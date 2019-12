Broncos buscaban otra victoría

Los Broncos de Denver viajaron a Kansas City en busca de alargar su racha ganadora y tratar de romper la maldición de no poderle ganar a los Chiefs desgraciadamente ninguna de las dos cosas pasaron ya que fueron derrotados en un emparrillado frio y broncolleno de nieve 23 a 3.

Cabe destacar que los Broncos no pudieron establecer su ataque ya que los pases del joven mariscal de campo Drew Lock fueron imprecisos se notó que estaba nervioso y ansioso por hacer su debut en el estadio Punta de Flecha el cual fue parte de la niñez del QB de los azul naranja ya que creció en esa ciudad y el equipo de toda su vida fueron o son los Jefes. Los cuales por cierto le dieron otra muestra a los de Denver de cómo se debe de jugar y el frio y la nieve no les molestaron para una actuación completa en la cual acumularon un total de 419 yardas y esto sumado con penalidades de los Broncos tuvieron un día de campo en la tundra que se convirtió su casa.

Esta fue la derrota número nueve consecutiva de los de la Milla Alta cuando enfrentan a los de Kansas City y también fue el novena descalabro de esta temporada con lo que se tendrá por tercer año consecutivo más derrotas que victorias al término de esta temporada, esta racha no se veía en la institución de los Broncos desde los años 70’s.

