permanente.

La familia de Elijah McClain se burló de los funcionarios de la ciudad por despedir a la jefa de policía de Aurora, Vanessa Wilson, el miércoles, días después de que se hiciera evidente su despido.

“Aurora ya está retrocediendo poco después de que la tinta se haya secado en el decreto de consentimiento.

Sheneen McClain reconoce los esfuerzos del jefe Wilson para comprometerse con la comunidad, y ambos exigen que Aurora deje de deshacer los esfuerzos para combatir el sistema policial racista y violento sistémico.

Desafortunadamente, Aurora no ha aprendido del reciente acuerdo de $15 millones con Elijah McClain”. dijo el abogado de la familia.

Mientras unos dicen que el despido de Wilson fue por una cosa y los otros dicen que fue por otra, pareciera que se estan pasando la pelotita de un lado a otro.

No cabe duda que la ciudad de Aurora va de mal en peor. Y ahora con el despido de Wilson no creo que vaya ha haber mejoria pronto. ¿Y mientras tanto qué le espera a la ciudad de Aurora?

Algunos miembros de la comunidad estan disconformes y otros conformes y entre los comentarios en las redes sociales encontramos cientos pero estos son solo algunos:

» Los ciudadanos de Aurora merecen algo mejor. Deberían exigir que la administración de la ciudad limpie este desastre lo antes posible y despida a los funcionarios responsables.

» Los estándares de policía comunitaria de Aurora realmente han caído a un nivel nunca antes visto y creo que es debido a un liderazgo deficiente como este por lo que sus oficiales están matando.

» Si Wilson tuviera el apoyo que necesita, no se iría. VERGÜENZA VERGÜENZA VERGÜENZA para todos los superiores. Has deshonrado a los tuyos. No puedo evitar pensar que la forzaste a salir porque era una mujer… bastante claro para mí.

» No le dieron muchas oportunidades. Triste estado de cosas… Supongo que ALGUNOS hombres tienen dificultades con mujeres fuertes.

» Pensé que ella hizo un trabajo decente. Ella tiene un mal negocio allí. Tanto crimen. Su predecesor no hizo mucho en absoluto.

» Le dieron las gracias y la despidieron al mismo tiempo. Solo un grupo de políticos podría pensar que eso era apropiado.

» Bueno, se salieron con la suya.

» La pérdida de Aurora. Hizo más en dos años, dos años sin precedentes, que muchos en toda su carrera.

» Este comentario me llamo la atención:

Primero, permítanme decir que reconozco que la institución policial y APD, en particular, es una institución racista y problemática. Esta publicación no es para justificar ninguna de las brutalidades que APD ha cometido contra nuestra comunidad, nuestras familias o contra mí.

Dicho esto, creo que es importante pasar por una línea de tiempo rápida, a la que otros puedan agregar, con respecto al mandato del Jefe Wilson.

El jefe Wilson NO estaba en el poder cuando Elijah McClain fue asesinado por APD. El jefe Wilson asumió el puesto de jefe en el departamento cuando las cosas literalmente explotaron (https://www.dailycamera.com/…/aurora-chief-police…/amp/).

¿Cometió algunos errores? Por supuesto. ¿Pero quién no lo ha hecho? (Nota: actualmente soy parte en una demanda debido a uno de esos errores en la vigilia del violín).

Pero aquí hay algunas otras cosas:

– Wilson despidió a los insensibles oficiales que posaban en el sitio conmemorativo de Elijah McClain (https://www.denverpost.com/…/elijah-mcclain-aurora…/amp/).

– Wilson despidió al oficial Doug Wilkinson, jefe de la Asociación de Policía de Aurora después de que “se burló de un decreto de consentimiento destinado a abordar una historia de vigilancia policial con prejuicios raciales y describió a Aurora como llena de delincuentes, cabrones y personas que aparentemente no son lo suficientemente estadounidenses para a él.” (https://www.westword.com/…/aurora-crackheads-molesters…)

– El Jefe Wilson trabajó con la Oficina del Fiscal General en un decreto de consentimiento para mejorar la vigilancia y proteger la seguridad pública (https://coag.gov/…/aurora-consent-decree-to-improve…/)

– El Jefe Wilson trabajó con la Ciudad y la Comunidad para establecer un camino para la reforma necesaria (https://www.9news.com/…/73-5dae8b5f-b953-475a-8563…)

Todo esto para decir: el jefe Wilson NO fue el problema principal con APD y no debe ser eliminado.

Y esto ni siquiera es el asunto político sobre por qué y cómo fue despedida… más próximamente…