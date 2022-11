Broncos de regreso de Londres con victoria

Los Broncos regresaron de Londres con una victoria la jornada pasada para luego tener su semana de descanso algo que llega a mitad de temporada la cual no ha sido lo que todos esperaban ya que se cuenta con una marca de 3 y 5.

Las victorias llegaron contra los Texanos de Texas, 49ers de San Francisco y Jaguares de Jacksonville, las derrotas fueron cinco y estas llegaron ya sea por malas decisiones del entrenador, la podre ejecución de la línea ofensiva, los balones soltados por los receptores o porque algún corredor perdió el ovoide. Russell Wilson también a tenido sus pecaditos con malos pases o no observando alguno de sus muchachos desmarcado.

También la indisciplina fue un factor clave pañuelos al por mayor algo que no se veía en años.

Todos estos ingredientes son de una receta muy sencilla de un equipo mal preparado, hasta en la victorias sea a sufrido, el entrenador Hackett seguramente no se tomó la semana libre para ver como arreglar los muchos problemas que aquejan a su equipo o no se si sea mejor que se tome unos días para relajarse, cuando la televisión lo pone en pantalla se ve bastante nervioso, estresado o preocupado.

Algunos dicen que el puesto de entrenador en jefe lo sobrepaso y que no tienen la capacidad, de èl depende demostrar lo contrario en esta segunda parte de la temporada, no es que se le

pidan victorias mas bien que el equipo muestre mejoría con el paso de las semanas y no volver hacer esos papelones que se han visto en más de un par de juegos.