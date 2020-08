Ayuda disponible para alquiler

» AURORA

La ciudad de Aurora todavía tiene ondos en ayuda de emergencia para ayuda de pago de alquiler.

Con una gran cantidad de fondos fisponibles de la Ley CARES para asistencia de alquiler la ciudad sigue aceptando más solicitudes de residentes que se han visto afectados financieramente por el coronavirus.

Segun el informe, la ciudad espera que al darles a las personas ayuda financiera para dos meses de alquiler, es ayude a ganar algo de tiempo para encontrar otro empleo o para poder ahorrar para pagar el siguiente mes”, dijo Jessica Prosser, gerente de desarrollo comunitario de Aurora.

Cabe destacar que en la primera ronda del proceso de ayuda como asistencia para el alquiler, el fondo ayudó a unas 145 familias a cubrir la renta.

Esto biene siendo un promedio de “La cantidad promedio de $ 2,500 por cada hogar que estábamos gastando y que cubría dos meses de alquiler, distribuyendo aproximadamente la cantidad de $400,000 durante esa primera ronda.

Pero ahora se cuenta con más cantidad, más de $2.5 millones en dólares de la Ley CARES que la Ciudad de Aurora dedicó al alivio de emergencia para el alquiler, el fondo, que acaba de reabrirse para solicitudes el 10 de agosto, podrá ayudar a alrededor de 1,000 hogares más con dos meses de alquiler.

Recalcando que el programa de asistencia para el alquiler solo está disponible para inquilinos y no para personas con hipotecas. Cualquier persona que esté pensando en solicitar ayuda para pago del alquiler debe tener un contrato de arrendamiento activo en Aurora, además poder demostrar ue tiene dificultad financiera relacionada con COVID-19, cumplir con las pautas de ingresos y no recibir vales de apoyo para vivienda pública.

También debe saber que si usted ya recibio ayuda de alquiler en las rondas anteriores del programa no pueden volver a solicitar ayuda para pago de alquiler.

Por el momento, el Congreso aún no se ha movilizado para aprobar un segundo paquete de estímulo durante la pandemia.

A nivel estatal, el lunes 10 de agosto, Polis extendió por un mes una orden ejecutiva anterior que requiere que los propietarios notifiquen a los inquilinos con treinta días de anticipación, en lugar de los diez dias habituales, cuando un inquilino no paga antes de comenzar el proceso de desalojo.

Durante ese período de treinta días, un inquilino puede corregir cualquier incumplimiento de pago que haya tenido.

Pero mientras los gobernadores de otros estados han promulgado moratorias de desalojo, el gobernador Polis ha optado por no volver a promulgar la moratoria que puso en práctica antes en la pandemia.

Entonces dentro de ese contexto de una gran ola de desalojos que se avecina próximamente, el 27.5 por ciento de los inquilinos de Colorado tienen poca o ninguna confianza en que puedan pagar el alquiler el próximo mes, esto según un análisis reciente realizado por investigadores del Proyecto de Defensa de Desalojos COVID-19 de Colorado.