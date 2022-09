Biden ha declarado la guerra Biden ha declarado la guerra a los cristianos conservadoresa los cristianos conservadores

Los demócratas quieren una transformación fundamental de Estados Unidos, similar a la revolución bolchevique o francesa, para purgar a los cristianos de la vida pública y abolir la libertad religiosa tal como la conocemos.

La semana pasada, en uno de los momentos más oscuros de su pésima presidencia, Joe Biden lo dejó más claro que nunca: el Partido Demócrata viene por los cristianos y cualquier otra persona que contradiga las agendas LGBT y de aborto radical de la izquierda.

En un discurso en horario estelar el jueves en el Salón de la Independencia de Filadelfia, Biden duplicó la línea de ataque más reciente de los demócratas, declarando a sus oponentes políticos una “amenaza” intolerable para Estados Unidos.

“Donald Trump y los republicanos de MAGA representan un extremismo que amenaza los cimientos mismos de nuestra república”, declaró Biden, rodeado de marines frente a un fondo rojo sangre, semanas después de que su administración allanara la casa de su principal rival. “Los republicanos del MAGA no respetan la Constitución. No creen en el estado de derecho. No reconocen la voluntad del pueblo”, continuó Biden, y agregó que “avivan las llamas de la violencia política que son una amenaza para nuestros derechos personales, para la búsqueda de la justicia, para el estado de derecho, para el alma misma de este país.”

Ya ha repetido los mismos ataques en eventos posteriores, incluso en un discurso en nombre del candidato socialista demócrata al Senado de Wisconsin, Mandela Barnes.

Las acusaciones de Biden, que caracterizan y difaman gravemente a millones de buenos estadounidenses, son ridículas por muchas razones: los liberales en realidad detestan la Constitución, como lo demostró un artículo de opinión del New York Times hace unos días; el propio régimen de Biden viola rutinariamente la ley federal y acaba de ser descubierto en connivencia con empresas de redes sociales para censurar contenido desfavorable; Durante años, los demócratas se burlaron de la “voluntad del pueblo” al sabotear la presidencia de Trump y socavarla sin fundamento con teorías de conspiración; y, en un esfuerzo por aumentar sus posibilidades a mitad de período, los demócratas gastaron $46 millones este año en promover a los mismos candidatos respaldados por Trump a quienes Biden ahora condena como “extremistas” mortales.

La afirmación de que los llamados “republicanos MAGA” “avivan las llamas de la violencia política” es la más escandalosa de Biden, ya que hace dos años, los izquierdistas, no los partidarios de Trump, desencadenaron la peor ola de violencia política que Estados Unidos ha visto en generaciones.

En el verano de 2020, cientos de disturbios vinculados al movimiento Black Lives Matter destruyeron miles de millones de dólares en propiedades, hirieron

a miles de policías, incendiaron edificios gubernamentales en todo el país y se cobraron decenas de vidas. Además, la violencia histórica contó con el respaldo explícito de los medios liberales y la ayuda financiera de los principales demócratas, incluida la ahora vicepresidenta Kamala Harris.

La no insurrección en el Capitolio el 6 de enero no se acerca a nuestro aparentemente olvidado verano del infierno o al terrorismo a favor del aborto a principios de este año que culminó con un intento de asesinato del juez Brett Kavanaugh. Si los demócratas quieren enfrentarse a la “violencia política en Estados Unidos”, deben comenzar con su base terrorista.

La guerra de los demócratas

contra los cristianos

Pero el momento más llamativo del discurso de Biden el jueves fue cuando explicó su definición de los llamados “republicanos MAGA” que supuestamente amenazan el “alma misma” de Estados Unidos.

“Las fuerzas de MAGA”, declaró, “están decididas a hacer retroceder a este país, hacia un Estados Unidos donde no hay derecho a elegir, ni derecho a la privacidad, ni derecho a la anticoncepción, ni derecho a casarse con quien amas”. La Casa Blanca ha afirmado previamente que la etiqueta “MAGA” de Biden se aplica a los defensores de la vida, así como a las personas que se oponen a los libros sexualmente gráficos en las escuelas de los niños.

En otras palabras, la administración de Biden y los demócratas están declarando la guerra no solo a Trump y sus seguidores, sino también a los cristianos conservadores, a todos los movimientos pro-vida y pro-familia, y aparentemente a todos los demás que tienen creencias religiosas tradicionales o incluso puntos de vista dominantes. contradicción con los “valores” cada vez más radicales y repulsivos de los liberales. En particular, la definición de Biden de “fuerzas MAGA” se aplica de manera particular a los católicos fieles, uno de los pocos grupos que aún rechaza la anticoncepción.

El ataque abierto del régimen de Biden contra los cristianos y los conservadores subraya lo que está en juego si los demócratas ganan las elecciones intermedias de noviembre y le dan a la administración los votos que necesita para aprobar su agenda legislativa completa en el Congreso.

Desde que asumió el cargo, Biden y sus matones han lanzado horribles ataques contra la libertad religiosa. En menos de dos años, han tratado repetidamente de coaccionar a los profesionales médicos cristianos para que realicen cirugías de “cambio de sexo”, obligar a los planes de salud religiosos a pagar los abortos y las “transiciones de género” o enfrentar juicios paralizantes, y hacer que las escuelas basadas en la fe acepten el género. ideología o perder la financiación del almuerzo. Incluso han llevado a monjas católicas a los tribunales para defender el mandato de cirugía transgénero de Biden.

Pero si los demócratas mantienen la Cámara y amplían su mayoría en el Senado, la guerra contra nuestros derechos más esenciales, los derechos de amar y servir a Dios, empeorará exponencialmente.

Los demócratas del Senado prometieron derogar el obstruccionismo si obtienen solo dos escaños más y aprueban una lista de proyectos de ley anticristianos extremos, incluida la Ley de Igualdad respaldada por Biden, que crearía protecciones federales de libertad religiosa para despojar a los médicos de sus derechos de conciencia. , exponer a los empleadores a demandas por usar los “pronombres incorrectos”, prohibir las prácticas de contratación cristiana y afianzar la ideología LGBT en la educación religiosa.

Junto con la Ley de Igualdad, varias otras amenazas graves a la libertad religiosa y los valores cristianos probablemente navegarían a través de un Congreso

Demócrata libre de maniobras obstruccionistas:

La Ley de Protección de la Salud de la Mujer, que eliminaría prácticamente todas las restricciones sobre el aborto en Estados Unidos, invalidando cientos de leyes estatales, incluidas las prohibiciones totales y casi totales recientes, y codificaría un “derecho” federal al aborto hasta el nacimiento. La Ley de Respeto Global, que facultaría a la Casa Blanca de Biden para sancionar a los ciudadanos extranjeros que se considere que han violado los “derechos humanos” de las personas “LGBTQI”. El paquete Build Back Better original de Biden, que incluía una prohibición de la “discriminación” basada en la “orientación sexual” y la “identidad de género” en el cuidado infantil religioso y cientos de millones de dólares para proyectos LGBT despiertos.

La Ley de Modernización de la Infraestructura de Inmunización y otra legislación que podría usarse para rastrear y castigar a los estadounidenses que rechazan las vacunas obligatorias

contaminadas por el aborto. Y para rematar, la Ley For the People, que institucionalizaría el voto por correo sin identificación con foto y otras “reformas” electorales de izquierda, como buzones y recolección de boletas, asegurando un punto muerto demócrata en el futuro de Estados Unidos.

La Ley de Respeto por el Matrimonio que se espera que los demócratas del Senado sometan a votación antes de las elecciones intermedias, y que puede aprobarse con el apoyo de los republicanos liberales, sería otra arma a disposición de la administración para aterrorizar a los estadounidenses religiosos e incluso despojar a las iglesias de sus impuestos. -Estado exento.

Aunque los demócratas se pintan a sí mismos como moderados, su objetivo es nada menos que una transformación fundamental de Estados Unidos, similar a la revolución bolchevique o francesa, que implica purgar el cristianismo de la vida pública, abolir los derechos religiosos y de paternidad tal como los conocemos, y convertir a Estados Unidos en un bastión de extrema izquierda del radicalismo LGBT y el aborto ilimitado.

De esta manera, Biden y sus fuerzas, no los “republicanos MAGA”, son las verdaderas amenazas a la Constitución y “los cimientos mismos de nuestra república”, construida sobre los principios cristianos tradicionales. Es el Partido Demócrata orgullosamente diabólico el que amenaza el alma de esta nación. Afortunadamente, la batalla por Estados Unidos se puede ganar. Después de someter a los estadounidenses a casi dos años de infierno, los demócratas están en una posición débil y los temores de un colapso republicano son exagerados.

Más importante aún, Dios está con nosotros: la derrota de Roe v. Wade en la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús es una señal innegable de Su Providencia en acción.

A través de nuestras oraciones y votos en noviembre, aún podemos evitar la catástrofe y salvar a este país y nuestras libertades del reino de terror de los demócratas.