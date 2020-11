Broncos continúan con la mala racha

Los Broncos de Denver viajaron a las Vegas para su primer juego en la historia en esa cuidad que es la nueva casa de los Raiders, cuando se recuerde este encuentro por parte de la afición azul naranja será con un aire de mucha vergüenza y enojo por lo mal que se vio el equipo de la Milla Alta.

En paricular su mariscal de campo Drew Lock que lanzo cuatro intercepciones con lo que le mato el espíritu primero a su defensa que estaba jugando aceptablemente a pesar de que por tierra estaban comiendo polvo, pero mantenía el marcador no tan escandaloso como termino 37 a 12.

De esta mala actuación los entrenadores de los Broncos tienen mucha de la culpa en especial a la ofensiva ya que no han podido establecer el ataque terrestre con lo que le quitarían presión al QB el cual solo ve como su línea no lo protege y no puede abrir un hueco a los corredores y provocan que se tenga que arriesgar y es donde vienen las malas decisión, tres de sus balones perdidos fueron por pases directos a las manos de los contrarios.

Lo que sigue en el calendario para los Broncos de Denver es de alta exigencia donde se enfrentaran a Miami, New Orleans y Kansas City tres de los equipos que están jugando a nivel de campeonato.