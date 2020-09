Broncos debutaron pero salieron derrotados por los Titans 16-14

Los Broncos de Denver debutaron en la nueva temporada de la NFL y no les fue tan bien ya que cayeron derrotados 16 a 14 ante los Titans de Tennessee.

Como lo dice el marcador fue un juego pajero que los de la Milla Alta tuvieron la oportunidad de ganar, pero los errores mentales o en algunas ocasiones por no ser creativos le dejaron el plato servido a los visitantes que conectaron el gol de campo en los segundos finales.Lo positivo de esta actuación de los Broncos fue que su mariscal de campo Drew Lock mostro buenas formas y parece que va por buen camino para convertirse en un QB de respeto en la liga recordemos que este fue su juego numero 6 en su carrera y sigue con marca positiva ya que ha ganado 4.

Otro factor para poder ver las cosas no tan negativas fue la línea ofensiva que no cometió errores tontos como en años pasado claro que también les tenemos que achacar que no pudieron llevar a su corredor a la zona prometida en algunas jugadas que fueron por tierra en la yarda 2.

El plan de juego hay que decirlo cambio con un par de lesiones importante la mas dura fue la que dejo fuera del encuentro al receptor titular Courtland Sutton quien se esperara tuviera doble marca y con esto dejarle buenos espacios al novato Jerry Jeudy, el cual tomo las responsabilidades con la lesión de su compañero y se puede decir que tuvo una actuación como lo que es un novato al soltar un par de pases que eran importantes por como se estaban dando las cosas, aun así termino con 4 recepciones para 29 yardas.

Por su parte la defensiva esa si se fajo a lo grande a pesar de no contar con Von Miller quien se perderá toda la temporada por una lección en un tobillo.