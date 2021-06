Caen a niveles no vistos desde marzo de 2020 en los EE. UU.

» CASOS DE COVID

Recientemente se publico un análisis que dice que es poco probable que los Estados Unidos vea un aumento en el verano en una escala similar a la del año pasado.

Los casos confirmados de coronavirus en los Estados Unidos han caído a niveles no vistos desde marzo de 2020, según un análisis de NBC News, y los expertos dicen que esperan que el recuento de casos se mantenga bajo durante el verano.

Los casos aumentaron por primera vez en marzo del año pasado, impulsados por una ola en la ciudad de Nueva York. Ese primer aumento alcanzó su punto máximo en el mes de abril, luego disminuyó gradualmente a un promedio de siete días de 19,000 casos el 1 de junio de 2020, y no caerá por debajo de ese umbral durante el próximo año.

El miércoles, el promedio de siete días fue de 16,860, el más bajo desde el 29 de marzo de 2020.

En comparación con el mes de junio pasado, muchos gobernadores habían levantado las restricciones que habían impuesto en la primavera, confiando en que el resto del país no vería un repunte como el experimentado en el Nordeste. Ese no fue el caso: las infecciones aumentaron en el sur y el oeste el verano pasado, y Estados Unidos tuvo su au-mento más devastador en el invierno, con casos diarios que excedieron los 300,000 en el pico.

El oleaje invernal ha retrocedido y, a medida que el calendario se acerca a junio, el país vuelve a abrir sus puertas. Pero la pandemia ha cambiado drásticamente en los 12 meses intermedios. A estas alturas el sistema inmune de cada persona puede ser que ya se haya acoplado y tenga las defensas necesarias para pelear contra el virus, pero claro tambien debe seguir tomando las precauciones necesarias.

Esperamos que el verano sea relativamente tranquilo debido a una cierta cantidad de inmunidad a las infecciones y la estacionalidad y la toma de precauciones durante las actividades de verano y en todo momento. El virus existe y como siempre se ha recomendado las medidas de higiene y debemos seguir aplicandolas.

Hanage señaló que los recuentos de casos actuales pueden ser ar􀀶ficialmente bajos debido al fin de semana del Día de los Caídos, cuando se informaron menos casos. A medida que lleguen esos casos, se esperan algunos aumentos, pero espera que la tendencia general continúe a la baja.

Aunque hay un grupo de personas que ya se han vacunado eso no quiere decir que no puede contraer el virus, hemos visto varias noticias por las redes sociales de que gente ya vacunada aun se han enfermado con el virus y que parece ser que la vacuna no les protegió, entonces nada puede tenerte a salvo, únicamente seguir aplicando las precauciones de higiene necesarias.

La gran prueba vendrá en el otoño, cuando el clima se enfríe y la gente comience a reunirse en el interior, dijo el Dr. Chris Beyrer, profesor de epidemiología en la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg.

El virus se propaga mucho más fácilmente en espacios interiores mal ventilados.

Aún así, anotó Hanage, cualquier repunte de otoño o invierno no será como el que experimentó la nación el invierno pasado, porque las vacunas han demostrado ser muy efectivas para prevenir enfermedades graves.

Eso significa que un aumento en los casos no conducirá necesariamente a un gran aumento en las hospitalizaciones

observadas en oleadas anteriores,

dijo.

Lo que finalmente suceda en el otoño, dijo Beyrer, depende del pueblo estadounidense. Claro, cada quien es responsable y debe tomar las medidas que crea conveniente. Las medidas de precaución siempre son necesarias porque ya sea el covid o el mismo flu regular se propaga y debemos cuidarnos.